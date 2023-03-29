Незаменимые продукты для здоровья мозга

Некоторые полагают, что животный жир вреден для организма, но на самом деле он способствует лучшему всасыванию питательных веществ, укрепляет иммунную систему и поддерживает другие важные функции организма. Известная психиатр Джорджии Эде считает, что животный жир очень полезен не только для здоровья, но и психики человека.

Психиатр сама страдала несколько лет от фибромиалгии, синдрома раздраженного кишечника и постоянной усталости. Как оказалось, причиной такого состояния была диета, основанная на употреблении продуктов с клетчаткой и малым содержанием жиров. После того, как психиатр разработала для себя иную схему питания, здоровье удалось восстановить. Организм будет нормально функционировать только в том случае, если будет получать достаточное количество омега жирных кислот, некоторые из которых не содержатся в продуктах растительного происхождения.

В чем разница между животными и растительными жирами?

Чтобы разобраться в этом вопросе нужно знать следующие нюансы:

все без исключения продукты вне зависимости от происхождения содержат как насыщенные, так и ненасыщенные жиры;

ненасыщенных жиров больше в растительных продуктах;

в свином мясе содержатся мононенасыщенные жирные кислоты или иными словами олеиновая кислота.

Многие специалисты по питанию рекомендуют не употреблять в пищу продукты животного происхождения с насыщенными жирами в составе, а заменять их так называемыми полезными жирами, которые содержатся в растительных продуктах. Но при таком питании организм не функционирует должным образом, ему нужны омега жирные кислоты, к которым относятся:

арахидоновая кислота – класса Омега-6, выполняющая ряд важнейших функций, среди которых восстановление мышечной массы, клеточных мембран мозга и защита мозга от окислительных процессов;

эйкозапентаеновая кислота – класса Омега-3, главными функциями которой являются заживление и предотвращение воспалительного процесса.

Полноценно получать эти вещества человек может только из продуктов животного происхождения.

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Докозагексаеновая кислота незаменима для мозга

Человеческий мозг очень богат жирами. 2/3 его части составляет жир и 20% из этой части принадлежит особой кислоте – докозагексаеновой (ДГК). Эта кислота выполняет ряд важных функций:

уменьшает риск развития заболеваний сердца;

повышает концентрацию внимания;

снижает вероятность развития депрессии;

устраняет воспаления;

препятствует развитию онкологии;

замедляет развитие болезни Альцгеймера;

предотвращает преждевременные роды и способствует здоровому развитию мозга ребенка.

Без этой кислоты мозг не способен решать сложные задачи, поскольку именно она передает нейронные сигналы, необходимые для интеллекта. Особенно ДГК необходима для развития мозга детей, ее дефицит может вызвать крайне неблагоприятные последствия, вплоть до психических расстройств.

Осторожным нужно быть вегетарианцам, ведь в их рационе отсутствуют продукты, содержащие данную кислоту. Некоторые пытаются восполнить ее дефицит путем употребления продуктов с альфа-линоленовая кислотой (АЛК), но организму очень сложно из АЛК производить ДГК.

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Продукты с незаменимыми жирами

Некоторые специалисты советуют употреблять каждый день 250-500 мг ЭПК и ДГК. Но при наличии каких-либо проблем со здоровьем, к примеру, повышенной тревоге, депрессии или заболеваний сердца дозировку можно увеличить до 4000 мг. Докозагексаеновая кислота содержится в следующих продуктах:

мясе курицы и индейки;

рыбе жирных сортов;

яйцах;

натуральном йогурте.

Включив в рацион эти продукты, вы улучшите общее состояние организма и активируете работу мозга.опубликовано econet

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