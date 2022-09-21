Ощелачивание организма: 10 натуральных способов

Системы тела человека имеют в своем составе некоторый объем природной кислоты. Однако, для того, чтобы иммунная защита, пищеварение и целый перечень прочих жизненно важных функций правильно осуществлялись, организм в идеале должен быть в малой степени щелочным (7-7,4).

Системы тела человека имеют в своем составе некоторый объем природной кислоты. Однако, для того, чтобы иммунная защита, пищеварение и целый перечень прочих жизненно важных функций правильно осуществлялись, организм в идеале должен быть в малой степени щелочным (7-7,4). В реальности щелочность предполагает больше кислорода (O), и, когда человек употребляет так называемые щелочные продукты, в кровь поступает больше данного жизненно важного химического элемента.

Боремся с закисленностью организма

Если же употреблять в избытке кислую и напитки (сюда можно отнести сахар, кофеин, молокопродукты, клейковину) или организм обезвожен в результате интенсивных физических нагрузок, пребывает в состоянии стабильного стресса, баланс нарушается, и показатель рН становится чересчур кислым.

Как определить, что организм закислен? Существуют яркие признаки, которые укажут на это процесс.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Типичные признаки закисленности организма

Организм закислен, когда:

имеется ощущение хронической утомляемости;

десны приобрели чувствительность/воспалились;

трудно бороться с избыточным весом;

наблюдается подверженность всякого рода инфекции;

склонные к сухости кожные покровы;

имеются язвочки в полости рта/кислотный рефлюкс.

Для того, чтобы достоверно выявить кислотно-щелочной баланс тела, имеются специальные стикеры для урины, которые можно просто приобрести в аптеке.

Существует целый ряд доступных способов ощелачивания, которые вдобавок позитивно подействуют и на прочие системы организма, и на общее состояние.

Какие меры принять, если организм закислен?

Вот отличные варианты ощелачивания:

1. Листовые овощи

Именно эти овощи содержат высокую концентрацию микроэлементов, витаминов и хлорофилла, они

прекрасно ощелачивают. В идеале человек в каждый прием пищи должен вводить зеленые овощи. 2. Продукты, насыщенные водой

Достаточно ввести в рацион питания значительный процент фруктов и овощей с высокой концентрацией воды. Подойдут огурцы, салат ромэн, дыня: они способствуют снижению кислотности, вымывают токсичные соединения и поддерживают оптимальный показатель жидкости в организме.

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

3. Кокосовая вода

Как «работает» этот продукт? Кокосовая вода компенсирует недостаток микроэлементов, замечательно увлажняет и ощелачивает.

4. Ростки

Кислотность тормозит функции пищеварительных ферментов, а ростки как раз имеют в своем составе большой процент ферментов и питательных веществ.

5. Лимон, лайм

Вопреки тому, что данные цитрусовые имеют ярко выраженный кислый вкус, они дают именно ощелачивающий эффект в процессе сложных биохимических реакций, иначе говоря, обладают ощелачивающими качествами. Можно приготовить лимонад: сок лимона или лайма (свежеприготовленный) смешать с талой, фильтрованной водой. Таким образом вы сбалансируете собственный рН.

6. Морские водоросли

Темно-красная водоросль нори и вакамэ природным путем очищают организм и имеют ярко выраженное щелочное действие.

Это полезно знать! Если имеются определенные проблемы с щитовидкой, имеет смысл проконсультироваться с доктором, перед тем как вводить указанный морепродукт в меню.

7. Грамотное дыхание

Если говорить о женщинах, то глубокое дыхание, осуществляемое низом живота, приводит к умиротворению и здоровому балансу жизненных систем. Женские системы не функционируют должным образом в среде стрессовых волн, тревожности. А, если говорить об ощелачивании, необходимо, чтоб в организм поступило максимум кислорода. Глубокое и (главное!) осознанное дыхание поможет, а параллельно медитировать или практиковать балансировку посредством цигун, йоги, тайчи.

8. Минимизация стресса

Начать следует с того, чтобы удалить из жизни крупные стрессовые триггеры, каждый день уделять себе некоторое время для релаксации. Постарайтесь отпустить все, что тревожит и лишает душевного равновесия.

Подписывайтесь на Эконет в PINTEREST!

9. Авокадо

Плод насыщен клетчаткой и жирными кислотами Омега-3 и, кроме того, это один из известных ощелачивающих фруктов.

10. Постараться не употреблять в пищу мяса по воскресеньям (средам, пятницам и проч.).

Без получения мяса организм имеет возможность ощелачиваться.

Белок представляет собой один из наиболее закисляющих продуктов, а животный - тем паче. При усвоении мяса образуется кислотный остаток. Яйца, молокопродукты, зерновые, рыба производят аналогичный остаток. По этой причине целесообразно «отдыхать» от мясной пищи.

Предложенные способы и продукты ощелачивания вашего тела помогут привести в норму кислотно-щелочной баланс. А это незамедлительно скажется на улучшении внешнего вида и самочувствия. Держите под контролем свой рН, и организм будет вам благодарен.*опубликовано econet.ru.

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet