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Пищевые добавки при воспалительном заболевании кишечника

Автор: Econet 29 ноября 2024 6506
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Лечение различных воспалительных проблем кишечника - сложная задача. Но соответствующие добавки, предназначенные для снятия воспаления и улучшения состояния ЖКТ, могут помочь достичь ремиссии и повысить качество жизни больного. Среди этих добавок - витамин D, Омега-3 жирные кислоты и пробиотики.

Пищевые добавки при воспалительном заболевании кишечника

Воспалительными заболеваниями кишечника (или ВЗК) называют группу аутоиммунных состояний, для которых характерно хроническое воспаление кишечника. Среди них болезнь Крона (или БК) и язвенный колит (или ЯК).  
Эти два состояния характеризуются диареей, болями в области живота, хронической усталостью и утратой веса. 

Какие добавки принимать при воспалениях кишечника

Болезнь Крона и язвенный колит

  • Как правило, диагностируются у пациентов 15 - 35 лет.
  • ЯК поражает внутреннюю поверхность толстого кишечника, а БК может поражать любую область пищеварительного тракта (в том числе полость рта, пищевод, желудок, прямую кишку, задний проход).
  • Симптоматика этих состояний схожа; но ректальное кровотечение чаще происходит при ЯК.
  • У больных БК чаще наблюдается нехватка фолиевой кислоты и витамина D, а у лиц с ЯК – нехватка железа (Fe). 

Диарея и кровопотеря со стороны ЖКТ - это общие признаки ВЗК, поэтому нехватка витаминов комплекса В, жирорастворимых витаминов, жирных кислот и микроэлементов магния (Mg), цинка (Zn), селена (Se), распространена при данных состояниях. Некоторые общие недостатки у людей с язвенным колитом включают железо, витамин D, кальций, фолиевую кислоту и витамин B12.

Добавки при воспалительных заболеваниях кишечника

Витамин D 

Пероральный прием этого витамина восполняет его нехватку в организме и обеспечивает следующие терапевтические эффекты:

  • минимизация воспалительных маркеров,
  • минимизация вероятности онкологии толстой кишки,
  • минимизация вероятности анемии.

Пищевые добавки при воспалительном заболевании кишечника

Люди, страдающие ВЗК с пониженным показателем витамина D имеют повышенную вероятность рецидива, слабого ответа на медикаментозное лечение.

Витамин B12

Витамин B-12 важен для создания новых клеток и расщепления жиров и белков в организме. Он также защищает нервные клетки и помогает вырабатывать красные кровяные тельца.

Омега-3 жирные кислоты

Данные кислоты снижают уровень оксидативного стресса и воспаления. Потребление омега-3 ослабляет воспаление пищеварительного тракта, поддерживает ремиссию у больных ЯК, снижает проявление недуга. 

Пищевые добавки при воспалительном заболевании кишечника

Пробиотики

Главной причиной ВЗК можно назвать сбой функций кишечника, способствующий дисбалансу микрофлоры, активизации воспаления и иммунной активации слизистых. В итоге пациенты с ВЗК имеют больше видов провоспалительных бактерий, меньше видов противовоспалительных и сниженный общий диапазон бактерий.  

Пищевые добавки при воспалительном заболевании кишечника

Известно, что пробиотики нормализуют состояние при дисбактериозе у пациентов с ВЗК, но пока не существует общего мнения о том, какие именно штаммы, формы и дозы дадут максимально позитивные терапевтические результаты.

N-ацетилглюкозамин

N-ацетилглюкозамин - это добавка, которую чаще всего получают из моллюсков. В некоторых тестах это было связано с успехом в лечении аутоиммунных заболеваний. Добавка может остановить клетки, вызывающие воспаление. опубликовано econet

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Источник: https://econet.kz/

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