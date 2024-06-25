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Обезвоживание: чем грозит и как решить проблему

Автор: Econet 25 июня 2024 6530
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Хроническое обезвоживание может стать причиной проблем со здоровьем. Мы с удовольствием пьем в течение дня чай, кофе и другие напитки, считая, что таким образом пополняем недостаток жидкости в организме. На самом деле проблема обезвоживания решается другим путем.

Обезвоживание: чем грозит и как решить проблему

Хроническое обезвоживание низкой степени – довольно распространенное состояние. И многие люди живут с ним, не придавая значения тому, что организм испытывает дефицит воды. Помимо хронического обезвоживания, случается, что с этой проблемой рождаются.

Как обеспечить организм водой

Факторы обезвоживания организма

Нехватка в рационе достаточного количества питьевой воды, свежих фруктов, овощей и листовой зелени – основа обезвоживания. 

Что еще способствует дефициту жидкости в организме?

  • Токсичные агенты и патогены.
  • Недостаточная функция печени.
  • Пищевой рацион с обилием жиров, белков, соли и готовой пищи.
  • Увлечение кофе, чаем, спиртными напитками, уксусом.

Чем грозит хроническое обезвоживание

  • Кровь становится густой, грязной.
  • Делает невозможным естественное очищение организма.
  • Благоприятствует болезнетворной микрофлоре.

Обезвоживание идет рука об руку с высоким артериальным давлением, инсультами, головными болями, мигренями, синдромом сухого глаза, темными кругами под глазами.

В таких случаях, как инсульт / сердечный приступ, хроническое обезвоживание может играть решающую роль.

Обезвоживание: чем грозит и как решить проблему

Как решить проблему хронического обезвоживания?

Живую воду можно получать из таких источников:

  • Лимонная / лаймовая вода (полезна на голодный желудок утром после пробуждения).

Рецепт приготовления лимонной воды

Нам понадобятся компоненты:

  • пол-лимона,
  • 2 чашки питьевой воды.

Приготовление:

Выжимаем пол-лимона в воду и выпиваем утром. Напиток можно употреблять и в течение дня.

  • Сок сельдерея.

Рецепт приготовления сока сельдерея

Нам понадобятся компоненты:

  • 1 крупный пучок сельдерея

Приготовление:

Сельдерей промываем и пропускаем через соковыжималку. Напиток готов.

Можно нарезать сельдерей и приготовить из него однородную массу в блендере, процедить.

  • Огуречный сок.

Рецепт приготовления огуречного сока

Нам понадобятся компоненты:

  • 2 крупных огурца  

Приготовление:

Мытые огурцы пропускаем через соковыжималку.  Если нет соковыжималки, можно нарезать огурцы, приготовить из них однородную массу и процедить через мелкое сито / марлю.

Чтобы достичь максимального эффекта, напитки выпиваются сразу после приготовления (желательно натощак). 

  • Прочие фруктовые, зеленые и овощные соки.
  • Кокосовая вода.

Кроме того, полезно употреблять больше свежих фруктов, листовой зелени и овощей, одновременно снижая долю жиров, животных или растительных белков, соли, приготовленной еды, кофеина, спиртных напитков.опубликовано econet

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Источник: https://econet.kz/

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