Отпор гриппу: бузина для иммунитета

Бузина известна еще с древности, косточки ее плодов находили во время археологических находок времен неолита. А уже в эпоху античности ее специально выращивали, чтобы получить цветы и плоды, которые использовали в лечебных целях.

Цветы, кору и ягоды использовали как потогонное и противовоспалительное средство при лихорадках, как мочегонное и слабительное, при заболеваниях мочеполовой системы и проблемах в пищеварительном тракте. Одна чашка ягод бузины содержит 106 калорий и 26,68 г углеводов . Чашка также содержит следующие витамины и минералы:

870 мг витамина А

406 мг калия

52,2 мг витамина С

9 мг фолиевой кислоты

55 мг кальция

2,32 мг железа

Бузина поможет не заболеть гриппом

Лекарство против гриппа

Многие ученые считают, что экстракт черной бузины может возглавлять ТОП главных ингредиентов витаминных препаратов, применяемых для укрепления иммунитета. Американские исследования подтвердили, что прием лекарственных средств на его основе, помогает уменьшить тяжесть и продолжительность простудных и вирусных заболеваний, в том числе и гриппа. Израильские ученые утверждают, что длительность заболевания при употреблении экстракта растения сокращается на 4 дня.

Совсем недавно были опубликованы результаты исследователей из Австралии, которые выявили, что активные биокомпоненты растения напрямую воздействуют на возбудителей вируса гриппа и блокируют его прохождение в клеточные структуры.

Помимо этого, прием лекарственных средств с бузиной действенен даже на поздних стадиях гриппа, когда клетки уже поражены болезнью. В этом случае, бузина помогает повысить ответ иммунной системы на инфекционных возбудителей. Душистые цветки можно заваривать как чай и пить при простуде или в качестве ее профилактики в сезон вирусных заболеваний.

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Настой от простуды и гриппа

Сухие цветы бузины 5-15 г. измельчите, залейте стаканом кипятка, дайте настояться 20 минут. Затем процедите и храните в прохладном месте. Принимайте по ¼ стакана 3-4 раза в день за 15-20 мин до еды.

Настой снижает температуру, борется с воспалением. Им можно полоскать ротовую полость или горло при ангинах, стоматитах, делать наружные примочки на фурункулы и ожоги.

Этот настой, в сборе с другими растениями, применяют в лечении хронического гепатита, холецистита, простатита и аллергических реакциях. Сборы с бузиной помогают нормализовать давление при гипертонии, ванны с растением улучшают кровообращение, компрессы помогают при солнечном или тепловом ударе.

Классический рецепт сиропа из бузины

(Около 3 стаканов сиропа без спирта и 4 стакана с алкоголем)

Ингредиенты

2 стакана сушеных органических ягод бузины

4 стакана холодной воды (лучше всего дистиллированная, очищенная или родниковая вода)

2-3 ч. л сушеного корня имбиря

1 палочка корицы

1 стакан меда

1 стакан водки или бренди (по желанию для увеличения срока хранения)

Ягоды, корицу и имбирь поместите в кастрюлю с холодной водой и доведите до кипения.

Уменьшите огонь и дайте покипеть от 30 до 40 минут. Снимите с огня и дайте настояться 1 час. Процедите сироп с помощью воронки, покрытой двойной марлей и отожмите жидкость (осторожно, жидкость, скорее всего, все равно будет горячей!). Когда жидкость остынет до температуры чуть выше комнатной, добавьте мед и перемешайте. Если вы используете водку или бренди, добавьте и перемешайте до однородного состояния.

Помимо лечения простуды и гриппа , люди обращаются к добавкам из бузины для лечения:

Синдром хронической усталости.

Запор.

Сенная лихорадка.

Головные боли.

Высокий уровень холестерина.

Инфекции носовых пазух.

Ишиас.

Зубная боль.

Инфекции верхних дыхательных путей.опубликовано econet

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