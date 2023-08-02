Оздоровление щитовидной железы: 8 упражнений из восточных практик

Какие упражнения помогут гармонизировать работу щитовидной железы? В статье вы узнаете несколько таких упражнений. Также не стоит забывать, что упражнения приносят наибольший эффект, если выполнять их регулярно. Будьте здоровы!
Эндокринная система – это минифабрика по производству жизненно важных гормонов внутри нас: пролактина, гормона роста, эндорфина, кортикотропина, тиреотропина. От того, насколько слаженно в ней кипит работа, зависит большинство процессов: переваривание пищи, гомеостаз (поддержание оптимального состояния организма), зачатие детей.
Эндокринная система включает, в частности, гипофиз, гипоталамус, щитовидную железу, расположенные в шее и голове и контролирующие процессы регенерации, роста, наше настроение. Но, к сожалению, сбои в работе этой системы сегодня становятся все более частыми.
По наблюдениям специалистов, насчитывается около шести тысяч болезней эндокринной системы, спровоцированных чрезмерной или недостаточной выработкой гормонов. Из самых известных – диабет, развитие остеопороза, повышение уровня триглицеридов и холестерина в крови, заболевания репродуктивной системы, появление опухолей, увеличение массы тела.
Какие упражнения помогут гармонизировать работу щитовидной железы? Есть замечательное упражнение, которое называется "Позой льва". Ее особенно нужно практиковать закрытым, скупым на проявление эмоций людям. Эта асана усиливает голос, иммунитет, помогает при заболеваниях горла, глотки, ушей, челюстей, регулирует отток желчи. Она культивирует бесстрашие, дает жизненную энергию. После такой практики человек, по примеру царя зверей, ощутит внутреннюю мощь в отстаивании своей позиции и будет делать это достойно.
При выполнении упражнения "Поза льва" автоматически подтягиваются мышцы промежности, живот втягивается под ребра и подбородок прижимаем к груди. Это положительно влияет на работу желез внутренней секреции и эндокринной системы.
Сядьте на корточки, на пятки. Пальцы ног и пятки – вместе под анусом. Подбородок опустите в яремную ямку. Упражнение выполняем после глубокого вдоха, на полном выдохе задерживаем дыхание. Затем втягиваем анус, промежность, живот подтягиваем под ребра, подбородок прижимаем к шее. Как можно шире открываем рот, язык максимально высунут. Руки лежат на коленях. Таким образом фиксируемся в этой позе на удобное время. После этого – выдох и расслабление. Упражнение повторяем 3-5 раз.
1. Встаньте прямо, сложите ладони в позе молитвы на уровне центра грудной клетки. Сделайте глубокий вдох, одновременно поднимая руки вперед до уровня 60 градусов над горизонтом. Ладони вместе, голову откиньте назад, будто смотрите в небо. На плавном выдохе возвращаете руки и голову в исходное положение, подбородок втягиваете внутрь. Выполняйте 3 мин.
2. Сядьте на пятки, вытяните руки в разные стороны параллельно земле, ладони повернуты кверху. С глубоким вдохом поверните голову влево, с глубоким выдохом – вправо. Выполняйте 3 мин.
3. Сядьте в позу с перекрещенными ногами, руки на коленях. Начните ритмично в течение 2 мин поднимать каждое плечо с мощным дыханием: вдох – вверх левое плечо, выдох – опускаете плечо. Затем вдох – поднимаете правое, выдох – опускаете левое плечо. В конце на вдохе поднимите оба плеча и 30 секунд подержите их в этом несколько напряженном состоянии.
4. Сидя на пятках, вытяните обе руки вперед параллельно земле и одна другой, ладони повернуты вниз. Откиньте голову, словно смотрите на небо. В течение 3 мин дышите (акцент на выдохе, который делаем быстро каждую секунду). Затем сделайте вдох и выпрямитесь, втяните в себя подбородок. Отдыхаем.
5. Сядьте в позу с перекрещенными ногами, переплетите руки (сзади чуть выше нижней части поясницы). Нагнуть голову вперед так, чтобы подбородок лежал во впадине ключичной кости. Начните дышать (акцент на выдохе, который делаем быстро каждую секунду) – 3 мин.
6. Сидите в позе со скрещенными ногами, спина прямая, грудная клетка слегка приподнята. Руки лежат на коленях (большой и указательные пальцы сведены вместе). Сделайте полный вдох, повернув голову вправо, на полном выдохе поверните голову влево. Мысленно повторяйте «сат, нам». Повторяйте 26 раз. В конце упражнения сделайте вдох в центральном положении и ненадолго задержите дыхание, сконцентрировавшись в точке межбровья.
7. Сядьте с вытянутыми вперед ногами, ноги вместе, вытяните носки вперед. Руки на полу по бокам, сзади бедер. Отклоните позвоночник на 30 градусов назад, голову поднимите вверх и отведите назад. Начните ритмичное, глубокое дыхание в течение 5 мин. Затем сделайте вдох и выпрямите шею. Отдыхаем.
8. Сядьте на пятки. Переплетите пальцы рук, указательные пальцы направлены кверху. Поднимите руки над головой и прижмите их к ушам. Локти прямые. Сделайте вдох и наклоните руки, голову и туловище вперед на 30 градусов. На глубоком вдохе отклонитесь назад на 30 градусов относительно вертикали. Двигайтесь плавно в течение 3 мин.
Затем сделайте вдох в вертикальном положении, на выдохе выполните следующее: подтяните мышцы промежности, живот под ребра, подбородок прижимаем к груди, язык поднимаем максимально вглубь, кончиком касаясь неба. Отдыхаем.
Для стойкого эффекта выполняйте эту технику ежедневно в течение 40 дней. опубликовано econet
Автор Юлия Яковенко
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Источник: https://econet.kz/
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