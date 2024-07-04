Остеопороз: Как наше тело становится хрупким

Речь пойдет об остеопорозе. Кальций должен встраиваться в кости, для этого он поступает в организм с пищей и попадает из кишечника в кровь. За процесс всасывания кальция отвечают витамины Д и К2. Когда уровень этих витаминов недостаточный, кальций не сможет всасываться и не будет встраиваться в кости.

Остеопороз коварен тем, что развивается постепенно и не имеет каких-либо внешних проявлений. Поэтому человек, страдающий указанным заболеванием, может долгое время не подозревать о наличии такового. Костная ткань – динамичная структура. С самого рождения кости человека интенсивно растут: максимум нашей костной массы наблюдается к 30 годам, а где-то с 40 лет уже запускается механизм ее утраты. Можно ли противостоять этому физиологическому процессу? Или он необратим? Давайте разбираться.

Все про остеопороз

Заболевание остеопороз характеризуется утратой кальция в костях. Проблема годами развивается подспудно, ничем не проявляя себя.

Каковы причины и симптомы остеопороза и можно ли сделать так, чтобы кости всегда были крепкими и здоровыми?

«Пористые» кости

За аккумуляцию микроэлемента кальция в костях ответственны половые гормоны. У женщин это эстрогены, у мужчин – эстрогены и тестостерон. Кальций должен встраиваться в кости, для этого он сначала поступает в желудок с продуктами питания и транспортируется из кишечника в кровь. Процесс всасывания кальция контролируют витамины Д и К2. Когда показатель данных витаминов недостаточный, кальций не сможет всасываться, и не станет встраиваться в кости.

Как реакция на уменьшение показателя кальция крови активируется секреция паратгормона. Рост показателя паратгормона провоцирует разрушение костной ткани, высвобождение кальция и стабилизацию его показателя в крови. Это значит, что содержание витаминов Д и К2 влияет на то, строится кость или подвержена разрушению. При резком снижении показателя эстрогенов у представительниц слабого пола утрата кальция и распад костной ткани происходят активнее. По этой причине дамы чаще подвержены переломам.

Кости скелета беспрестанно наращиваются. При этом старая костная ткань заменяется новой в ходе так называемого «костного ремоделирования». Кости будут оставаться крепкими, пока существует равновесие между их разрушением и восстановлением. Если имеет место остеопороз, разрушается больше костной ткани, чем в состоянии восстановиться, и утрачивается костная масса – кости приобретают пористость.

Уменьшение костной массы при остеопорозе – это медленный процесс, протекающий без каких-либо симптомов. Поэтому женщины даже не думают о том, что у них развивается заболевание остеопороз, пока не случится первый перелом.

Укрепление костной ткани

Правильное питание

Необходимо контролировать поступление в организм в необходимом объеме белка, кальция и витамина D.

Витамин D способствует усвоению кальция, поступающего с едой. Указанный витамин укрепляет иммунитет и мышцы. Белок выступает строительным материалом для формирования костной ткани. Специалисты рекомендуют включать в рацион постное мясо, мясо птицы, яйца, сыр, орехи.

Максимум микроэлемента кальция имеется в кунжуте, сыре, в цельном молоке, сушеном инжире, зеленых овощах, йогурте. Утрата кальция возрастает при злоупотреблении солью, сахаром, кофе.

Высоким содержанием витамина D отличаются следующие продукты: рыбий жир, семга, нерка, печень трески и некоторые другие виды рыбы.

Также рекомендуются физические нагрузки

Такие умеренные занятия, как ходьба, бег трусцой, окажут позитивное воздействие на общее состояние организма. В процессе ходьбы крайне важно контролировать осанку. Подойдут также аэробика, танцы, йога, плавание. В процессе плавания задействованы основные группы мышц, активируются функции сердца, снижается кровяное давление, раскрываются легкие, уменьшается давление на позвоночник и суставы.

Витамин солнца для обитателей приполярных широт

У жителей севера значительна склонность к остеопорозу. Витамин D, нужный для усвоения кальция, мы получаем преимущественно от прямого солнечного излучения. Поэтому в умеренных и приполярных широтах угол падения солнечных лучей на землю невелик и количество солнечных дней меньше.

Данный факт приводит к слабому усвоению кальция и утрате костной массы. Следствием является возникновение остеопороза. Из этого следует, что витамин D должен поступать в организм с продуктами питания и в форме препаратов.

Факторы вероятности остеопороза:

возраст старше 65 лет;

принадлежность к женскому полу;

период постменопаузы;

предыдущие переломы;

преждевременная менопауза;

прием глюкокортикоидных гормонов курсом более трех месяцев;

продолжительный, больше двух месяцев, постельный режим;

недуги, связанные с усвоением пищи (целиакия, болезнь Крона);

ревматоидный артрит и недуги эндокринной природы;

гипогонадизм у обоих полов.

Негативные факторы подверженные коррекции:

курение;

злоупотребление спиртным;

злоупотребление кофе;

недостаточное потребление кальция;

нехватка витамина D;

малая физическая активность;

продолжительное грудное вскармливание;

очень светлая кожа;

падения.

Что требуется знать! Диагноз остеопороз ставится исключительно посредством конкретного способа. Он называется рентгеновская денситометрия. Таким методом выясняется степень плотности ткани костей.

Если вы обратили внимание на определенные тревожные признаки в вашем организме, отмечаете недостаток поступления витамина D в своем меню или имеете отношение к каким-либо факторам риска (приведенным выше), имеет смысл записаться на прием к доктору, пройти соответствующую диагностику, внести коррективы в рацион питания и образ жизни. А при необходимости – и начать терапию.

Профилактика остеопороза, а именно: сбалансированное питание, физические нагрузки и коррекция стиля жизни (отказ от пагубных привычек, кофе) поможет вам вступить в зрелый возраст без проблем с костной тканью и вести полноценную жизнь.*опубликовано econet

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