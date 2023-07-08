Обязательный витамин после 40 лет и во время беременности

Витамин В9 или фолиевая кислота – важный компонент, запускающий обменные процессы в организме человека. Он участвует в производстве клеток иммунной защиты, поддерживает пищеварение. Полезное вещество необходимо для стабильной работы репродуктивной системы женщины, поэтому назначается во время беременности и после 40–45 лет в профилактических целях.
Полезные свойства фолиевой кислоты активно изучаются врачами с 1926 года, когда была впервые замечена ее эффективность при поддержании здоровой беременности. При высоком уровне микроэлемента увеличивается риск зачатия и вынашивания ребенка без патологий. Восполнить недостаток помогают витаминные комплексы или правильное питание с большим количеством зелени и фруктов.
Витамин В9 организм человека получает из пищи, не вырабатывает самостоятельно. Он поддерживает синтез важных для здоровья аминокислот, ускоряет метаболизм в тканях. Дополнительные дозы врачи рекомендуют принимать в следующих ситуациях:
Последние исследования доказали, что ценный витамин поддерживает работу сердечной мышцы. Он стимулирует приток кислорода и питательных веществ, улучшает состав крови. Волокна становятся более эластичными, могут противостоять перепадам артериального давления при стрессе, испуге, нарушении гормонального фона.
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Важное свойство витамина для людей старше 40 лет – снижение риска инсульта. Клинические исследования, проходившие в Нью-Йорке в 2007 году, доказали, что регулярный прием биодобавок на основе фолиевой кислоты повышает эластичность сосудов мозга, уменьшая вероятность кровоизлияния на 18–21%.
При недостатке фолиевой кислоты в женском организме замедляется метаболизм, снижается выработка многих полезных гормонов. Это ухудшает работу желудочно-кишечного тракта, щитовидной железы и надпочечников, нарушает плотность костной ткани. После 40 лет низкий уровень витамина В9 провоцирует развитие остеопороза, переломы и другие осложнения, характерные для менопаузы.
Фолиевая кислота – важный витамин для здоровья женщины. Он мягко снимает дискомфорт и неприятные симптомы при климаксе, помогая избежать нервозности, раздражительности и перевозбуждения. Поэтому врачи назначают комплексы при первых признаках гормональной перестройки.
У беременных женщин недостаток витамина часто приводит к пониженной выработке грудного молока при вскармливании. Важное свойство компонента – поддержание нормального гормонального фона, что заметно снижает риск послеродовой депрессии, усталости и раздражительности. Он запускает метаболизм, помогая молодой маме активнее сбрасывать вес.
Рекомендованная среднесуточная доза витамина В9 – до 400 мкг/сутки. В большинстве случаев врачи назначают пищевые добавки и комплексы с повышенным содержанием фолиевой кислоты. Синтетические аналоги легко усваиваются в кишечнике, восполняя недостающие запасы за 10–14 дней.
При беременности или менопаузе поддерживать уровень полезного вещества можно с помощью рациональной диеты и правильного питания. В ежедневное меню врачи рекомендуют включать следующие продукты:
При термической обработке часть витамина В9 разрушается, поэтому полезно употреблять в пищу пророщенные зерна пшеницы или овса. Насыщают организм фолиевой кислотой натуральные отруби, содержащие ценную клетчатку. Несколько раз в неделю завтракайте гречневой или овсяной кашей, запекайте тыкву, ешьте мясные блюда, печеночный паштет, делайте смузи с добавлением семян льна и чиа.
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Ошибочно полагать, что фолиевая кислота необходима только перед зачатием или во время беременности. Полезный витамин В9 поддерживает организм после 40 лет, устраняя последствия менопаузы, снижая риск остеопороза, улучшая самочувствие и настроение.опубликовано econet
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Источник: https://econet.kz/
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