Несколько эффективных упражнений для снятия боли в крестце

Чтобы облегчить состояние и уменьшить болезненные проявления, существует комплекс специальных упражнений.

Порой боли в крестцовом отделе позвоночника сводят с ума. Чтобы облегчить состояние и уменьшить болезненные проявления, можно делать комплекс эффективных упражнений. Важно: если вас начали беспокоить боли в крестце, не занимайтесь самолечением. Лучше проконсультируйтесь с врачом, который на основе исследования определит причину заболевания и назначит наиболее подходящее лечение.

Как снять боль в крестце: эффективные упражнения

Причины появления патологии

Комплекс специальных упражнений

Причины появления патологии

Боль в крестце может возникнуть по множеству причин. Назовём самые распространённые из них:

Наследственность;

Употребление нездоровой пищи;

Ведение малоподвижного образа жизни;

Наличие чрезмерных физических нагрузок;

Патологические изменения в позвоночнике.

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Комплекс специальных упражнений

Чтобы устранить или хотя бы уменьшить силу болезненных проявлений в крестце, рекомендуется выполнять следующие спецупражнения:

Опуститься на четвереньки. Руки поставить на ширине плеч. Выгнуть спину вверх, прижав к грудной клетке подбородок. Замереть на 6 секунд. Вернуться в исходное положение. Повторить 3-4 раза;

Выполнение диагоналей из того же исходного положения. Упражнение заключается в попеременном подъёме противоположной руки и ноги как можно выше. Выполнить 8 раз;

Стоя на четвереньках, выполнять махи сначала правой, а потом левой ногой;

Лечь на спину, согнув в коленях ноги и опираясь на область пяток и плеч. Поднять корпус вверх, зафиксировать в крайней верхней точке, опуститься. Выполнять в течение 1-2 минут;

Лечь на правый бок, положив голову на руке. Поднять ногу вверх 5-8 раз, отвести её назад, а потом делать махи. Перевернуться на левый бок. Повторить с начала другой ногой;

Исходное положение то же. Приподнять корпус как можно выше, оставляя на полу ступню и руку. Выполнить 4 раза. Перевернуться на другой бок и сделать то же самое;

Лёжа на спине, попеременно поднимать и опускать ноги.

Чтобы упражнения были эффективными, рекомендуется выполнять их медленно, фиксируя каждое движение.

Выполняя комплекс упражнений, человек расслабляет мышцы, уменьшая спазм в них и устраняя воспаление. Если каждый день делать спецупражнения, не пропуская занятий, то уже через неделю боли значительно будут уменьшены, а в некоторых случаях пропадут совсем.опубликовано econet

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