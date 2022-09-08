Опущение органов брюшной полости: Упражнения, которые подимут «беглецов» на место

Опущение внутренностей, как правило, связано со слабым развитием мышц брюшной стенки, таза и связочного аппарата. У женщин оно проявляется в результате тяжелых или частых родов. Людям с опущением внутренних органов важно соблюдать режим питания: избегать, как недоедания, так и переедания. Таким пациентам назначают курсы лечебной физкультуры, ношение специальных бандажей, поддерживающих брюшную стенку и брюшные мышцы. При крайних формах опущения органов проводится хирургическое вмешательство.

Проблема с попущением внутренних органов нередко сопровождает людей астенического телосложения – излишне худых, у которых недостаточно запасов жира в области живота. Нередко такое происходит при резком похудении (одно из побочных действий «жестких» диет). А также тех, кто в свое время получил травму – надорвался тяжелым физическим трудом, например, поднимая тяжести.

Упражнения при пущенных органов брюшной полости

Смещаться вниз или в стороны могут многие органы брюшной полости. При этом боли бывают не всегда. Но неестественное положение желудка, почек или печени ухудшает их работу и со временем таки приводит к болезням. Обычно опущение органов обнаруживают на УЗИ. Нередко, даже случайно. В такой ситуации лучше не отмахиваться от проблемы (пока ничего не болит, ее и проблемой-то не назовешь), а заняться профилактической лечебной гимнастикой. Сегодня мы предлагаем вам небольшой комплекс при опущении некоторых органов.

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Опущение желудка

Врачи называют это состояние гастроптоз, возникает оно из-за ослабления брюшных мышц и чрезмерного растяжения поддерживающих желудок связок. При 1-й и 2-й степени заболевание в большинстве случаев протекает без ярко выраженных симптомов. При 3-й степени пациент после принятия пищи чувствует тянущую боль в области желудка, нередко отдающую в направлении сердца. Причем, если прилечь, боль быстро утихает. Кроме того снижается аппетит, возникает отрыжка, тошнота, рвота, а также запоры и боли в области поясницы.

Зарядка при опущении желудка по силам абсолютно всем – независимо от возраста, так как все упражнения в первые месяцы выполняются только лежа.

Исходное положение: лежа на спине, ноги прямые, руки вытянуты вдоль туловища.

1. После максимально глубокого вдоха нужно сделать такой максимально возможный выдох, для которого потребуется «выдавливание» воздуха напряжением брюшного пресса. Повторить 10 раз.

2. Поочередное поднятие прямых ног. Повторить 10 раз.

3. На вдохе одна нога сгибается в колене, на выходе согнутая нога обеими руками прижимается к груди. Затем то же самое делается другой ногой. Повторить каждой ногой 5 раз.

4. Те же движения, что в предыдущем упражнении выполняются двумя согнутыми ногами одновременно.

5. Обе ноги сгибаются в коленях, таз приподнимается с опорой тела на стопы, локти и затылочную часть головы. Повторить 5 раз.

6. Обе ноги сгибаются в коленях, поднимаются и производятся движения, имитирующие езду на велосипеде. Повторить 10 раз.

7. Ноги выпрямлены, руки вытянуты вдоль туловища – поднятие прямых рук вверх (на вдохе) с заводом их за голову – «потягивание»; на выдохе – возвращение в исходное положение. Повторить 10 раз.

После каждого упражнения нужно делать паузы – для отдыха. А после всей зарядки при опущении желудка нужно примерно четверть часа полежать, подложив под ноги подушку или валик из свернутого пледа.

Опущение почки

При опущении почек ЛФК следует выполнять натощак раз в день. Гимнастику делать на мягком теплом коврике (подстилке). Перед выполнением упражнений желательно выпить полстакана теплой воды.

Исходное положение: лежа на спине.

1. На высоте вдоха медленно поднять ноги, на выдохе – опустить. Повторить 8-10 раз.

2. Поднять ноги вверх под углом 45°. Во время вдоха ноги развести в стороны, на выдохе – свести. Повторить 10 раз.

