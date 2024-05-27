Очищение почек по Маловичко

Несбалансированное питание, некачественная вода и другие факторы приводят к ухудшению функции ПОЧЕК вследствие накопления в них слизи, песка или даже камней. ✅Почки выполняют целый ряд важных функций в организме, основной из которых является выделительная.

Очищение почек – важная практика, наряду с очищением печени и кишечника, которую необходимо проводить регулярно. Очищение почек по А. Маловичко считается очень эффективным, так как этот метод основан на целебной силе большого количества лекарственных растений, которые объеденены в сборы.

Народная медицина: эффективные рецепты очищения почек

Самые эффективные очищающие травяные сборы:

1) спорыш, листья березы, измельченные ягоды шиповника – все компоненты в равных пропорциях. 3 ст. л. смеси залить 1 л кипятка, настоять ночь в термосе (или 30 мин на водяной бане). Вечером выпить 2 стакана теплого настоя. В остальном настое растворить 2 ст. л. поваренной (лучше морской) соли. Смочить в этом растворе шерстяную ткань, слегка отжать и сделать согревающий компресс на всю спину. Дополнительно, на область почек положить грелку. Компресс держать всю ночь. Повторять эту процедуру до тех пор, пока моча не будет выходить чистой (первые дни она будет грязно-коричневой, с резким запахом и осадком). При этом идет очищение всего организма – почек, печени, протоков, суставов, позвоночника. Эта процедура вымывает много ненужных минеральных веществ, но много – и крайне необходимых (кальций, калий, магний и др.). Поэтому в период таких чисток полезно (а сердечникам – крайне необходимо) есть печеную в духовке картошку с кожурой, изюм, курагу, орехи (самые разнообразные, только не арахис);

2) замечательный старинный семейный рецепт: по 10 г листьев березы, лаванды, листьев черной смородины, будры, плодов можжевельника, хмеля, лепестков розы (шиповника); 15 г пастушьей сумки; по 20 г: листа толокнянки, листа брусники, листа подорожника большого, травы буквицы; по 30 г крапивы большой, спорыша, василька синего; 40 г семян льна; 50 г донника желтого; по 60 г подов земляники (можно листьев), хвоща полевого, цветков акации белой; (сложновато, правда, но очень эффективно!). Все смолоть на мясорубке, хорошо перемешать. 10 г смеси залить 0,75 л крутого кипятка, настоять в термосе 3–4 ч (можно всю ночь), пить теплым по 150 мл 3–4 раза в день за 30–60 мин до еды. При отхождении камня дозу уменьшить до 5–6 г на 0,5 л воды.

При мочекислом диатезе и уратных камнях предпочтение надо отдать таким сборам:

1) листья березы, цветки бузины черной, семена льна, трава петрушки, плоды шиповника, листья земляники лесной, кора ивы белой – все в равных частях. 1 ст. л. сбора залить 250 мл кипятка, кипятить 3 мин, настаивать в термосе не менее 1 ч, процедить, отжать, пить по 1/4—1/3 стакана в теплом виде 3 раза в день за 30 мин до еды;

2) листья брусники, трава спорыша, корень петрушки, почечный чай (побеги), все растение земляники лесной, корень аира, кукурузные рыльца – все в равных частях. 1 ст. л. сбора залить 250 мл кипятка, нагревать на водяной бане 30 мин, настаивать не менее 2 ч, процедить, отжать. Пить по 1/3 стакана 3 раза в день за 30 мин до еды.

При оксалатных и фосфатных камнях лучше применять следующие фитосборы:

1) цветки барбариса, цветки бессмертника, листья брусники, цветки бузины черной, трава вереска, трава донника, корень марены красильной, трава пустырника – все в равных пропорциях. 1 ст. л. сбора залить 250 мл кипятка, настаивать 10 мин на водяной бане, держать всю ночь в термосе, пить по 1/3 стакана 3–4 раза в день за 30 мин до еды;

2) цветки бессмертника, трава будры, цветки бузины черной, цветки василька синего, трава вереска, листья грушанки, листья толокнянки, корень кровохлебки – все поровну. 1 ст. л. сбора залить 250 мл кипятка, парить на водяной бане 15 мин, настаивать всю ночь в термосе, процедить, отжать. Пить по 1/4 стакана 4 раза в день через 30 мин после еды. Такие сборы обычно назначают на 1,5–2 месяца. Затем – такой же перерыв.

