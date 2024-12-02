Очищение селезенки: 2 натуральных способа

Прежде чем начинать очищение, обязательно проконсультируйтесь с врачом, особенно при наличии любых хронических заболеваний. Важно исключить возможные противопоказания.

Селезенка является кроветворным органом. Она также участвует в обмене веществ, выполняет защитные функции, вырабатывает антитела, борется с бактериями. Чем она чище, тем крепче иммунитет. Селезенка является частью иммунной системы.

Чистим селезенку: натуральные рецепты очищения

Очищение селезенки корнем петрушки с молоком

Способ очищения селезенки с помощью сока белокочанной капусты

Селезенку лучше очищать во второй половине осени или в начале зимы.

Очищение селезенки корнем петрушки с молоком

Пропустить через мясорубку 2 кг корней петрушки, залить 3,5 л молока. Варить до кашеобразного состояния около 1,5 часов. Всю порцию надо съесть за 3 дня. Кроме этого ничего не есть.

После данной процедуры рекомендуется употреблять минеральную воду, так как она снижает солевой баланс в организме.

Способ очищения селезенки с помощью сока белокочанной капусты

Пить в теплом виде сок свежей капусты по полстакана 3 раза в день до еды 2 недели. После чего на неделю сделать перерыв и снова повторить.

Нужно пропить три таких курса, делая между ними недельный перерыв.опубликовано econet

Прежде чем начинать очищение, обязательно проконсультируйтесь с врачом, особенно при наличии любых хронических заболеваний. Важно исключить возможные противопоказания.

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