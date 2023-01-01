Пищевая ловушка: Жиры с углеводами — Катастрофическая комбинация!

Самое печальное – многие привыкли питаться фаст-фудом, а именно такие продукты содержат большое количество жиров и углеводов, причем рафинированных. «Беспроигрышным» вариантом навредить здоровью является употребление углеводной пищи глубокой зажарки в жирах, где содержится еще и соль.

До повсеместного распространения западного стиля питания многие народы придерживались низкожировой высокоуглеводной диеты (преимущественно жители южных стран) либо, напротив, предпочитали высокожировое низкоуглеводное питание (северяне). Следует знать, что процесс метаболизма при повышенном содержании жира и углеводов отличается от метаболизма, происходящего при высокой концентрации жиров и низком содержании углеводов.

Сонливость и усталость после еды – главные признаки инсулино- и лептинорезистентности

Это означает, что при одновременном потреблении жиров со сладкими или содержащими крахмал продуктами, организм изначально начнет сжигать сахар, состоящий из фруктозы и глюкозы либо крахмал. А повышение уровня сахара очень опасно, поскольку все силы организма направляются на его скорейший вывод, причем происходит это обычно путем «проталкивания» сахара в клетки. В таком процессе принимает участие и инсулин, это сравнимо с заправкой легкового автомобиля совершенно не подходящим ракетным топливом.

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В лучшем случае для минимизации негативных последствий нужно заниматься физической нагрузкой, но на практике не многие торопятся в тренажерный зал после приема высокоуглеводной пищи. Ситуация еще больше усложняется у тех, кто страдает избыточным весом либо сахарным диабетом, поскольку в таких случаях наблюдается инсулиновая резистентность, проявляемая в негативной реакции организма на углеводы и высоким содержанием в крови инсулина и глюкозы.

В результате инсулиновой резистентности мышцы не пропускают глюкозу к клеткам, и она трансформируется в гликоген, а затем скапливается в мышцах и печени. При избыточном содержании гликогена организм пытается избавиться от оставшейся глюкозы, преобразовывая ее в жиры (триглицериды). И в данной ситуации вся основная нагрузка приходится на печень, в связи с чем, человек после приема пищи может ощущать сонливость либо усталость.

Но следует учитывать, что аналогичные симптомы могут быть вызваны и непереносимостью пищи. Если одновременно съедать жиры и углеводы, в организме происходит метаболическая катастрофа, то есть каждая молекула жира, сопровождающая углеводы, будет скапливаться до того момента, пока клетки полностью не используют все углеводы. Кроме того, по причине высокой углеводной нагрузки происходит резкое повышение уровня инсулина, что мешает использовать жир как источник энергии между приемами пищи.

Такая ситуация поддерживает процесс хронического воспаления. С целью предотвратить серьезные для здоровья последствия следует ограничить потребление пиццы, жирных стейков, картофеля, кукурузы, кофе со сливками и с большим количеством сахара. Но самое печальное – многие привыкли питаться фаст-фудом, а именно такие продукты содержат большое количество жиров и углеводов, причем рафинированных. «Беспроигрышным» вариантом навредить здоровью является употребление углеводной пищи глубокой зажарки в жирах, где содержится еще и соль.

Пищевая ловушка

Если одновременно употреблять жиры с углеводами, то ответ инсулина на наличие в пище углеводов многократно усилится, а еще больше усугубить ситуацию может сочетание рафинированных жиров с углеводами. Сочетание углеводной и жировой пищи является биохимической катастрофой, нередко приводящей к ожирению и сахарному диабету.

И все, кто связан с пищевой промышленностью, прекрасно осведомлены, что для подсаживания потребителя на крючок достаточно добавить в продукты соль, сахар и жиры. К сожалению, об этом не знают большинство актеров, телеведущих, политиков и южно-африканских фермеров, чьи тела можно сравнить с фигурами женщин в положении.

Полагаем, что основной причиной развития такой эпидемии и огромных возможностей для метаболического хаоса является чрезмерное потребление хлебобулочных изделий. Даже сейчас вы можете замерить объемы собственной талии и изучить состав хлеба, который указан на этикетке.

Одновременное потребление низкокачественных жиров и рафинированных углеводов – это отличная возможность ухудшить здоровье и обзавестись лишними килограммами. И наоборот – потребляя жирные продукты с низким содержанием углеводов, происходит их сжигание и запуск процесса сгорания собственных жировых запасов организма.

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Раньше люди болели сахарным диабетом и ожирением намного реже, поскольку:

• рацион не предусматривал одновременное потребление жирных и углеводсодержащих продуктов;

• традиционный рацион подразумевал минимальное потребление высокорафинированных продуктов, в частности, сахара и белой муки, поскольку такая пища провоцирует стремительное повышение в организме уровня глюкозы и инсулина;

• в рацион входили цельные нерафинированные углеводы, включающие не более 10% жиров.

Восточные народы начали чащи болеть после употребления жиров животных, вскормленных зерновыми, а также рафинированных масел. Использование ненатуральной пищи на фермах привело к увеличению жира в мясе и «вымыванию» из него Омега-3 жирных кислот.

Углеводы без клеточной структуры выступают главным элементом токсичности характерного для западного стиля питания, а усложняет ситуацию одновременное потребление с ними рафинированных жиров и соли.

Учитывая особенности патогенеза, при лишнем весе или сахарном диабете рекомендуется либерально-жировая низкоуглеводная диета, эффективность которой заключается в том, что продукты метаболизма жиров являются «чистым топливом», то есть они производят достаточное количество энергии на единицу потребляемого кислорода и выделяют при этом минимальное количество свободных радикалов. Свободные радикалы всегда появляются в процессе «добычи» энергии из продуктов питания, но главная цель заключается в получении максимального количества энергии с минимальным при этом образованием враждебных молекул.

Продукты метаболизма жиров способствуют повышению биодоступности натуральных антиоксидантов, к примеру, глютатиона. Свободные радикалы аккумулируются в зависимости от того, насколько быстро происходит развитие сахарного диабета, а также в зависимости от возраста. Поэтому наиболее полезной и омолаживающей диетой считается именно низкоуглеводная.

Важно также учитывать, что свободные радикалы легко разрушают Омега-3 кислоты, которые всегда должны находиться в достаточном количестве в организме, чтобы поддерживать его чувствительность к инсулину.

Низкоуглеводный компонент – это главная идея диеты для ожирения либо сахарного диабета, особенно за счет минимизации потребления рафинированных углеводов. Либерально-жировой подход к питанию особенно рекомендован тем, чей организм не переносит большого количества жиров и, кроме того, позволяет эффективно использовать жиры как основной источник энергии.опубликовано econet

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