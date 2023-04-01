Периодическое голодание более эффективно в сочетании с кето диетой

Голодание активирует аутофагию и митофагию - естественные процессы очищения, необходимые для оптимального обновления и функционирования клеток. Оно также запускает стволовые клетки и стимулирует биосинтез митохондрий. Большинство омолаживающих и регенерирующих эффектов возникают в фазе наполнения организма пищей, а не «голодания». То же самое относится и к пищевому кетозу, который наиболее полезен при импульсном режиме.

Люди голодали в течение тысяч лет, чтобы чувствовать себя хорошо, и это наиболее эффективное вмешательство метаболического характера, из тех, о которых я осведомлен. Мало того, что оно активирует аутофагию и митофагию - естественные процессы очищения, необходимые для оптимального обновления и функционирования клеток, - но оно также запускает образование стволовых клеток. Циклическое воздержание от пищи с последующим наполнением организма также стимулирует биосинтез митохондрий.

Периодическое голодание эффективнее при кетогенной диете

Голодание является мощным инструментом для омоложения и общего состояния здоровья

Для оптимального здоровья, комбинируйте прерывистое голодание с циклическим пищевым кетозом

Почему именно циклический кетоз?

Как правильно перейти на циклическую кето диету и голодание

Существует даже свидетельство того, что голодание может помочь предотвратить или даже обратить вспять деменцию, так как оно помогает организму избавиться от токсичного мусора. Снижая уровень инсулина, вы также увеличиваете другие важные гормоны, в том числе гормон роста (известный как «фитнес гормон»), который крайне важен для развития мышц и общего тонуса.

Голодание является мощным инструментом для омоложения и общего состояния здоровья

Исследования показывают, что голодание является мощным инструментом для борьбы с ожирением, резистентностью к инсулину и заболеваниями, включая рак. Причина этого заключается в том, что, когда активируется аутофагия, ваше тело начинает разрушать и утилизировать старый белок, в том числе бета-амилоидный белок в мозге, который, как полагают, способствует болезни Альцгеймера.

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Затем, во время фазы наполнения организма пищей, гормон роста увеличивается, усиливая образование новых белков и клеток. Другими словами, он заново активирует и ускоряет естественный цикл обновления вашего тела.

В то время как водное голодание может быть чрезвычайно полезным для тех, кто борется с лишним весом и / или диабетом 2 типа, поначалу его сложно придерживаться. К счастью, исследования подтвердили, что аналогичные результаты (хотя и не столь глубокие) могут быть достигнуты путем прерывистого голодания, то есть следования графику приемов пищи, при котором вы голодаете в течение 16 часов каждый день и едите в восьмичасовом промежутке.

Есть и другие планы прерывистого голодания, при которых вы резко сокращаете количество калорий в течение определенных дней в неделю, а в оставшиеся едите как обычно. Прерывистое голодание «5-к-2» это один из таких примеров.

Диета, имитирующая голодание, разработанная, чтобы по эффективности соответствовать водяному голоданию, это еще один пример.

Большинство вариаций имеют одни и те же преимущества, которые включают в себя:

Активация аутофагии и митофагии

Увеличение гормона роста на целых 1300 процентов у женщин и 2000 процентов у мужчин, что способствует развитию мышц и жизнеспособности

Перевод стволовых клеток из состояния бездействия в самообновление

Предупреждение, замедление прогрессирования и реверсирование сахарного диабета 2 типа

Повышение энергетической эффективности митохондрий и биосинтеза

Польза для сердечно-сосудистой системы, аналогичная эффектам физических упражнений

Снижение воспаления

Улучшение функции поджелудочной железы

Повышение уровня циркулирующей глюкозы и липидов

Защита от заболеваний сердечно-сосудистой системы

Снижение кровяного давления

Уменьшение количества опасного висцерального жира

Ускорение обмена веществ и улучшение состава тела

Снижение уровня липопротеинов низкой плотности и общего холестерина

Значительное уменьшение массы тела у пациентов с ожирением

Улучшение иммунной функции

Повышение производства нейротрофического фактора мозга, который стимулирует создание новых клеток мозга и запускает химические вещества, которые защищают от изменений, связанных с болезнью Альцгеймера и Паркинсона

Для оптимального здоровья, комбинируйте прерывистое голодание с циклическим пищевым кетозом

Кето диета обеспечивает пользу для здоровья, сходную с полноценным и прерывистым голоданием, а когда они комбинируются, большинство людей испытывает значительное улучшения своего состояния - не только потерю веса, которая является неизбежным «побочным эффектом» метаболических улучшений, но и другие преимущества, такие как:

Повышение чувствительности к инсулину, что является ключом к предотвращению резистентности, диабета 2 типа и связанных с ним заболеваний. Исследования показали, что больные сахарным диабетом, которые придерживаются кето диеты, способны существенно снизить свою зависимость от лекарств. Многие из них таким образом даже успешно повернули вспять свое заболевание. Здоровый уровень инсулина также снижает риск развития болезни Альцгеймера, так как деменция и резистентность тесно связаны между собой.