В перерывах можно пить настои отдельных растений:

кукурузные рыльца, корень стальника, корень петрушки, корень сельдерея, корень спаржи – при уратных камнях и мочекислом диатезе. При оксалатных и фосфатных камнях в перерывах можно пить настой таких растений: корни марены красильной, цветки барбариса, цветки василька синего, кукурузные рыльца, листья брусники, листья толокнянки, траву грыжника гладкого.

При уратном диатезе желательно включать в пищевой рацион яблоки, морковь в любом виде, огурцы, тыкву, плоды и соки земляники и брусники.

При оксалатном и фосфатном диатезе диету дополняют кислыми ягодными и фруктовыми соками, яблоками, айвой, грушами, виноградом, абрикосами, смородиной.

Очень полезно систематически принимать настой из кожуры яблок: 5 ст. л. на 1 л кипятка настоять в термосе 1 ч, процедить, отжать, пить по 2 стакана в день, можно с медом, в промежутках между едой (через 1,5–2 ч до или после еды).

При всех видах солевого диатеза необходимо проводить лечение хронической вялотекущей почечной недостаточности и инфекции мочевыводящих путей такими сборами из трав:

1) листья березы, спорыш, трава лабазника, трава пастушьей сумки – в равных частях. Все измельчить в порошок, 1 ст. л. залить 0,5 л кипятка, настоять в термосе 8 ч, процедить, отжать, пить по 1/2—2/3 стакана 4 раза в день после еды;

2) трава буквицы, трава донника, семена льна, цветки пижмы – поровну. Готовить так же, пить по 1/2 стакана 4 раза в день в теплом виде за 30 мин до еды;

3) листья вахты, цветки календулы, листья любистка, корневища пырея – в равных частях. Готовить и принимать так же;

4) трава вереска, трава крапивы, листья манжетки, плоды можжевельника – в равных частях. 1 ст. л. смеси залить 400 г кипятка, кипятить 5 мин, настоять 1 ч в термосе, сцедить, отжать. Пить по 1/2 стакана 4 раза в день в теплом виде за 30 мин до еды;

5) цветки ромашки, листья толокнянки, трава фиалки трехцветной, листья шалфея. Готовить и принимать как в описано выше.

Процесс отхождения множественных камешков и песка может растягиваться во времени и сопровождаться эпизодическими приступами болей такого же характера, что и при колике, но менее выраженными. Боли могут появляться с разными интервалами. Приступы прекращаются, когда мочевые пути освобождаются от камешков и песка. Поэтому в течении мочекаменной болезни можно условно выделить периоды самостоятельного отхождения мелких камней и песка, которые воспринимаются как обострение болезни. При этом необходимо использовать сборы, обладающие спазмолитическими мочегонными свойствами:

1) листья березы, корень стальника, плоды можжевельника, листья мяты перечной, трава чистотела, трава лапчатки гусиной – все в равных частях. 30 г сбора (примерно 3 ст. л.) залить 1 л крутого кипятка, настоять 1 ч в термосе, выпить в течение часа в теплом виде;

2) корневища пырея, трава хвоща полевого, листья брусники, листья мяты перечной, трава чистотела, трава зверобоя, трава тимьяна ползучего – в равных частях. Готовить и принимать как описано выше.

Если под рукой нет таких сборов, можно приготовить такой чай из отдельных трав: листья, почки, мелкие ветки березы; листья брусники; листья черной смородины; трава пастушьей сумки; трава хвоща; листья толокнянки; отвар зеленой или спелой соломы овса; отвар посевного овса; отвар корневищ пырея; отвар арбузных корок.

При возникновении резких болей, колики не теряйтесь: быстро готовьте отвар из того, что из перечисленного есть под рукой. Сразу же выжмите в этот отвар сок 1 лимона и выпейте очень горячим 1,5–2 стакана за 15–20 мин, затем – по 1/2—1 стакану каждые 2–3 ч. Садитесь в ванну, очень горячую, и пейте, сидя в ванне, очень горячий чай. В эти дни употребляйте больше кислых соков.

В сезон арбузов – 2,5 кг арбузов в день, если не хочется – арбузный сок.

Гидрация – питьевое лечение

Общий для всех видов чисток прием – увеличение дневного объема мочи до 2, 5–3 л. Для этого надо пить много жидкости в определенном режиме, чтобы разорвать обычный цикл образования мочи. Рекомендуется пить днем по стакану каждый час и до 2 стаканов перед сном, чтобы вызвать мочеиспускание и ночью.

