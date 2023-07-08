Обязательный витамин после 40 лет и во время беременности

Витамин В9 или фолиевая кислота – важный компонент, запускающий обменные процессы в организме человека. Он участвует в производстве клеток иммунной защиты, поддерживает пищеварение. Полезное вещество необходимо для стабильной работы репродуктивной системы женщины, поэтому назначается во время беременности и после 40–45 лет в профилактических целях.

Полезные свойства фолиевой кислоты активно изучаются врачами с 1926 года, когда была впервые замечена ее эффективность при поддержании здоровой беременности. При высоком уровне микроэлемента увеличивается риск зачатия и вынашивания ребенка без патологий. Восполнить недостаток помогают витаминные комплексы или правильное питание с большим количеством зелени и фруктов.

Польза фолиевой кислоты для организма

Витамин В9 организм человека получает из пищи, не вырабатывает самостоятельно. Он поддерживает синтез важных для здоровья аминокислот, ускоряет метаболизм в тканях. Дополнительные дозы врачи рекомендуют принимать в следующих ситуациях:

хроническая анемия у детей и взрослых;

туберкулез легких;

подготовка к зачатию и беременность в первом триместре;

кормление грудью;

авитаминоз;

увлечение строгими диетами.

Фолиевая кислота полезна для мужского здоровья. Она ускоряет выработку здоровых сперматозоидов благодаря повышенному синтезу протеиновых белков, нуклеиновых кислот. Это предотвращает бесплодие, заболевания предстательной железы, опухоли мошонки.

Последние исследования доказали, что ценный витамин поддерживает работу сердечной мышцы. Он стимулирует приток кислорода и питательных веществ, улучшает состав крови. Волокна становятся более эластичными, могут противостоять перепадам артериального давления при стрессе, испуге, нарушении гормонального фона.

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Важное свойство витамина для людей старше 40 лет – снижение риска инсульта. Клинические исследования, проходившие в Нью-Йорке в 2007 году, доказали, что регулярный прием биодобавок на основе фолиевой кислоты повышает эластичность сосудов мозга, уменьшая вероятность кровоизлияния на 18–21%.

Зачем витамин В9 нужен женщинам

При недостатке фолиевой кислоты в женском организме замедляется метаболизм, снижается выработка многих полезных гормонов. Это ухудшает работу желудочно-кишечного тракта, щитовидной железы и надпочечников, нарушает плотность костной ткани. После 40 лет низкий уровень витамина В9 провоцирует развитие остеопороза, переломы и другие осложнения, характерные для менопаузы.

Фолиевая кислота – важный витамин для здоровья женщины. Он мягко снимает дискомфорт и неприятные симптомы при климаксе, помогая избежать нервозности, раздражительности и перевозбуждения. Поэтому врачи назначают комплексы при первых признаках гормональной перестройки.

У беременных женщин недостаток витамина часто приводит к пониженной выработке грудного молока при вскармливании. Важное свойство компонента – поддержание нормального гормонального фона, что заметно снижает риск послеродовой депрессии, усталости и раздражительности. Он запускает метаболизм, помогая молодой маме активнее сбрасывать вес.

Профилактика дефицита фолиевой кислоты

Рекомендованная среднесуточная доза витамина В9 – до 400 мкг/сутки. В большинстве случаев врачи назначают пищевые добавки и комплексы с повышенным содержанием фолиевой кислоты. Синтетические аналоги легко усваиваются в кишечнике, восполняя недостающие запасы за 10–14 дней.

При беременности или менопаузе поддерживать уровень полезного вещества можно с помощью рациональной диеты и правильного питания. В ежедневное меню врачи рекомендуют включать следующие продукты:

зелень петрушки, салата, перья лука;

спаржу;

брюссельскую капусту и брокколи;

бобовые в любом виде;

цитрусовые (апельсины, грейпфруты);

ягоды клубники, смородины;

фрукты (яблоки, груши);

орехи;

говяжью и свиную печень;

куриные и перепелиные яйца.

При термической обработке часть витамина В9 разрушается, поэтому полезно употреблять в пищу пророщенные зерна пшеницы или овса. Насыщают организм фолиевой кислотой натуральные отруби, содержащие ценную клетчатку. Несколько раз в неделю завтракайте гречневой или овсяной кашей, запекайте тыкву, ешьте мясные блюда, печеночный паштет, делайте смузи с добавлением семян льна и чиа.

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Ошибочно полагать, что фолиевая кислота необходима только перед зачатием или во время беременности. Полезный витамин В9 поддерживает организм после 40 лет, устраняя последствия менопаузы, снижая риск остеопороза, улучшая самочувствие и настроение.опубликовано econet

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