Исследования показали, что больные сахарным диабетом, которые придерживаются кето диеты, способны существенно снизить свою зависимость от лекарств. Многие из них таким образом даже успешно повернули вспять свое заболевание. Здоровый уровень инсулина также снижает риск развития болезни Альцгеймера, так как деменция и резистентность тесно связаны между собой. Увеличение мышечной массы — кетоны структурно сходны с аминокислотами с разветвленной цепью, и, поскольку они обычно метаболизируются в первую очередь, они оставляют в запасе аминокислоты с разветвленной цепью, тем самым способствуя наращиванию мышечной массы.

— кетоны структурно сходны с аминокислотами с разветвленной цепью, и, поскольку они обычно метаболизируются в первую очередь, они оставляют в запасе аминокислоты с разветвленной цепью, тем самым способствуя наращиванию мышечной массы. Уменьшение воспаления — ваше тело создано чтобы иметь метаболическую возможность использовать как сахар, так и жир в качестве источника топлива. Тем не менее, жир предпочтительнее, поскольку он создает гораздо меньше активных форм кислорода и вторичных свободных радикалов при сжигании. Таким образом, за счет отказа от сахара, вы значительно уменьшите риск хронического воспаления.

— ваше тело создано чтобы иметь метаболическую возможность использовать как сахар, так и жир в качестве источника топлива. Тем не менее, жир предпочтительнее, поскольку он создает гораздо меньше активных форм кислорода и вторичных свободных радикалов при сжигании. Таким образом, за счет отказа от сахара, вы значительно уменьшите риск хронического воспаления. Снижение риска развития рака — я считаю, что циклический кетоз является революционным вмешательством, которое может значительно снизить риск попасть в раковую статистику, по той простой причине, что раковые клетки испытывают недостаток метаболической гибкости в использовании кетонов для своих энергетических потребностей, как это могут делать обычные клетки организма. После того, как ваше тело входит в пищевой кетоз, раковые клетки больше не имеют легкодоступного источника питания и по существу «голодают» до смерти, еще до того как они становятся проблемой.

— я считаю, что циклический кетоз является революционным вмешательством, которое может значительно снизить риск попасть в раковую статистику, по той простой причине, что раковые клетки испытывают недостаток метаболической гибкости в использовании кетонов для своих энергетических потребностей, как это могут делать обычные клетки организма. После того, как ваше тело входит в пищевой кетоз, раковые клетки больше не имеют легкодоступного источника питания и по существу «голодают» до смерти, еще до того как они становятся проблемой. Увеличение продолжительности жизни — кетоз останавливает распад белка, что является одной из причин, по которой вы можете долгое время выживать без пищи. Как и ограничение калорий (голодание), кетоны помогают избавиться от неисправных иммунных клеток и уменьшить IGF-1, который регулирует пути и гены роста, и играют важную роль в процессе старения и аутофагии и митофагии.

Метаболизм кетонов также увеличивает отрицательный окислительно-восстановительный потенциал NAD кофермента молекул, что помогает контролировать окислительные повреждения за счет увеличения NADPH и поддерживать транскрипцию ферментов антиоксидантных путей через активацию FOXO3a.

В двух словах, метаболизм кетонов эффективно снижает окислительное повреждение, которое проявляется в улучшении здоровья. Недостаток сахара также помогает объяснить, почему кето диета связана с увеличением продолжительности жизни.

Сахар является очень мощным ускорителем старения и преждевременной смерти, в частности, путем активации двух генов, известных как Ras и PKA. Третья причина связана с тем, что ограничение калорий и прерывистое голодание ингибируют путь MTOR, который играет важную роль в продлении жизни.

Потеря веса — если вы пытаетесь похудеть, то кето диета является одним из лучших способов сделать это, потому что она помогает получить доступ к жировым отложениям и избавиться от них. В одном исследовании, испытуемые с ожирением питались продуктами с низким содержанием углеводов (кето диета) и с низким содержанием жиров. После 24 недель, исследователи отметили, что первая группа потеряла больше веса (9,4 кг; 20,7 фунтов) чем вторая (4,8 кг; 10,5 фунтов).

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Почему именно циклический кетоз?

Есть по крайней мере две существенных причины импульсного подхода:

Инсулин подавляет печеночный глюкогенез, то есть производство глюкозы в печени. Когда инсулин хронически подавляется продолжительное время, печень начинает компенсировать дефицит, вырабатывая больше глюкозы. В результате, уровень сахара в крови может начать расти, даже если вы не едите углеводы.

В такой ситуации углеводы фактически снижают уровень сахара в крови, так как они активируют инсулин, который затем подавляет производство глюкозы печенью. Длительное хроническое подавление инсулина это нездоровое метаболическое состояние, которого легко избежать, периодически переходя на кето диету.

Что еще более важно, многие из метаболических преимуществ, связанных с пищевым кетозом, случаются во время фазы наполнения организма пищей. Во время голодания очищается поврежденная клетка и ее содержимое, но сам процесс омоложения происходит во время наполнения пищей.

