Омоложение и продление жизни: практики Бутримова

Простые рекомендации от доктора Бутримова, которые помогут вам сохранить и поддерживать здоровье долгие годы!
К сожалению мы биологически запрограммированы на постепенное клеточное старение. Есть серьезный бизнес, который продает вам мечту "вечной молодости". Но если бы это было правдой, то в правительстве Китая не было бы стариков. Наука всех стран ищет "эликсир молодости" и эта гонка длится не одно тысячелетие, вспомните: Китай, Индия, Египет и другие народы. Говоря банальности, но только здоровый образ жизни может помочь использовать ваш ресурс здоровья с максимальной эффективностью.
Выгоняйте из своего тела «застоявшуюся» и «отработанную» энергию, «прочищайте» свои энергетические каналы. Наиболее эффективно и целостно это можно сделать с помощью ЦИГУН. Это связано с тем, что в момент движения вы последовательно воздействуете на Биологически Активные Точки (БАТ), которые улучшают и выравнивают потоки энергии по меридианам. Выполняя комплексы цигун для укрепления здоровья, вы создает мышечный тонус и сохраняете элластичность связок - это важный элемент сохранения бодрости тела, в котором ваш дух.
Слушая свой организм, нужно кушать то, что вам хочется, но при этом научитесь соблюдать меру.
Лучше ложиться спать около 10.00. Просыпаться - когда проснется мозг это в идеале/. Долго спать или валяться в постели - вредно.
Вода - лучший естественный энргетический "преобразователь", "очиститель", гармонизатор" и "стабилизатор". Мы состоим на 80% из воды.
Согласно исследованиям ВОЗ (Всемирной Организации Здравоохранения) наше здоровье зависит:
Здоров тот, кто хочет быть здоровым! опубликовано econet
© Владимир Бутримов
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Источник: https://econet.kz/
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