Очищение суставов соком сельдерея

Вы много ходите, у вас стоячая работа, вы носите обувь на высоком каблуке, во время ходьбы болят стопы, в коленях поскрипывает, у вас имеются костные шипы – пора провести чистку суставов.​​​​​​​ После чистки суставы начнут легко сгибаться, похрустывания и поскрипывания исчезнут. Походка станет легкой и упругой, фигура – подвижной и моложавой.

Важную роль в формировании костной системы играет рациональное питание. Недостаток витаминов может привести к деформациям костей. Дефицит солей кальция и фосфора обусловливает повышенную ломкость костей и их искривление. Недостаток кальция в пище покрывается за счет его поступления в организм из костей и может привести к серьезным нарушениям в костной системе.

Очищение суставов: проводим чистку народными средствами

Чистка отваром лаврового листа

Чистка соком сельдерея пахучего

Заболевания костной системы разнообразны и многочисленны. Нарушение местного кровообращения в суставах и позвонках приводит к артрозу (поражение суставов) и остеохондрозу (поражение позвоночника).

Суставы нуждаются в регулярном очищении. В процессе очищения соли начинают активно растворяться и раздражать мочевой пузырь. Это вызывает частое мочеотделение (каждые полчаса) и окрашивание мочи в розовый цвет. Уже через две недели после первой процедуры вы почувствуете облегчение в суставах, они станут более подвижными. А затем вас перестанут мучить боли в суставах при перемене погоды. Эти факты будут свидетельством того, что растворение солей в суставах происходит энергично.

Очищение суставов начинают после чистки печени.

Новички в проведении этой процедуры должны проводить очищение суставов в первый год один раз в три месяца. В последующие годы – один раз в год.

Обязательное условие для чистки суставов – тщательно промытый кишечник и вегетарианское питание во все дни процедуры.

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Чистка отваром лаврового листа

На курс очищения вам понадобится 30–35 г лаврового листа.

Возьмите 5–6 г лаврового листа, залейте 300 мл кипятка и поварите 3–5 минут на маленьком огне. Потом вылейте воду вместе с листьями в термос. Пусть это настаивается ночь.

Утром процедите отвар, у вас получится доза на 1 день. Пейте отвар маленькими глотками между приемами пищи, в течение 12 часов. С пищей не смешивайте.

Сразу пить много отвара нельзя! В нем содержатся вещества, сильно расширяющие капилляры. И если вы сразу много выпьете, у вас может закружиться голова, начаться сердцебиение и другие неприятности. Поэтому не спешите и пейте понемножку. Вкус у отвара довольно приятный, похожий на слабый травяной чай.

Продолжайте пить отвар в течение 3 дней, каждый раз готовя его с вечера. Затем сделайте перерыв на неделю. Потом снова повторите 3-дневный цикл приема.

Через месяц повторите курс очищения: 3 дня – питье отвара, 1 неделя – перерыв, затем 3 дня – снова питье отвара. Это и будет полный курс очищения суставов.

Неплохо во время чистки делать клизмы с обычной водой, это помогает выводить шлаки. Результат скажется через несколько дней – вы ощутите явное улучшение, а потом и вовсе забудете о болях в суставах.

Если вы проводите чистку в первый раз, самочувствие может быть неважным. У вас может появиться головная боль, головокружение, сердцебиение, частое мочеиспускание, слабость, могут побаливать суставы и т. п. Но через пару дней все пройдет.

В первый раз лучше провести 2–3 курса очищения с интервалом в 1 месяц – до тех пор, пока боли в суставах полностью не исчезнут. Потом эту чистку достаточно проводить 1 раз в год.

Имейте в виду: если вы не прошли курс внутренней гигиены, то при употреблении настоя лаврового листа начнут интенсивно растворяться залежи каловых камней, и заключенные в них вредные вещества, проникнув в кровь, вызовут явления почесухи, крапивницы и других форм аллергии. Поэтому суставы чистят после кишечника и печени.

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Чистка соком сельдерея пахучего

Все проблемы с суставами связаны в основном с накоплением неорганического кальция в организме. Растворяет этот загрязнитель салициловая кислота. Именно с ее помощью мы должны избавиться от кальция в суставах.

Этот способ чистки заключается в следующем: ежедневно выпивать пол-литра свежего сока сельдерея. Если не сможете приготовить пол-литра, приготовьте, сколько сможете, и пейте. Выполнять процедуру надо две недели.

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В сельдерее содержится очень высокий процент натрия, способствующего поддержанию кальция в растворенном состоянии. Кровяной поток и лимфа уносят этот кальций к толстой кишке – на выход из организма.

Для большей эффективности процесса рекомендуется также выпивать пол-литра смеси морковного и шпинатного соков ежедневно. Если нет шпината, пейте только морковный сок. Разумеется, растворение кальция и восстановительные процессы в хрящах и суставах сопровождаются болями. Потерпите, и все пройдет.опубликовано econet

Юрий Константинов "Очищение организма народными средствами"

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