Другими словами, клетки и ткани восстанавливаются до здорового состояния, как только увеличивается потребление чистых углеводов. (Омоложение, которое происходит во время наполнения организма пищей также является одной из причин, по которой прерывистое голодание настолько полезно, когда вы балансируете между пиршеством и голодом.)

Как правильно перейти на циклическую кето диету и голодание

1. Продумайте график периодического голодания

Поместите все приемы пищи - завтрак и обед или завтрак и ужин - в восьмичасовое окно каждый день. Голодайте оставшиеся 16 часов. Если все это ново для вас и идея внесения изменений в рацион кажется слишком сложной, начните с распределения обычной диеты по такому графику.

Когда вы привыкните к распорядку, можно переходить к реализации кетогенной диеты (шаг 2), а затем к ее циклическому компоненту (этап 3). Можете утешать себя тем, что как только вы достигнете 3 шага, вы сможете есть ваши любимые здоровые углеводы циклами на еженедельной основе.

Если вы хотите максимизировать пользу для здоровья, подумайте об усложнении задачи и переходе на пятидневное водное голодание на регулярной основе. Я делаю это три-четыре раза в год. Для того, чтобы упростить процесс, медленно продвигайтесь до того момента, когда вы голодаете в течение 20 часов в день и едите в промежутке всего в четыре часа. После месяца в таком режиме, пять дней на воде уже не покажутся настолько сложным испытанием.

2. Переключитесь на кето диету, пока у вас в организме не накопится измеримое количество кетонов

Три главных задачи: 1) ограничить чистые углеводы (все углеводы минус волокно) до 20-50 грамм в день, 2) заменить их здоровыми жирами, чтобы они составляли 50-85 процентов ежедневных калорий из жиров, и 3) ограничить белок до половины грамма на фунт мышечной массы тела. (Чтобы определить мышечную массу тела, вычтите процент жировых отложений от 100, а затем умножьте полученное число на ваш текущий вес).

Овощи, которые полны волокна, можно употреблять в пищу без ограничений. Основные источники углеводов, от которых нужно отказаться, это зерновые и все формы сахара, в том числе фрукты с высоким содержанием фруктозы. (Здоровые чистые углеводы можно будет потреблять, как только вы войдете в кетоз).

Примеры здоровых источников жира: авокадо, кокосовое масло, омега-3 животного происхождения из жирной рыбы, сливочное масло, сырые орехи (в идеале, макадамия и пекан, так как в них содержится много здорового жира и в то же время мало белка), семена, маслины и оливковое масло, органическое мясо и молочные продукты от травоядного скота, MCT масло, сырое масло какао и органические яичные желтки. Избегайте транс-жиров и полиненасыщенных растительных масел высокой степени очистки.

Добавление в рацион вредных жиров может причинить больше вреда, чем избыток углеводов, так что только потому, что выбранный продукт содержит много жира, это не означает, что вы должны съесть его. Поддерживайте соотношение чистых углеводов, жиров и белков, пока вы не достигли кетоза и ваше тело не начало сжигать жир в качестве топлива. Полоски тестирования кето помогут определить этот момент, который считается как наличие кетонов в крови в диапазоне от 0,5 до 3,0 ммоль / л.

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Имейте в виду, что, когда речь идет об этих питательных соотношениях, важна точность. Избыток чистых углеводов предотвратит кетоз, так как ваше тело будет в первую очередь использовать любую доступную глюкозу, так как это гораздо быстрее горящее топливо.

Поскольку практически невозможно точно оценить количество жира, чистых углеводов и белков в пище, убедитесь, что у вас под рукой есть инструменты для измерения и отслеживания. Это включает в себя кухонные весы, измерительные чаши и трекер питательных веществ (такой как www.cronometer.com/mercola, который является бесплатным и точным и уже настроен на пищевой кетоз).

3. После того как вы убедились, что находитесь в кетозе, начните регулярно входить и выходить из этого состояния, добавляя чистые углеводы один или два раза в неделю. В качестве общей рекомендации, утраивайте количество чистых углеводов в эти дни.

Имейте в виду, что прежде чем ваш организм будет снова способен эффективно сжигать жир, может пройти от нескольких недель до нескольких месяцев. Опять же, цикличность питательного кетоза будет максимизировать биологические преимущества клеточной регенерации и обновления, одновременно сводя к минимуму потенциальные недостатки непрерывной кето диеты.

Хотя на этой стадии можно потреблять больше чистых углеводов один или два раза в неделю, я бы посоветовал вам учитывать, что полезно, а что нет. В идеале, вам нужно отказаться от чипсов и бейглов и сосредоточиться на добавлении более здоровых альтернатив, таких как устойчивый к перевариванию крахмал.

Продукты с высоким содержанием чистых углеводов, такие как картофель, рис, хлеб и макаронные изделия становятся более устойчивы к перевариванию, если их приготовить, охладить, а затем подогреть, и это один из способов сделать их немного более здоровыми.опубликовано econet

Автор доктор Джозеф Меркола

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