Необходимо знать, как и когда пить рекомендованную врачом минеральную воду. При болезнях мочевыводящих путей, например, рекомендуют выпить сразу 1,2–1,5 л. Минеральную воду надо пить медленно и небольшими глотками. Такой темп удлиняет «ротовую» фазу воздействия. Продолжительность лечения минеральной водой колеблется от 4 до 5–6 недель. Повторить курс при необходимости можно через 9—12 месяцев, и лучше на курорте.

После лечения минеральными водами на курорте можно через 3–4 месяца повторить лечение дома, причем употреблять ту же или аналогичную воду. Дома лечиться минеральной водой можно 2 или 3 раза в год с промежутками в 4–6 месяцев. Бутылки с минеральной водой надо хранить в горизонтальном положении при температуре от 4 до 14 °С. Срок хранения железистых минеральных вод – 4 месяца со дня розлива, остальные – год. Исключение – минеральные воды, содержащие органические вещества (типа «Нафтуси»), их не хранят дольше недели.

Помните, что когда камни растворяются, большое количество песка и мелких камней проходит по верхним мочевым путям. Это сопровождается болями, иногда вызывает приступ почечной колики. Профилактика образования уратных камней

Во время ремиссии при уратном варианте почечно-каменной болезни принимают отвары из разных растений. Это – корни стальника и спаржи, корни и зелень петрушки и сельдерея (сельдерей можно отваривать без зелени), рыльца кукурузы. 4 ст. л. лекарственного сырья заливают стаканом кипятка, варят полчаса и принимают по 1/4 стакана перед едой 4 раза в день.

Для профилактики пользуются теми же отварами, но сырья берут меньше и готовят немного по-другому: 1–2 ч. л. заливают 2 стаканами кипятка, держат на водяной бане 20 мин, настаивают 2 ч. Принимают средство по полстакана за полчаса до еды 3 или 4 раза в день.

Фитотерапия уратных камней

Растворимость мочевой кислоты и солей (уратов) повышает активные вещества растений: корней крапивы двудомной и жгучей; корней и листьев барбариса; травы сныти обыкновенной и череды; листьев и ягод брусники и земляники; листьев костяники.

Сок и листья березы, цветки толокнянки и черники восстанавливают коллоидную структуру мочи и выводят мочевую кислоту и ураты. По 3 весовые части цветков бузины черной, каштана и липы, по 2 части плодов петрушки и шиповника, листьев березы и коры ивы смешать. Для получения суточной дозы насыпать 3 ст. л. в термос, залить 3 стаканами кипятка и настаивать 2 ч. Полученный настой надо выпить за день. Принимать 4 раза в день за полчаса до еды.

Смешать по одной части корня петрушки, травы горца птичьего и почечного чая, листьев брусники и земляники, цветков пижмы. 2 ст. л. сбора залить 2 стаканами кипятка и 20 мин настаивать в тепле. Принимать 3–4 раза в день по полстакана.

Корень стальника и пырея, трава золотой розги, листья грецкого ореха и плоды можжевельника – по 1 части. Готовят как и сбор № 2, принимают по стакану утром и вечером. Смешать по 1 части корня лопуха, травы хвоща и ясменника, цветки бузины. 2 ч. л. смеси залить стаканом кипятка. Выпить настой за день во время еды.

Корни иглицы, петрушки, сельдерея и спаржи, плоды фенхеля (по 1 части). Готовить и пить как описано выше. Смешать по 1 части стальника, травы лапчатки гусиной и чистотела, листьев березы и ягод можжевельника. 2 ст. л. сбора залить 2 стаканами кипятка и настаивать полчаса. Принимать настой на ночь по стакану.

Ощелачивающие соки

Чтобы растворить соли щавелевой кислоты, надо сделать среду мочи щелочной. Лучшее ощелачивающее действие – у огуречного сока. Подходят также соки из тыквы и кабачков, но только вместе с травой сушеницы, листьями крапивы или липы, цветками ноготков (календулы). Принимайте эти соки ежедневно 3–4 раза по 100–150 мл перед едой. Количество сока, которое будете пить за день, отмеряйте сами, исходя из того, что значение рН мочи должно быть в пределах 6,2–6,6.

И помните, что при значении рН выше 6,6 (при большом ощелачивании мочи) фосфаты и карбонаты выпадают в осадок, следовательно, образуются новые камни. При недостаточном ощелачивании (если рН мочи будет ниже 6,2) замедлится растворение оксалатных камней.

Фитотерапия оксалатного диатеза (Повышенная чувствительность организма к щавелевой кислоте)

Препятствуют образованию щавелевой кислоты некоторые растения: листья крапивы и липы, трава сушеницы и некоторые другие.

