ПИХТОВОЕ МАСЛО: проверенные рецепты лечения многих заболеваний

Рецепты применения пихтового масла, подтвердившие свою эффективность при лечении многих заболеваний после длительной врачебной и народной практики. Будьте здоровы!

Пихтовое масло получают из хвои и молодых побегов пихты. Этот ценнейший экстракт люди издавна используют как дезинфицирующее, косметическое и лечебное средство очень высокой биологической активности. Это экологически чистый продукт, поскольку пихта может расти только в условиях кристально чистого воздуха, свободного от загрязненности и дыма промышленных зон. Такие места сохранились в районах Красноярского края, Хакассии, Тувы и других регионах Восточной Сибири, где ведется производство пихтового масла.

Применение пихтового масла

Распыление пихтового масла в помещениях способствует уничтожению болезнетворных микробов, устраняет неприятные запахи в туалетах, кухнях, оставляет тонкий аромат хвойного леса в жилых и ванных комнатах. Это – незаменимый натуральный дезодорант, снижающий потоотделение.

Женщины найдут в пихтовом масле идеальное косметическое средство, которое в короткий срок поможет избавиться от морщин и дряблости кожи благодаря его омолаживающему воздействию на клетки организма. Это свойство пихтового масла особенно ощущается после приема горячей ванны с добавлением в нее 3-5 кап. через 15—20 мин. появляется чувство легкости, исчезает усталость, снимается стресс. Более длительное нахождение в «пихтовой» ванне помогает расслаблению мышц, быстрому засыпанию. Сон при этом становится спокойным и глубоким. Такие процедуры благотворно влияют на центральную нервную систему, помогают избавиться от бессонницы и неврозов. При этом отмечается восстановление гетерогенной активности коры головного мозга.

Широкие возможности заключены в пихтовом масле как лечебном препарате. В народной медицине, например, оно с успехом применяется при лечении гинекологических и урологических заболеваний. Врачи, применяющие в своей практике пихтовое масло, рекомендуют его во многих других случаях. На сегодня единственным противопоказанием применения пихтового масла является обнаруженная недавно его эмбриотоксичность. Поэтому оно не рекомендуется женщинам в период беременности.

Ниже приводятся рецепты применения пихтового масла, подтвердившие свою эффективность при лечении многих заболеваний после длительной врачебной и народной практики.

Грипп, ОРЗ и другие простудные заболевания, особенно у детей.

Больному необходимо втирать масло 4-5 раз в течение суток через 5-6 часов в воротниковую зону спины, грудь, делать массаж стопы по рефлекторным зонам. После втирания обернуть больного компрессной бумагой и накрыть теплым одеялом, дать потогонный сбор (настой), надеть теплые носки. Применять небольшое количество масла, лучше делать массаж и воздействовать биополем. Как и при ангине, можно закапать по 1 кап. в каждую ноздрю.

Ангина. Чистое масло капнуть из пипетки на гланды. Можно накрутить ватку на палочку, намочить ее в масле и смазать гланды. Можно сделать также орошение шприцем. Делать 2-5 раз в день с интервалом в 4-6 часов. Продолжительность лечения 2– 3 дня. При хронической ангине, кроме смазывания гланд и растираний, закапать в нос 1-2 кап. масла. При этом появится жжение, чихание, выделение мокроты из носа. Через 15—20 мин. эти явления исчезнут, а лечебный эффект будет выше.

Воспаление легких, бронхит. Сочетать втирания с ингаляцией. В домашних условиях можно применять следующим образом: налить в эмалированную кастрюлю кипяток, капнуть 3-4 кап. пихтового масла, накрыться и дышать. Получится ингаляция по типу содовой. После ингаляции растереть больному грудь пихтовым маслом, накрыть теплым одеялом.

Сильный кашель. Чистое масло закапать из пипетки на корень языка, 3-5 кап. утром и перед сном.

Радикулит, плексит, миозит, ишиас и другие заболевания периферической нервной системы. Втирать небольшое количество масла в область поясницы и другие больные места. Перед применением масла необходимо принять горячую ванну или сделать прогревание. Курс лечения – 10—15 процедур. То же рекомендуется при болях в ногах, голеностопе, коленях. Ревматоидный полиартрит. Пихтовое масло необходимо втирать в разогретые предварительно суставы (компрессом из разогретой морской соли). После втирания компресс повторить; накладывая соль на сустав, подложить компрессную бумагу. Переломы, ушибы. Втирание пихтового масла в область перелома или ушиба ускоряет процесс срастания кости и заживления. Внутрь принимать мумие-асиль по 0,5 г утром и на ночь. Периодичность втираний – 2 раза в день.

Колит, энтероколит. Взболтать (желательно миксером) 5-6 кап. масла в 10 мл дистиллированной (допустимо просто холодной) воды. Принимать 3 раза в день за 20—40 мин. до еды в течение 25—30 дней. Нельзя применять при язве желудка!

Стенокардия. При приступе стенокардии налить на ладонь 5-6 кап. масла и втирать в область коронарных сосудов (ниже соска). С целью профилактики делать 3-4 раза в день.

Улучшение наступит сразу же после первой процедуры.

Парадонтоз и другие заболевания ротовой полости. Смочить бинт или ватку чистым пихтовым маслом и приложить к десне. Держать 10—20 мин. Не допускать ожога! Сделать 15—20 аппликаций, через б месяцев повторить.

Зубная боль. Смочить ватку маслом, приложить к больному зубу. Держать 10—20 мин. с одной стороны зуба, а затем переложить на другую сторону. Через 1–2 часа повторить.

Обработка ран – порезы, царапины смазывают чистым маслом для предотвращения нагноения. Раны большой площади обрабатывать маслом нельзя.

Ожог третьей степени – приготовить эмульсию из 3 ч. масла и 7 ч. спермацета для смазывания. В бытовых условиях можно приготовить мазь в той же пропорции на любой жировой основе. Смазывать 2-3 раза в сутки.

Мокрая экзема. Приготовить мазь на жировой основе (детский крем, гусиное, барсучье сало или несоленый внутренний жир).

Состав мази: масло 30—40%, жиры – 60—70%. Состав тщательно размешать и наложить на больное место (сверху наложить компрессную бумагу). Делать 2-3 раза в день. Курс лечения 12—24 дня.

Чирьи, фурункулы, карбункулы, панариции – приготовить смесь из 7 ч. пихтового масла и 3 ч. мази Вишневского. Нанести полученный состав на бинт и приложить к пораженному месту, прикрыть компрессной бумагой и завязать. Повязку менять 2-3 раза в сутки. В местах с грубой кожей можно делать повязки с компрессом из чистого пихтового масла, но при этом возможен слабый ожог.

Пролежни, опрелости ног. Протирать чистым маслом или мазью с детским кремом.

Мастит. Делать компрессы. Для того чтобы не было ожога, необходимо смешать с детским кремом в пропорции 1:3. Повязки менять 2-3 раза в сутки.опубликовано econet

Виктор Федорович Востоков "Секреты целителей Востока"

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