Пищевая аллергия или пищевая непереносимость?

Пищевая аллергия и пищевая непереносимость, несмотря на схожие симптомы, - это разные состояния. При пищевой аллергии проявляется реакция организма на продукты-аллергены: иммунитет начинает производить особые антитела. Пищевая непереносимость вызвана сбоями пищеварения, дефицитом важных ферментов, которые работают в переваривании еды.

Каждый десятый человек на Земле имеет аллергию на продукты питания, у каждого двадцатого отмечается пищевая непереносимость. Эти два состояния легко спутать. Но, несмотря на сходные симптомы, природа пищевой аллергии и пищевой непереносимости различна.

Чем отличается пищевая аллергия от пищевой непереносимости

Типичные пищевые аллергены: молоко, яйца, рыба, «дары моря», орехи, пшеница, цитрусовые и соя. Именно эти продукты вызывают до 90% диагнозов пищевой аллергии.

Механизмы пищевой аллергии (ПА) и пищевой непереносимости (ПН)

При ПА, когда в организм попадают продукты-аллергены, иммунитет начинает производить антитела IgE. Организм реагирует такими симптомами: отек слизистых оболочек, ринит, кашель, слезотечение. Аллергия может сопровождаться сыпью и зудом. Редко встречающаяся, но необычайно опасная реакция – это анафилактический шок, следствием которого может быть летальный исход.

Организм реагирует такими симптомами: отек слизистых оболочек, ринит, кашель, слезотечение. Аллергия может сопровождаться сыпью и зудом. Редко встречающаяся, но необычайно опасная реакция – это анафилактический шок, следствием которого может быть летальный исход. ПН, как правило, связана с пищеварительными патологиями, дефицитом ферментов, которые участвуют в процессе переваривания продуктов (их ингредиентов). Симптомы ПН: дискомфорт в области желудка, вздутие, метеоризм, боль в животе, сбои дефекации, утомляемость, головные боли.

Аллергия на определенные продукты питания проявляется довольно быстро. Бывает, что с момента употребления пищи до возникновения явных аллергических признаков проходит буквально 5-10 минут.

ПН зафиксировать труднее. Часто отмечаются случаи, когда человек длительное время употреблял определенные пищевые продукты, даже не подозревая, что молоко, хлеб или сыр вызывали дискомфорт в пищеварительном тракте и общем состоянии.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Большинство аллергических реакций впервые дают о себе знать еще в детские годы. Их выявление дает возможность скорректировать пищевой протокол ребенка, исключив из него продукты-триггеры. Довольно часто дети перерастают аллергию, и во взрослой жизни уходит болезненная реакция на молоко, яйца, соевый белок. Но аллергия на арахис, рыбу и морские продукты сохраняется и у взрослых людей.

Людям с ПА рекомендуется внимательно изучать состав продуктов, которые покупаются. Это позволит сберечь здоровье и жизнь.

Можно точно определить, какие аллергены вызывают активный ответ иммунной системы, который сопровождается крапивницей, отеком Квинке, уже упомянутым анафилактическим шоком. Для этого человек проходит лабораторное исследование на выявление специфических иммуноглобулинов Е к тому или другому продукту питания.

ПН не дает мгновенных реакций, но заметно снижает качество жизни человека. Чувство постоянной, непреходящей усталости, мрачное настроение, дискомфорт в кишечнике, связанные с ПН, устраняются при помощи правильного составления ежедневного пищевого протокола.опубликовано econet

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet