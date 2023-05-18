Ошибки при измерении артериального давления: ТОП-6

Измерение артериального давления - важный ритуал не только для лиц, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями. Контролировать этот жизненно важный показатель рекомендуется всем взрослым людям. Но при измерении давления мы поголовно совершаем одни и те же ошибки. Как сделать это правильно?

Регулярный контроль артериального давления важен для каждого взрослого человека. Это скажет вам любой врач. Всем известно, что проблемы сердечно-сосудистой системы - ключевая причина смертности на планете. Контролируя значения артериального давления, вы можете вовремя выявить ухудшение своего самочувствия и принять соответствующие меры.

Как правильно измерять артериальное давление

Измерение артериального давления – дело тонкое, требующее внимания и практики. Если вы умеете измерять давление, то замечали, что результаты все время получаются разными. Что это значит? У нас бракованный тонометр? Или нарушен сам протокол измерения давления? Согласно статистике, тонометры дают погрешности в 70% случаев. Чтобы произвести максимально точное измерение артериального давления, важно четко придерживаться рекомендаций специалистов.

Артериальное давление постоянно меняется

Показатели кровяного давления варьируют в продолжение всего дня. Физическая активность, неприятности, выяснение отношений, волнения являются распространенными факторами повышения давления. Организм применяет этот механизм для корректировки функций различных систем. К примеру, чтоб поддерживать содержание кислорода в коре нашего мозга. В противном случае человек терял бы сознание, просто поднявшись по лестнице или увидев возлюбленного.

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Чтобы приступить к измерению давления, важно его для начала стабилизировать.

Как стабилизировать артериальное давление

Если измерять давление через равные интервалы времени, то вы увидите, как оно меняется в продолжение дня. Но ведь мы измеряем давление, чтобы выяснить свое состояние и принять необходимые меры, если это нужно.

Вот ценные советы как стабилизировать давление

За полтора часа перестаем употреблять тонизирующие напитки, снимаем разного рода нагрузки (и психологические, и физические), не употребляем препараты для повышения давления.

За 30 минут до манипуляции просто сидим какое-то время в проветренном помещении, тем самым снимая напряженность, сосудистые и мускульные зажимы.

За 10 минут до измерения давления сидим в комфортном состоянии там, где планируется проводить манипуляцию.

Что большинство людей делает неправильно, измеряя давление?

Типичные ошибки, когда вы измеряете давление

Перекашивать плечи

Наклонять корпус вперед

Вытягивать вперед руку

Направлять ладонь вверх

Надавливать грудиной на руку с надетой манжетой.

Разговаривать в процессе измерения

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Как правильно пользоваться тонометром

Перед проведением замеров обязательно посещаем туалет. Если ваш мочевой пузырь полон, то вы прибавите себе 10-15 пунктов к итоговому результату.

Садимся так, чтобы мускулы шеи, спины, рук и плеч оказались расслаблены. Спина прямая, с опорой, плечи расположены на одной линии, не искривлены. Рука с манжетой расположена на прочной горизонтальной опоре по предплечью (то есть располагается на поверхности, а не на весу). Спиной комфортно облокотимся на спинку стула. Когда поза при измерении давления неправильная, это приплюсует 6-10 пунктов к итоговому результату.

Ноги находятся на полу ровно, не скрещены (чтобы не сдавливались крупные сосуды). В противном случае прибавляются 2-8 пунктов к вашим показаниям. Ни в коем случае не держим ноги на весу.

Надеваем манжету на руку без одежды. Ткань разной толщины может прибавить 5-50 пунктов к итоговым показателям.

Важен размер манжеты . Если она мала, то показатель артериального давления окажется ниже реального на 2-10 пунктов.

. Если она мала, то показатель артериального давления окажется ниже реального на 2-10 пунктов. В момент замера пребываем без движения. Не разговариваем, не смеемся, не отвлекаемся. Иначе значения окажутся выше на 10 пунктов.

В описанной позе тело будет максимально расслаблено и подготовлено к измерению артериального давления.

Как видите, особое внимание в этом процесс уделяется положению человека и грамотному надеванию манжеты.

Помните, чем более точными будут показатели артериального давления, тем проще вам определить свое состояние и, в случае необходимости, принять меры. Так вы сможете предотвратить многие осложнения со здоровьем.опубликовано econet

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