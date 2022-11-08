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Основные анализы, которые стоит делать, чтобы быть спокойным за свое здоровье

Источник: Econet 08 ноября 2022 6754
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Доктор Божена Кропка в своей книге "Твой второй мозг - кишечник. Книга-компас по невидимым связям нашего тела" рекомендует проходить профилактические исследования два раза в год даже при отсутствии беспокоящих симптомов.

Основные анализы, которые стоит делать, чтобы быть спокойным за свое здоровье

Сегодня все аналитические лаборатории в описании анализа содержат ссылку на диапазон нормы, так что мы можем самостоятельно оценить, насколько хороши результаты. Если отсутствуют отклонения в параметрах и нет беспокоящих симптомов, мы можем быть спокойны за свое здоровье. Следующие анализы мы делаем через год. Однако, если замечены какие-нибудь отклонения, мы должны искать причину расхождения с нормой!

Основные медицинские анализы

Основные анализы:

• расширенный клинический анализ крови;

• печеночные ферменты (АЛТ, АСТ);

• ферменты щитовидной железы (липаза, амилаза);

• ТТГ, Т3, Т4, анти-ТПО, анти-ТГ;

• общий анализ мочи.

Стоит выбрать лабораторию, с которой сотрудничает ваш терапевт. Ведь если в результатах анализов будут обнаружены отклонения и будет необходимо следить за продвижением в процессе лечения (напоминаю: прежде всего относящихся к изменениям пищевых привычек), терапевт должен дать направление на контрольные анализы. Кроме того у разных аналитических лабораторий есть свои параметры, поэтому результаты анализов, полученных в разных лабораториях, могут отличаться друг от друга.

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Основные анализы, которые стоит делать, чтобы быть спокойным за свое здоровье

Медицинские исследования мы начинаем с клинического анализа крови

Перед исследованием:

  • Убедиться в правильном выборе анализа. Выбор анализов широкий, их названия сложны, поэтому нетрудно ошибиться.
  • Справочник станет помощником в подборе соответствующего анализа.
  • Выбрать соответствующую лабораторию.

Клинический анализ крови и проверка уровня тромбоцитов – это недорогое исследование, которое стоит пройти, поскольку на его основе мы сможем узнать многое о нашем здоровье. Почему?

Кровь, проходящяя через кровеносные сосуды (артерии и вены), несет с собой питательные вещества, метаболиты, гормоны и газы (кислород и двуокись углерода). То, что содержится в крови, оказывает влияние на иммунитет нашего организма. Притом, что это только некоторые ее функции. Важно, чтобы ее параметры были корректны. Клетки крови мы разделяем на красные клетки – эритроциты (RBC) и белые кровяные тельца – лейкоциты (WBC), тромбоциты (PLT) – фрагменты клеток, находящихся в костном мозге.

Основные параметры при клиническом анализе крови:

  • Эритроциты живут около 120 дней, затем разщепляются в селезенке. В процессе распада освобождается гемоглобин (HGB), роль которого заключается в транспорте дыхательных газов. Один грамм гемоглобина переносит 1,34 мл кислорода. Гематокрит (HCT) – это соответствие объема красных клеток объему плазмы.

Пониженная концентрация гемоглобина и эритроцитов является свидетельством анемии.

  • В случае подозрения малокровия, когда понижен уровень гемоглобина, стоит проверить концентрацию железа, ферритина (запаса железа), фолиевой кислоты и витамина В12 в сыворотке крови. Я рекомендую сделать тест на содержание крови в стуле. Он должен быть выписан вашим терапевтом.
  • Пониженный уровень лейкоцитов свидетельствует об общем ослаблении организма; такое отклонение от нормы может оказаться последствием стресса или инфекции.
  • Увеличение числа эозинофилов (EO) или лимфоцитов (Lymph) может быть сигналом аллергических или паразитных заболеваний.

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Основные анализы, которые стоит делать, чтобы быть спокойным за свое здоровье

По параметрам основного анализа крови мы можем изучить еще больше, поскольку он дает обширную информацию о состоянии организма.опубликовано econet.ru.

 ©Божена Кропка

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Источник: https://econet.kz/

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