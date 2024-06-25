Обезвоживание: чем грозит и как решить проблему

Хроническое обезвоживание может стать причиной проблем со здоровьем. Мы с удовольствием пьем в течение дня чай, кофе и другие напитки, считая, что таким образом пополняем недостаток жидкости в организме. На самом деле проблема обезвоживания решается другим путем.
Хроническое обезвоживание низкой степени – довольно распространенное состояние. И многие люди живут с ним, не придавая значения тому, что организм испытывает дефицит воды. Помимо хронического обезвоживания, случается, что с этой проблемой рождаются.
Нехватка в рационе достаточного количества питьевой воды, свежих фруктов, овощей и листовой зелени – основа обезвоживания.
Что еще способствует дефициту жидкости в организме?
Обезвоживание идет рука об руку с высоким артериальным давлением, инсультами, головными болями, мигренями, синдромом сухого глаза, темными кругами под глазами.
В таких случаях, как инсульт / сердечный приступ, хроническое обезвоживание может играть решающую роль.
Живую воду можно получать из таких источников:
Нам понадобятся компоненты:
Приготовление:
Выжимаем пол-лимона в воду и выпиваем утром. Напиток можно употреблять и в течение дня.
Нам понадобятся компоненты:
Приготовление:
Сельдерей промываем и пропускаем через соковыжималку. Напиток готов.
Можно нарезать сельдерей и приготовить из него однородную массу в блендере, процедить.
Нам понадобятся компоненты:
Приготовление:
Мытые огурцы пропускаем через соковыжималку. Если нет соковыжималки, можно нарезать огурцы, приготовить из них однородную массу и процедить через мелкое сито / марлю.
Чтобы достичь максимального эффекта, напитки выпиваются сразу после приготовления (желательно натощак).
Кроме того, полезно употреблять больше свежих фруктов, листовой зелени и овощей, одновременно снижая долю жиров, животных или растительных белков, соли, приготовленной еды, кофеина, спиртных напитков.опубликовано econet
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Источник: https://econet.kz/
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