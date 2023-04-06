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Несколько эффективных упражнений для снятия боли в крестце

Источник: gorodokboxing.com 06 апреля 2023 6450
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Чтобы облегчить состояние и уменьшить болезненные проявления, существует комплекс специальных упражнений.

Несколько эффективных упражнений для снятия боли в крестце

Порой боли в крестцовом отделе позвоночника сводят с ума. Чтобы облегчить состояние и уменьшить болезненные проявления, можно делать комплекс эффективных упражнений. Важно: если вас начали беспокоить боли в крестце, не занимайтесь самолечением. Лучше проконсультируйтесь с врачом, который на основе исследования определит причину заболевания и назначит наиболее подходящее лечение.

Как снять боль в крестце: эффективные упражнения

  • Причины появления патологии
  • Комплекс специальных упражнений

Причины появления патологии

Боль в крестце может возникнуть по множеству причин. Назовём самые распространённые из них:

  • Наследственность;
  • Употребление нездоровой пищи;
  • Ведение малоподвижного образа жизни;
  • Наличие чрезмерных физических нагрузок;
  • Патологические изменения в позвоночнике.

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Несколько эффективных упражнений для снятия боли в крестце

Комплекс специальных упражнений

Чтобы устранить или хотя бы уменьшить силу болезненных проявлений в крестце, рекомендуется выполнять следующие спецупражнения:

  • Опуститься на четвереньки. Руки поставить на ширине плеч. Выгнуть спину вверх, прижав к грудной клетке подбородок. Замереть на 6 секунд. Вернуться в исходное положение. Повторить 3-4 раза;
  • Выполнение диагоналей из того же исходного положения. Упражнение заключается в попеременном подъёме противоположной руки и ноги как можно выше. Выполнить 8 раз;
  • Стоя на четвереньках, выполнять махи сначала правой, а потом левой ногой;
  • Лечь на спину, согнув в коленях ноги и опираясь на область пяток и плеч. Поднять корпус вверх, зафиксировать в крайней верхней точке, опуститься. Выполнять в течение 1-2 минут;
  • Лечь на правый бок, положив голову на руке. Поднять ногу вверх 5-8 раз, отвести её назад, а потом делать махи. Перевернуться на левый бок. Повторить с начала другой ногой;

Несколько эффективных упражнений для снятия боли в крестце

  • Исходное положение то же. Приподнять корпус как можно выше, оставляя на полу ступню и руку. Выполнить 4 раза. Перевернуться на другой бок и сделать то же самое;
  • Лёжа на спине, попеременно поднимать и опускать ноги.

Чтобы упражнения были эффективными, рекомендуется выполнять их медленно, фиксируя каждое движение.

Выполняя комплекс упражнений, человек расслабляет мышцы, уменьшая спазм в них и устраняя воспаление. Если каждый день делать спецупражнения, не пропуская занятий, то уже через неделю боли значительно будут уменьшены, а в некоторых случаях пропадут совсем.опубликовано econet

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Источник: https://econet.kz/

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