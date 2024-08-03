Очищение артерий: Топ-5 продуктов

С возрастом внутренние стенки артерий заполняются жиром, а сосуды теряют эластичность. Происходит это в основном из-за лишнего веса и сидячего образа жизни. Для чистки артерий и регулировки в крови уровня триглицеридов и холестерина нужно употреблять в пищу определенные продукты. Но прежде чем ознакомиться с их перечнем выясним, что служит главной причиной закупорки артерий.

Почему артерии засоряются? Основную роль в этом играют триглицериды и холестерин, отвечающие за поступление в клетки и выведение из них различных веществ. Если в крови содержится значительное количество триглицеридов и холестерина, то они оседают на артериальных стенках, препятствуя нормальному кровообращению и соответственно снабжению кровью жизненно важных органов.

5 продуктов, которые чистят артерии

Чтобы этого не происходило, нужно минимизировать потребление продуктов, содержащих эти вещества.

В рацион стоит включить продукты, богатые клетчаткой, антиоксидантами, а также полезными жирами.

Перечень продуктов, способствующих чистке артерий

1. Овсянка – за счет входящих в состав пищевых волокон она препятствует оседанию холестерина на артериальных стенках. Но к выбору этого продукта нужно подходить ответственно, поскольку на полках магазинов часто встречается овсянка, содержащая вредные для организма транс-жиры

2. Бобовые и соя. Последний вариант является более предпочтительным из-за наличия в составе изофлавонов, снижающих в крови уровень триглицеридов и холестерина. Сою можно купить практически в любом магазине, она продается в консервированном виде или в виде напитка (также можно купить тофу как дополнение к другим блюдам).

3. Морские водоросли – обладают массой полезных свойств, поскольку содержат белки, антиоксиданты, минералы и каротиноиды. В водорослях есть все микроэлементы, которые требуются для поддержки здоровья организма.

4. Рыба (предпочтение лучше отдать лососю или тунцу). Omega 3 жирные кислоты, которые содержатся в рыбе, позволяют значительно улучшить состояние здоровья.

5. Помидоры, благодаря наличию антиоксидантов, регулируют окислительные процессы в крови, препятствуя тем самым закупорке артерий. Помидоры можно добавлять в холодные супы, овощные блюда либо салаты.

Если вы хотите сохранить собственное здоровье и предотвратить развитие сердечно-сосудистых заболеваний, обязательно включите в рацион перечисленные выше продукты.опубликовано econet

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