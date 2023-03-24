Очищение для селезенки и поджелудочной железы с помощью натуральных средств

Как в домашних условиях провести очищение селезенки, поджелудочной железы и сосудов с использованием сборов трав. Также вы узнаете когда самое эффективное время для проведения такого очищения. Будьте здоровы!

Внимательное отношение к своему здоровью во время рабочего дня, в соответствии с биологической активностью органа, подверженного какому-либо заболеванию, позволит избежать последствий стрессов и чрезмерных нагрузок.

Очищение травами: чистим селезенку, поджелудочную железу и сосуды

Очищение селезенки и поджелудочной железы

Очищение сосудов

Очищение селезенки и поджелудочной железы

С 9 до 11 часов работают селезенка и поджелудочная железа, желудок отдыхает. Плотный завтрак после 9 часов отягощает желудок и вызывает чувство усталости. Сладкие чай или кофе повышают уровень сахара, и поджелудочная железа начинает работать, чтобы понизить его уровень. Поэтому чувство голода притупляется на время, но наступает упадок сил, который многие пытаются преодолеть с помощью кофе, в результате возникает порочный круг. Лучше все-таки воздержаться на 2 часа от сладкого.

Важно отметить, что в это время человек более чувствителен к критике и обидам, т.е. появляется угроза стресса и на этой основе дисфункция поджелудочной железы с угрозой появления диабета.

До полудня идет активно борьба с инфекциями, так как селезенка продуцирует большое количество белых кровяных телец, наших помощников в самолечении. Для поддержания активности селезенки следует приготовить настой или настойку солодки и принимать регулярно 10%-ный раствор по 30 капель перед завтраком.

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Настои и отвары корня цикория уменьшают болезненность селезенки. Для приготовления напитка надо взять 1 ст. л. размолотых корней и залить 1,5 стакана кипятка, настоять не менее трех часов или прокипятить 5-7 минут и принимать в течение дня.

Способствуют очищению от воспалительных процессов в селезенке шишки хмеля, если настоять его 10 соплодий в стакане кипятка 1 час. Также очистительным образом действует сок свежей белокочанной капусты, его принимают по 0,5 стакана 2-3 раза в день.

Хорошим очищающим действием обладают сборы из коры ивы или осины, травы мыльнянки в равных соотношениях. Настаивают столовую ложку смеси в кипятке 1-2 часа и принимают в течение дня.

В виде порошка принимают с этой же целью смесь измельченных листьев крапивы и шалфея в равных соотношениях - по 0,5 чайной ложки 2-3 раза в день.

Поджелудочная железа, особенно в начале недомогания, хорошо отзывается на голод в течение 2-3-х дней. Утром полезно пить цикорий с небольшим количеством молока. Кроме этого можно использовать в настое мяту перечную, корень девясила, траву сушеницы, плоды укропа, траву зверобоя, траву душицы. Делается сбор из имеющихся трав, и 2 столовые ложки смеси надо заварить в 0,5 л кипятка. В течение дня выпивать стакан этого настоя.

Настой из надземной части ириса и полыни горькой (1:1) - 1 ст. л сбора на стакан кипятка, настаивается 1 час. Выпивают за 2-3 приема в течение дня.

Приготовьте смесь из 1 кг лимонов, 300 г петрушки и такого же количества чеснока, пропущенного через мясорубку. Смесь надо уложить в эмалированную кастрюлю на две недели. Принимать по 1 ч. л. до еды 2-3 раза в день, запивая настоем трав из листьев черники, брусники, земляники, стручков фасоли и кукурузных рылец в одинаковых соотношениях.

На ночь делать настой из гречневой муки в кефире - 1 ст. л. на 1 стакан. Утром съедать вместо завтрака.

Морская капуста должна быть обязательным компонентом питания. В ней присутствуют кобальт и никель, недостаток этих микроэлементов вызывает нарушение в работе поджелудочной железы.

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Очищение сосудов

С 11 до 13 часов - время активной работы сердца, лучше всего в это время не перегружать его перееданием, а просто заморить червячка. Если перенести плотный обед на время от 13 до 15 часов, можно испытать внезапно наступившее чувство усталости, сердечная деятельность и кровообращение слабеют, поскольку тонкий кишечник работает с полной нагрузкой и потребляет большую часть энергии организма. Поэтому полезно было бы увеличить обеденный перерыв, дать послеобеденный отдых, чтобы освободить организм на это время от волнений и стрессов, оказывающих в эти часы наибольшее отрицательное влияние.

Очень важно периодически проводить чистку сосудов. Установлено, что с возрастом происходит понижение содержания кремния в стенках кровеносных сосудов, и это приводит к их хрупкости и вызывает атеросклероз. Проявляются такие болезни, как стенокардия, инфаркт, кардиосклероз, аритмия сердца, психические нарушения. Кремний, содержащийся в тканях сосудов, препятствует проникновению холестерина в плазму и отложению липидов на стенках сосудов.

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Если принимать кремний после того, как проникновение холестерина в стенки сосудов началось, то количество жирных кислот в крови резко снижается и развитие атеросклероза останавливается. Это помогает восстановить чистоту и функции стенок сосудов.

От недостатка кремния также страдают и мелкие сосудики (капилляры): на вашем теле вдруг появляются синяки, а это значит, что в организме мало кремния, уменьшилось содержание или даже исчез эластин, и стенки сосудов стали тонкими и незащищенными. Недаром говорят, что возраст человека соответствует состоянию его кровеносных сосудов. Их состояние ухудшается к старости, когда содержание кремния в стенках кровеносных сосудов значительно понижается.

Для очистки сосудов принимают отвар корней пырея и одуванчика - 1 ст. л. мелко нарезанных в равном соотношении частей этих растений прокипятить в 1 стакане кипятка 10 минут и пить как чай 2-3 раза в день.

В пожилом возрасте делают настойку - 3 ст. л. измельченных корней девясила настаивают три недели в поллитре водки и принимают по 1 ст. л. 1 раз в день.

Самым простым способом предупредить отложение солей в сосудах может служить чеснок, если ежедневно съедать вместе с пищей 2-3 зубчика его. Можно приготовить настой - смешать натертую головку чеснока с натертой кожурой лимона и настоять 2 суток в плотно закрытой посуде в 1 л. воды. Принимать 2-3 ложки в день. Более приятным будет напиток, но таким же эффективным, если на одну головку чеснока взять целиком лимон и столовую ложку мёда. Принимать так же.

Водочная настойка чеснока (1 стакан кашицы его залить 1 станом спирта). После двухнедельного настаивания принимать перед едой - вначале по 1 капле, доведя к 15 дню до 25 капель. Курс лечения продолжается до полного израсходования настойки.

Курс очистки сосудов можно провести настоем из 1 стакана укропного семени, смешанного с 1 столовой ложкой корня валерианы и двумя стаканами меда в 3 л кипятка. Вся эта смесь выдерживается в течение суток либо в термосе, либо в виде напара в духовке. Принимать по 1-2 ст. л. за прием так, чтобы выпить в течение дня полстакана.опубликовано econet

Будьте здоровы!

Автор Александр Баранов

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