Одышка: что делать, если трудно дышать?

Недостаток воздуха – это довольно частое явление, во время которого человеку трудно дышать, дыхание резко учащается, возникает одышка. Часто происходит в момент интенсивной или непривычной физической нагрузки (подъем по лестнице), после волнения, и даже в состоянии покоя. Он случается внезапно или развивается постепенно, что служит сигналом о серьезных нарушениях организма.

К возникновению одышки чаще всего приводят: погрешности образа жизни, недостаток кислорода в помещениях, заболевания верхних и нижних дыхательных путей. Кроме этого, могут быть проблемы с сердцем и сосудами, ВСД, травмы и патологии грудной клетки.

Причины одышки и как поступать при затрудненном дыхании

Образ жизни

Если отсутствуют объективные причины, то, скорее всего, нарушение происходит из-за нездорового образа жизни:

одышка при возросшей физической активности – возникает при избытке веса, однообразном питании или малоподвижном образе жизни. Следует увеличить физическую нагрузку, пересмотреть рацион и добавить витамины и микроэлементы;

курение и алкоголь – органы дыхания особенно страдают у курильщиков, а спиртные напитки воздействуют на сердце, провоцируя инфаркты. Нужно бросить или значительно сократить вредные привычки;

эмоциональные потрясения и частые стрессы – все атаки паники провоцируют выброс адреналина, тканям не хватает кислорода и появляется затруднение дыхания.

Душное помещение

Недостаток кислорода вызывает усиление головной боли, плохое настроение и самочувствие. Но избыток углекислого газа может привести к постоянной одышке, росту патогенных микроорганизмов, ухудшению памяти и сосредоточенности, плохому сну и обморокам. Для нормальной жизнедеятельности необходим постоянный приток свежего воздуха.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

В холодное время года проветривать помещение следует с осторожностью – лучше воспользоваться вентиляцией с подогревом и системой очистки или системой умного микроклимата.

Различные заболевания

легочные процессы – одышка становится частой, возникает при малейшей нагрузке и настолько неприятна, что больные стараются избегать любой подвижности или волнений;

сердечная недостаточность – циркулирует недостаточно крови, ухудшается газообмен и возникает риск отека легких;

малокровие – недостаток гемоглобина и эритроцитов провоцирует нехватку кислорода в крови;

аллергические реакции – одышка возникает при контакте с пылью, кормами и шерстью животных, пыльцой растений, при употреблении некоторых лекарств или продуктов. Все это может вызвать спазм бронхов и привести к нехватке воздуха, а в тяжелых случаях к отеку Квинке;

психосоматические расстройства – затруднения дыхания усиливаются при повышении нервного напряжения, чрезмерной умственной, эмоциональной или физической нагрузке, гормональных сбоях, хронических заболеваниях.

Что делать при затруднениях с дыханием?

При возникновении одышки нельзя ложиться на спину. Прилягте на живот, опуская голову вниз с края поверхности и расслабляя шею. Если плохо стало на улице, то нужно сесть, нагнуться, опустив голову вперед, слегка обхватив колени и округлив спину. В случае, если сесть в данный момент невозможно, то надо подойти к любой опоре, например, стене и упереться в нее руками, а голову наклонить вперед, расслабляя мышцы шеи.

Если одышка сопровождается тяжестью в груди, головокружением, изменением цвета кожи или губ (посинением), похолоданием конечностей, высокой температурой или чувством страха, то появление одного или нескольких симптомов – серьезный повод для немедленного вызова экстренной помощи. Но уже до приезда скорой следует выполнить упражнение, которое может улучшить самочувствие, а иногда и спасти жизнь.

Если возникло ощущение, что вам не хватает воздуха, то поможет следующее: глубоко вдохните, задержите дыхание на 5-6 секунд. Затем не торопясь выдыхайте до полного освобождения легких от воздуха. Повторите несколько раз и хорошо откашляйтесь. Это упражнение также хорошо помогает, если вы часто испытываете тревогу, нервозность, не можете успокоиться. Делайте его несколько раз в день и ваше психоэмоциональное состояние значительно улучшится.опубликовано econet

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet