Омоложение в домашних условиях: 9 эффективных способов

Если вы ищете натуральные средства для сохранения молодости вашего тела, наши советы помогут вам в этом. Читайте далее...

Задумываетесь над тем, чтобы заменить магазинную косметику натуральной продукцией? Если вы хотите омолодить кожу лица, привести в порядок волосы и тело, а также укрепить иммунитет, для начала необходимо ознакомиться с тем, как лучше использовать натуральные средства. Существует программа экоомоложения, позволяющая добиться удивительных результатов за короткое время.

Уход за кожей лица

1. Для глубокой чистки кожи и устранения черных точек следует смешать по 20 мл миндального и касторового масла, нанести смесь на распаренное лицо похлопывающими движениями и через несколько минут тщательно смыть все теплой водой. При необходимости процедуру можно повторить.

2. Вместо молочка для умывания можно использовать овсяные хлопья либо льняную, кунжутную, нутовую муку. Достаточно развести небольшое количество муки водой и умыться, а для хлопьев можно сшить хлопковый мешочек и смочив его протереть лицо.

3. Для ухода за кожей рекомендуется использовать масло ореха, макадамии, кунжута, риса либо виноградных косточек.

4. При приготовлении глиняной маски лучше добавить в смесь несколько капель косметического масла, подходящего по типу кожи. Этот прием позволяет лучше очистить кожу и придать ей здоровый вид.

5. Чтобы усилить эффект безкислотной маски можно после обработки кожи смесью покрыть лицо пищевой пленкой, предварительно сделав разрезы для глаз и носа.

6. Для защиты кожного покрова от солнечных лучей следует использовать масло кокоса, кунжута, таману, аргана, лесного ореха либо черного кофе.

7. Для устранения отеков и темных кругов под глазами рекомендуется делать компрессы с использованием цветочной воды василька либо гемамелиса. Достаточно смочить гидролатом ватные диски и положить их на лицо на 15 минут.

Уход за волосами

1. Усилению роста волос и улучшению их состояния способствует гидролат шалфея либо розмарина, который следует распылить на волосы после мытья.

2. Чтобы кончики волос были здоровыми достаточно втереть в кожу головы немного ночного крема, за ночь он впитается и сделает волосы более эластичными и гладкими.

3. Восстановить поврежденные волосы можно с помощью натуральной маски из 2 столовых ложек сметаны либо йогурта, 1 столовой ложки просеянной морской соли, 3 капель эфирного масла петитгрейна и бея. Смесь следует втереть в кожу головы массирующими движениями, а через несколько минут смыть ее и промыть волосы шампунем.

Уход за телом

1. Чтобы кожа на пятках стала более мягкой, следует обработать ее маслом ши и оставить на ночь, надев носки.

2. Чтобы из обычного скраба сделать антицеллюлитный, достаточно добавить в него немного порошка какао и молотого кофе, которые ускорять процесс выведения из организма лишней жидкости, сделают кожу более упругой и ровной.

Укрепление иммунитета

1. Для профилактики простудных заболеваний достаточно капнуть по паре капель эфирного масла чайного дерева и лимона на носовой платок либо в аромалампу и вдыхать аромат через каждые полчаса.

2. Для общего укрепления иммунной системы достаточно добавить в чай несколько капель апельсинового, лимонного, мятного, розмаринового или гвоздичного эфирного масла. На 100 г чая потребуется 15 капель масла.

3. Чтобы приготовить натуральную зубную пасту, которая легко справится с налетом, отбелит эмаль и укрепит десна необходимо смешать столовую ложку зубного порошка со столовой ложкой кокосового масла и 3 каплями эфирного мятного и лимонного масла. Срок годности такой смеси составляет 3 месяца, но необходимо следить, чтобы в нее не попала влага.опубликовано econet

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