Для лечения заболевания и растворения оксалатных камней рекомендуются сборы.

Трава вероники и цветки василька – по 3 части, трава буквицы и листья брусники – по 2 части. 1 ч. л. залить 1,5 стаканами кипятка, настаивать полчаса. В настой добавить мед, пить его теплым вместо чая. Еще одну порцию приготовить вечером и выпить на ночь.

4 части корня калгана (лапчатки прямостоячей), травы медуницы и цветков маргаритки садовой – по 2 части. 1 ч. л. смеси на стакан кипятка 15 мин выдержать на водяной бане и настаивать 2 ч. Принимать 2 или 3 раза в день по стакану перед едой.

В этот сбор входят трава горца птичьего и грыжник, листья толокнянки, кукурузные рыльца – по 1 части. 5 частей льняного семени, 3 части корня марены красильной и 2 части корня стальника. 1 ч. л. сбора залить стаканом кипятка, держать на водяной бане 10 мин и настаивать час. На ночь выпить стакан теплого настоя с медом.

Повышение растворимости фосфатных камней

Помогают растворить фосфатные камни отвары из корней горца змеиного, девясила и лопуха большого. Отвары из этих растений пьют 2–3 раза в день по 80–90 мл через 5—10 мин после еды.

Можно также пользоваться такими сборами:

1) смешать 4 части корня марены красильной и по 1 части травы пыжника, листьев толокнянки и ягод можжевельника. 1 ст. л. смеси залить 0,5 стакана кипятка, варить 10 мин и налить в термос. Пить 3 ст. л. настоя 3 раза в день (за 15–20 мин до еды);

2) 4 части льняного семени, по 2 части корня порея, листьев шалфея и 1 часть корня марены красильной. Готовится и хранится так же, как и предыдущий настой, только надо взять 4 ст. л. сбора. В настой добавляют мед перед употреблением и пьют его 2–3 раза в день за 1 ч до еды.

Фитотерапия почечной колики

При невозможности быстро получить врачебную помощь можно применить некоторые домашние способы купирования почечной колики, в том числе и фитотерапевтические.

Первым средством является горячая ванна (сидячая, до уровня сердца) с температурой воды 38–39 °С, длительностью 10–20 мин. В народной медицине рекомендуют добавлять в ванну водные извлечения из лекарственных трав, которые можно приготовить достаточно быстро:

1) напар трав сушеницы, листьев шалфея, листьев мелких ветвей березы, ромашки и липы – по 10 г каждого компонента заливают 3–5 л кипятка, настаивают в тепле 30 мин (в дальнейшем в порядке подготовки ванн к повторению приступа настаивают 2 ч, выливают в готовую ванну;

2) напар цветков ромашки и цветков липы по 20 г, соломы зеленого овса – 200 г, дистьев мальвы – 50 г, готовят и применяют так же, как и предыдущий сбор;

3) напар мелких веток березы с листьями – 100 г, листьев малины – 20 г, листьев манжетки и травы сушеницы – по 10 г, готовить и применять так же, как и первый вариант сбора.

Травяные ванны оказывают успокаивающее действие, способствуют разрешению спазма мочевыводящих путей и отхождению камня. После ванны нужно не менее 1,5–2 ч находиться в постели под теплым одеялом.

Если боли носят внезапный характер, то ванну предваряют приемом 2–3 стаканов горячего чая с медом, медленными глотками в течение получаса (пока готовится ванна), чтобы не вызвать рвоту.

Специальная диета

Специальная диета при уратном диатезе состоит из 1,5–2,5 кг пареной тыквы, огурцов и соков брусники, земляники и моркови, которые надо съесть и выпить за сутки. С помощью ее можно полностью излечить больного.

При оксалатном и фосфатном диатезах в рацион добавляют кислые соки из фруктов, абрикосы, айву, виноград, груши, смородину. Желательно вместо чая выпить с сахаром или медом настой кожуры яблок (2 стакана в день). Чтобы приготовить его, надо 5 ст. л. яблочной кожуры залить 1 л воды. Настоять, через час варить 10–15 мин, и опять настаивать час.

При все видах диатеза необходимо вылечить хронические инфекционные заболевания мочевыводящих путей. Их лечат растительными лекарственными средствами. Если они не дают эффекта, применяют синтетические антимикробные препараты.

