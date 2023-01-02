Невидимые упражнения для лица, которые можно делать где угодно

Эти омолаживающие упражнения вы можете выполнять у всех на виду: дома, на работе или прогулке. Чтобы подтянуть лицо, очень важно держать ровную осанку. Обращайте внимание на то, не сжимаете ли вы бессознательно челюсти. Старайтесь освободить челюсти и расслабить все мышцы лица.

1. Боремся со вторым подбородком

Прикройте рот, губы сомкните и расслабьте челюсти. Прижимайте язык к верхнему нёбу и опускайте на свое место. Каждый раз, когда вы будете делать это движение, ткани под нижней челюстью подтянутся вверх. Регулярно выполняя эти движения, вы уменьшите второй подбородок или не допустите его появления. Повторяйте упражнение от 8 до 20 раз.

2. Для гладкой шеи и четкого овала лица

Прикройте рот, губы сомкните и расслабьте челюсти. Напрягайте щеки таким образом, как будто толкаете уголки губ к коренным зубам. Рот не открывайте. Работает только подкожная мышца шеи и жевательные ткани. Вы ощутите небольшое напряжение мышц щек, ваши уши немного приподнимутся, а на лице появится легкая улыбка.

Удерживайте мышцы в таком положении 10 секунд. Только не растягивайте лицо в широкой улыбке, толкайте только уголки губ. Выполните 3 раза.

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3. Приподнимаем нос

Вы знаете о том, что нос и уши, которые состоят из хрящей, растут в течение всей жизни человека? Поэтому у пожилых людей, когда мышцы, окружающие нос, становятся дряхлыми, нос опускается.

Выполните вдох, при этом, расширяйте ноздри, потом обычный выдох. Выражение лица не должно меняться. Потренируйтесь перед зеркалом – если увидите на лице гримасу отвращения. значит сделали неправильно. Ноздри должны двигаться чуть-чуть, практически незаметно. Его можно почувствовать, только приложив к крыльям носа пальцы. Повторяйте 3 раза подряд, выдерживая паузы на 3-4 секунды.

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4. Укрепляем круговые мышцы глаз

Постарайтесь приподнимать внешние уголки глаз, как будто вы улыбаетесь одними глазами. Задержитесь в этом положении на две секунды и расслабьте мышцы. При этом, не хмурьте лоб, брови не приподнимайте и не растягивайте губы в улыбке. Выполните 3 раза по 10 упражнений.

Все движения практически незаметны со стороны, окружающие не смогут догадаться, что вы тренируетесь. Эти упражнения вы можете выполнять трижды в день пять дней в неделю, потом два дня отдохните. опубликовано econet

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