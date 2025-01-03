От лишнего веса до депрессии: 100 болезней, которые лечит кориандр

Кориандр известен всем как замечательный продукт кулинарии. Он обладает ярким и неповторимым ароматом. Причем, используются как семена, так и зелень растения. А как можно применять кориандр для лечения различных заболеваний? Вот перечень недугов, от которых поможет избавиться обычный кориандр.
Семена ароматного кориандра как пряность вводят в колбасные изделия, сыры, всевозможные соленья, маринады, пиво, ликеры бородинский хлеб. А зелень кориандра – кинзу – хозяйки с удовольствием добавляют в приготовленные блюда. Но на этом сфера применения кориандра не исчерпывается. Ценные свойства данного продукта дают основания использовать его в области медицины.
Кориандр имеет высокую концентрацию необходимых для организма хим. соединений.
В составе этих семян есть следующие необходимые для жизнедеятельности организма вещества и элементы:
Такой насыщенный состав дает возможность вводить кориандр в профилактические и терапевтические составы.
В терапевтических и профилактических целях данное растение используют с самой древности: упоминание о кориандре и его свойствах можно отыскать в документальных сведениях Древнего Египта. Как правило, в терапии используют свежеотжатый сок из листа кориандра и отвар из высушенных листьев.
Растение позитивно действует на функции пищеварения и мочевыделения. Он усиливает аппетит, избавляет от метеоризма. Полезен при большом перечне патологий функций пищеварительного тракта.
Кориандр оптимизирует функции печени при застоях в этом важном органе. Практикуют кориандр и в профилактических целях при почечных недугах.
Кориандровый сок дают аллергикам (принимать по 1 ст. л. 3 раза в день, при зуде и высыпаниях употребляют наружно.
Растение используется для улучшения вкуса и запаха целого ряда медикаментозных препаратов.
Любой продукт растительного происхождения не употребляют бездумно и бессистемно. Возможны определенные противопоказания, например, наличие хронических заболеваний, диеты, пищевая аллергия.
Противопоказан кориандр лицам, у которых наблюдается:
В период беременности и лактации, категорических предостережений не имеется. В любом случае необходима консультация с вашим доктором.
Детям кориандр (как и прочие пряности) показан в меню не ранее 3-х лет.
Теперь вы знаете, что растение кориандр может принести большую пользу здоровью и не только послужить профилактическим средством в определенных состояниях, но и применяться в комплексе с основной терапией.
Однако, не забывайте о том, что полезные свойства растения для одного человека могут оказаться целительными, а для другого – источником вреда. Поэтому всегда консультируйтесь с вашим доктором относительно новых способов и средств для здоровья и борьбы с заболеваниями.опубликовано econet
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Источник: https://econet.kz/
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