Несколько дополнений к специальной чистке

Поскольку основная цель «специальных чисток» почек – добиться стойкой ремиссии мочекаменной болезни или практически полного ее излечения с помощью указанных выше мероприятий, то при уратных диатезах рекомендуется в сезон съедать ежедневно 2,0–2,5 кг пареной тыквы, яблок, огурцов, земляники, брусники, моркови (систематическое употребление тертой моркови).

При оксалатном и фосфатном диатезе дополняют диету приемом кислых ягодных и фруктовых соков, яблоками, айвой, грушами, в сезон – виноградом, абрикосами, смородиной.

При оксалатном и фосфатном диатезах рекомендуется систематический прием настоек кожуры свежих яблок разных сортов, которые необходимо принимать 2 раза в день по 1 стакану в течение нескольких месяцев (способы приготовления данных настоек было описано выше).

При фосфатном (особенно) и других видах диатеза необходимо исключить наличие хронической вялотекущей инфекции мочевыводящих путей. При выявлении инфекции назначают растительные средства, перечисленные в предыдущем разделе, а также сборы, при упорном течении – синтетические противомикробные препараты.

Витаминотерапия при фосфатоном диатезе проводится с целью насыщения организма витаминами А, В, С, РР и D. Для этого очень хорошо подходят яблоки (особенно кислых сортов), крыжовник, черная и красная смородина, плоды шиповника, капуста, тыква, брусника, клюква.

Больным с фосфатными камнями, кроме подкисляющей диеты, борьбы с инфекцией и назначении витаминов, рекомендуют в небольших количествах прием минеральных вод («Нафтуся», «Трускавецкая»). Им показано постоянное потребление брусничного сока, настоя шиповника и марены красильной.

Для приема при почечной колике могут быть рекомендованы фитотерапевтические сборы: Листья березы – 1 часть. Корень стальника – 1 часть. Плоды можжевельника – 1 часть. Трава чистотела – 1 часть. Трава лапчатки гусиной – 1 часть. 4 ст. л. сбора залить 1 л кипятка, настоять 30–40 мин, выпивать теплым 0,6–1 л за 30–40 мин, задерживая как можно дольше мочеиспускание.

При появлении сильного желания опорожнить мочевой пузырь сделать сидячую ванну, а при непреодолимом позыве к мочеиспусканию производят его, не вылезая из воды. Трава чистотела – 1 часть. Трава зверобоя – 1 часть. Трава тимьяна – 2 часть. Готовят и принимают так же, как и предыдущий сбор.

При отсутствии под рукой готовых компонентов сборов использовать при почечной колике настои или отвары отдельных растений с мочегонным и спазмолитическим действием:

1) отвар листьев, почек и мелких веток березы – 40 г (примерно 5 ст. л.) на 1 л кипятка, варить 20 мин.

2) отвар листьев брусники – 60 г (примерно 7–8 ст. л.) на 1 л воды, варить 100 мин;

3) напар листьев черной смородины – 40 г (примерно 5 ст. л.) на 1 л кипятка, настоять в термосе 30–40 мин;

4) напар травы пастушьей сумки – 40 г (примерно 5–6 ст. л.) на 1 л кипятка, настоять 20–30 мин;

5) отвар травы хвоща полевого – 30 г (примерно 5 ст. л.) на 1 л кипятка, варить 10 мин;

6) отвар листьев толокнянки – 30 г (примерно 4 ст. л.) на 1 л кипятка, варить 20 мин;

7) отвар зеленой соломы овса – 40 г (примерно 6 ст. л.) на 1 л воды, варить 20 мин;

8) напар корневища пырея – 60 г (примерно 6 ст. л.) на 1 л кипятка, настоять в термосе 30 мин—2 ч.

При возникновении колики указанные лекарственные формы можно приготовить достаточно быстро. Сразу мелкими глотками следует принять 1,5–2 стакана горячего отвара или настоя за 15–20 мин, затем по полстакана после каждого мочеиспускания. Все количество можно принять за сутки. Это чаще всего тот срок, в течение которого удается справиться с затянувшейся почечной коликой (с повторными приступами) и добиться отхождения камня.

Параллельно показано питье ягодных и овощных соков (земляничного, клюквенного, морковного, капустного). Таковы основные фитотерапевтические методы неотложной домашней помощи при почечной колике.

Однако следует еще раз напомнить, что пользоваться ими можно только при твердо установленном диагнозе будучи знакомым с проявлениями колики и располагая опытом ее преодоления, поскольку за внешней симптоматикой колики может скрываться аппендицит или какая-нибудь другая патология, требующая совсем иного лечения.опубликовано econet

Авторы: Анастасия Полянина, Севастьян Пигалев по книге "Очищение почек"

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