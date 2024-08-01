Нейровоспаление из-за депрессии: как его предотвратить

Нейровоспалением называют состояние, которое может возникнуть из-за депрессии, а также постоянных навязчивых мыслей. Постарайтесь научиться избегать их!
Нейровоспаление из-за депрессии встречается гораздо чаще, чем вы думаете. Вы когда-нибудь слышали этот термин? Если нет, предлагаем вам разобраться в этом вопросе подробнее. Что же такое нейровоспаление? Это врожденный механизм нашего мозга, который защищает его от вредоносных стимулов. О каких стимулах идет речь? Например, к ним можно отнести хронический стресс или определенные травмы. Депрессия тоже к ним относится, и сегодня мы поговорим именно о ней.
Сразу возникает естественный вопрос: как же можно предотвратить нейровоспаление из-за депрессии? Читайте дальше, и мы поделимся с вами рядом полезных советов.
Стресс является одной из причин депрессии, которая, в свою очередь, и ведет к нейровоспалению. К сожалению, современный ритм жизни ускоряется с каждым годом, а мы вынуждены следовать за ним. В результате этой постоянной «гонки» стресс начал восприниматься как нечто естественное. На самом деле, это совсем не так.
С одной стороны, вполне нормально испытывать стресс в определенных обстоятельствах. Иногда он даже полезен — заставляет собраться, напрячь силы и решить проблему, которая его вызвала. Тем не менее, когда стресс превращается в хроническое явление и начинает оказывать на нас лишь негативное влияние, стоит обратить на это внимание.
Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!
Другой способ избежать нейровоспаления из-за депрессии — это избавиться от навязчивых мыслей. Некоторые люди привыкли обдумывать каждую мелочь со всех сторон, искать плюсы и минусы, размышлять «а что если…» Остановитесь! Ведь такие навязчивые мысли могут вызывать сильный стресс. Особенно если из-за них вы проводите все время в раздумьях, но ничего при этом не делаете и даже боитесь принимать решения.
В этом случае мы рекомендуем следующую стратегию:
Любое действие лучше бесплодных размышлений.
Представьте, что вы испытываете огромный страх перед одиночеством и ваш любимый с вами расстается. Не стоит переживать эту ситуацию глубоко внутри себя. Ведь в результате вы будете чувствовать лишь горечь, разочарование и страх. Более конструктивный подход — это поговорить с партнером, а затем, при необходимости, с психологом. Такая беседа поможет вам преодолеть эту ситуацию с наименьшими потерями.
Подписывайтесь на наш канал VIBER!
Для того чтобы предотвратить нейровоспаление из-за депрессии, нужно, прежде всего, устранить саму депрессию. Это очевидно. Кроме всех советов, которые мы вам уже дали выше, попробуйте изменить свои жизненные привычки. Ведь именно из-за них у вас появились все эти проблемы.
Вот некоторые советы:
Еще раз хотим подчеркнуть, что очень важно всеми силами стараться предотвратить нейровоспаление. Ведь это состояние является одной из причин возникновения болезни Альцгеймера.опубликовано econet
P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet
Источник: https://econet.kz/
Добавить комментарий