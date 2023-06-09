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Пищевые добавки, ускоряющие метаболизм

Автор: Econet 09 июня 2023 7308
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Сжигание калорий - это довольно упрощенная характеристика метаболизма. На самом деле метаболизм играет ряд важных ролей и связан с гормонами, нейротрансмиттерами и прочими химическими соединениями. Существуют простые способы ускорения обмена веществ в организме.

Пищевые добавки, ускоряющие метаболизм

Метаболизм можно описать как серию биохимических процессов, идущих в клетках. Известно, что 60-80% дневного расхода энергии берет на себя обмен веществ, а не физическая активность (как многие могут подумать).
На метаболизм влияет объем сухой мышечной массы и жира в теле, возраст и генетика. У женщин метаболизм варьирует в зависимости от периода менструального цикла.  

Как запустить метаболизм

Железы, которые влияют на метаболизм

Для метаболизма важны 3 железы: надпочечники, щитовидная и поджелудочная.

Железы в организме принимают участие от регулировки и выделения слюны, слез, материнского молока до производства гормонов и прочих веществ, помогающих метаболизму регулировать стресс, вес и аппетит. Если гормоны, которые секретируются надпочечниками, щитовидкой и поджелудочной железой, не сбалансированы, нарушается метаболизм. 

Щитовидка и надпочечники отвечают за выработку гормонов и участвуют в регулировке метаболизма, а конкретнее - веса и энергии. Щитовидная железа необычайно важна для женщин, так как производит гормоны, которые регулируют расход калорий, вес тела, энергию, настроение и не только. 

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Надпочечники производят гормоны стресса и кортизол. Кроме функций по регулировке и контролю сбоев веса и фертильности, данные гормоны влияют на показатели стресса, усталости, тревожности.

Поджелудочная железа производит гормон инсулин и прочие пищеварительные ферменты, расщепляющие пищу, особенно липазу, поддерживающую соотношение жиров в организме. 

Что поможет ускорению метаболизма

  • Избегаем сахара. Избыток сахара приводит к тому, что инсулин, производимый поджелудочной, может привести к замедлению метаболизма.  
  • Уменьшаем потребление соли. Соль  также влияет на функции инсулина в организме. 
  • Интервальное голодание. Отказ от приема пищи в продолжение нескольких часов полезен для ускорения метаболизма. Отдых пищеварительного тракта предотвратит перегрузку калориями. Полезно продлить ночной голод на 12-14 часов - это позволит организму сжечь накопленные калории и жир.
  • Железо. Этот минерал необходим для работы щитовидки, он дает возможность организму производить питательные вещества, транспортировать кислород к клеткам и сжигать жир. 
  • Селен. Селен  способствует поддержке работы щитовидной железы.
  • Матча. Зеленый чай улучшает метаболизм, но  матча  - это растертый в порошок лист зеленого чая. Поэтому матча является источником антиоксидантов (полифенолов катехина, которые стабилизируют сахар в крови). Кроме того, в матча содержится много  клетчатки.
  • Витамины комплекса B. Они являются важными микронутриентами, работающими в регулировке гормонов и нейротрансмиттеров, следовательно, эти витамины имеют значение для регуляции веса, аппетита, энергии, настроения 

Пищевые добавки, ускоряющие метаболизм

Ключевые  витамины комплекса B :

  • B 1 помогает организму превращать еду в энергоресурс и метаболизировать жиры и белки.
  • B 2 помогает превращать еду в энергоресурс.
  • B 6 помогает производить нейротрансмиттеры для развития и работы мозга, позитивно влияет на настроение.
  • B 12 усиливает энергию.
  • Фолиевая кислота снижает вероятность врожденных дефектов, оберегает от малокровия.
  • Биотин укрепляет волосы и ногти. опубликовано econet

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Источник: https://econet.kz/

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здоровье метаболизм гормоны Нейротрансмиттеры надпочечники щитовидная железа поджелудочная железа

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