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Пародонтоз: Решаем проблему самостоятельно

Автор: Econet 21 сентября 2022 7130
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При пародонтозе поражается околозубная ткань. Поэтому одним из ярких признаков пародонтоза можно назвать кровотечение из десен. Какие существуют методы профилактики и лечения данного заболевания: народный опыт.

Пародонтоз: Решаем проблему самостоятельно

Пародонтоз является проблемой, которая затрагивает около 70% населения нашей планеты. Людей, которые смогли избежать этого заболевания, можно смело назвать счастливчиками. Запущенный пародонтоз приводит даже к потере зубов. Но это не только проблемы косметического плана. Пародонтоз может быть тревожным сигналом, что в организме имеется и другая проблема.

Средства против пародонтоза

Причины возникновения пародонтоза мало кто знает. Специалисты расходятся во мнениях относительно факторов, вызывающих данное заболевание.

Панацеи от пародонтоза не существует. Многие сталкивались с этим, на первый взгляд, безобидным явлением. Но, на самом деле, врачи выяснили, что люди, у которых имеется кровотечение из десен, живут, как правило, на 5 лет меньше. 

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Пародонтоз: Решаем проблему самостоятельно

Точно известно, что пародонтоз – одно из проявлений ослабленного иммунитета (в частности, дефицита определенных минералов и витаминов).

Как лечить пародонтоз?

Есть смысл начать с обследования желудка. Проблема с деснами часто возникает из-за того, что желудок недостаточно хорошо усваивает полезные вещества.

Рецепты против пародонтоза

  • Эффективный способ профилактики заболевания – полоскание. Для полоскания можно брать траву календулу (настой), раствор соли (1.ч.л. на стакан воды – полоскать после каждого приема пищи). То же самое касается содового раствора. Можно делать раствор соли и соды в равных пропорциях.
  • Еще один вариант: взять сырую свеклу, очистить, натереть на мелкой терке и прикладывать к деснам с наружной стороны. Желательно держать 1 час или 2 часа. На ночь оставлять не рекомендуется. Полезно высосать весь сок, а так называемый «жмых» выплюнуть.

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Пародонтоз: Решаем проблему самостоятельно

  • Отличный способ: взять лист алоэ, очистить и приложить внутренней, желеобразной стороной.
  • Сосновые иголки. Взять пучок и просто начать жевать до потери вкусовых качеств (в течение 1-2 часов). Жмых нужно будет выплюнуть по окончании процедуры
  • Берется соль, сода и березовая зола в равных пропорциях, перемешивается. Взять 2 ч. ложки смеси и добавить мякоть столетника. Ввести воды ровно столько, чтобы получилась пастообразная масса. Ею намазывать десны и выдерживать 1 час. Желательно процедуры проделывать через час после приема пищи.*опубликовано econet.ru.

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Источник: https://econet.kz/

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