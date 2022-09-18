Откажитесь от этих продуктов, чтобы избавиться от целлюлита навсегда

Косметологи не устают спорить о причинах появления целлюлита. Одни считают, что виной – генетическая предрасположенность женщины, другие говорят о малоподвижном образе жизни и отсутствии физической нагрузки. Но все стороны сходятся во мнении, что «апельсиновая корка» формируется при неправильном питании.

В борьбе с целлюлитом женщины используют разные методы: изнуряют себя спортом, делают обертывания, применяют дорогостоящие мази и лосьоны. А иногда достаточно лишь изменить питание и исключить вредные продукты, чтобы избавиться от неэстетичных ямочек на бедрах навсегда.

Топ-9 продуктов, провоцирующих появление целлюлита

Врачи не считают «апельсиновую корку» сугубо косметологической проблемой. Появление целлюлита указывает на нарушение питания и углеводного обмена, гормональный сбой или скрытые патологии, требующие лечения. Поэтому массаж или антицеллюлитный крем убирает неровности только на короткое время. Попробуйте отказаться от некоторых продуктов, чтобы избавиться от дефекта и привести кожу в идеальное состояние.

Конфеты и магазинные десерты без сахара

Стараясь снизить и удержать вес, девушки выбирают продукты с заменителем сахара. Они низкокалорийные, но содержат искусственные добавки, красители и консерванты. Химические вещества стимулируют зоны мозга, отвечающие за насыщение, могут значительно повышать аппетит. Синтетические соединения негативно влияют на выработку полезных ферментов, ухудшая пищеварение, провоцируют ожирение.

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Алкогольные напитки

При расщеплении спирта в организме вырабатываются токсины и свободные радикалы, отравляющие ткани, нарушающие структуру ДНК жировых и белковых клеток. После очередной порции коктейлей наблюдается обезвоживание и разрушение коллагена, отвечающего за упругость и гладкость нашей кожи. При частом употреблении спиртного появление ранних морщин и целлюлита неизбежно даже у стройных женщин.

Продукты из белой муки

Если вы любите хлеб или макароны из белой муки, будьте готовы к изменениям в структуре подкожной жировой клетчатки. При переваривании такие продукты отдают только «вредные» калории и углеводы, расщепляются на глюкозу. Органическое соединение разрушает коллагеновые волокна, провоцирует набор веса и отложение жиров «про запас».

Соевый соус

Некоторые диетологи рекомендуют заменять соль соевым соусом. Но в магазинах сложно найти оригинальный продукт: подавляющее большинство марок предлагает некачественный заменитель с синтетическими добавками. Его употребление провоцирует отеки, нарушение обмена веществ, появление ямочек. Просто уменьшите количество поваренной соли до 1,5–2 г в сутки, заправляйте салат соком лимона.

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Суши и роллы

Минимальное количество калорий и легкий вкус сделали японское блюдо любимым среди современных девушек. На деле экзотическая закуска содержит большое количество белого крахмалистого риса, который «поставляет» в организм глюкозу. Некоторые рецепты содержат калорийные добавки, обжариваются в темпуре, что добавляет вредных веществ. Выбирайте роллы с овощами, нежирными сортами рыбы, не налегайте на соевый соус, чтобы впоследствии не бороться с целлюлитом.

Кофе

Напиток практически не содержит калорий, но интенсивно выводит из организма воду, сужает капилляры. В подкожной клетчатке нарушается кровоток, замедляется обмен веществ. Старайтесь пить не больше 2 чашек ароматного напитка в день, не добавляйте в него жирные сливки и коньяк.

Снеки и готовые завтраки

В чипсах и подобных закусках содержится большое количество соли, усилителей вкуса и консервантов. Это «тройной удар» по красоте и здоровью вашей кожи. Ухудшается работа сосудов, кровоснабжение тканей, происходит накопление жировых клеток. Соленые добавки выводят воду, повышают аппетит, меняют углеводный обмен. Перекусывайте свежими фруктами и овощами, ешьте орехи, изюм вместо хрустящих снеков.

Мясные деликатесы и копчености

Для перекуса на работе многие девушки берут из дома бутерброды с колбасой или беконом. Но при изготовлении вкусных деликатесов производители используют специальные консерванты на основе соли. Съедая 150–200 г салями, вы получите дневную норму вредного компонента. Это прямой путь к обезвоживанию кожи, появлению отеков, лишнего веса и целлюлита.

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Газированные напитки

Продукт содержит много сахара и красителей, которые воздействуют на коллагеновые волокна, разрушают их изнутри. Углекислый газ при попадании в желудок стимулирует выработку сока, вызывает аппетит. Замените сладкие напитки зеленым чаем, обогащенным полезными антиоксидантами, нормализующим липидный обмен в организме.

Конечно, от одного кусочка буженины или чашки кофе целлюлит не появится. Но замена вредных продуктов полезными овощами, фруктами и легкими блюдами без соуса улучшит работу пищеварительной системы, насытит витаминами. Это нормализует жировой обмен, укрепит кожу и предотвратит появление апельсиновой корки лучше любого антицеллюлитного массажа.опубликовано econet.ru

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