3. Под поясницу подложить валик. На вдохе привести левую ногу к телу, согнув в колене. На выдохе – выпрямить и вернуть в изначальное положение. То же самое повторить с правой ногой. Повторить 15-20 раз.

4. На высоте вдоха сильно надуть живот, задержать дыхание на 3 секунды. На выдохе – втянуть живот и снова задержать дыхание на то же время. Повторить 10 раз.

5. Под поясницу положить небольшой валик. На вдохе – медленно поднять левую ногу вверх на 90°, на выдохе – вернуть в изначальное положение. Ноги необходимо сменять поочередно. Повторить 15-20 раз.

Дополнительные упражнения (лежа на животе):

6. Лечь на живот, руки вытянуть вверх. Одновременно приподнять над полом голову, вытянутые руки и ноги. Находиться в таком положении до чувства усталости. Повторить 15-20 раз.

7. Лежа на животе поднять вверх правую ногу и левую руку. Удерживаться в таком положении 4 секунды, после чего вернуться в исходное состояние. Повторить упражнение, начав с другой ноги. Повторять 15-20 раз.

8. После выполнения всех упражнений необходимо восстановить дыхание и надеть бандаж. Только после этого можно встать. Выполнять эти упражнения необходимо утром, по 15-20 минут в день, обязательно регулярно.

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Опущение кишечника

Симптомы опущения кишечника выражаются в виде периодически возникающей тупой боли в животе – ноющего или тянущего характера. Чаще всего боль ощущается в правой подвздошной области, в нижней части живота, в пояснице и паху. Также люди с этой проблемой жалуются на неприятные ощущения в брюшной полости, когда они стоят, но стоит прилечь, и все проходит.

Исходное положение: лежа на спине. Каждое упражнение повторить 6 раз.

1. На живот (между ребрами и пупком) положить книгу, руки вытянуть вдоль туловища, ноги прямые. Дыхание с участием диафрагмы: медленный вдох с поднятием диафрагмы (книга должна подниматься), выдох продолжительнее вдоха – с втягиванием живота.

2. Руки вытянуты вдоль туловища, ноги прямые. Поочередное поднятие и опускание ног.

3. Руки вдоль туловища, ноги прямые. На выдохе обе ноги приподнять над полом, удерживая их в такой позиции 5 секунд. На медленном выдохе ноги плавно опустить в первоначальное положение.

4. Повторяются все действия предыдущего упражнения, но после поднятия ног производятся движения «ножницы» обеими ногами – поочередно вверх-вниз и в стороны.

5. Руки вдоль туловища, ноги согнуты в коленях. Опираясь на ступни, локти и затылок, медленно поднять таз. Так же медленно вернуться в исходное положение.

6. Руки вдоль туловища, ноги прямые. На вдохе – согнуть правую ногу в колене, на выдохе – притянуть ее руками к животу. То же проделывается другой ногой.

7. Руки вдоль туловища, ноги прямые, на выдохе согнуть обе ноги в коленях и прижать их обеими руками к животу, затем вернуться в исходное положение.

Упражнения при опущении кишечника в положении стоя.

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8. Ходьба на месте с высоким поднятием бедер (в течение одной минуты).

9. Ноги вместе, руки опущены вниз, на вдохе прямые руки поднимаются вверх с одновременным отведением ноги назад (поочередно левой и правой), при этом, касаясь пола носком ступни. На выдохе принимается исходное положение.

10. Ноги вместе, руки опущены вдоль туловища: на вдохе прямые руки поднимаются в стороны с одновременным отведением ноги в сторону, касаясь пола носком ступни. На выдохе принимается исходное положение. Повторение каждой ногой – по 5 раз.

11. Встать спиной к стене (на расстоянии 35 см), ноги на ширине плеч, руки согнуты в локтях. Выполнять повороты верхней части корпуса с касанием стены ладонями и 10-секундной задержкой в такой позиции, затем корпус поворачивается в противоположную сторону.

Гимнастику при опущении кишечника нужно делать ежедневно (через два часа после принятия пищи) в течение 10-15 минут, после чего рекомендуется с четверть часа полежать на приподнятой в ногах наклонной плоскости.опубликовано econet.ru.

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