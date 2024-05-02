Непереносимость лактозы: 7 симптомов

Непереносимость лактозы встречается часто. До 65% населения имеет пониженную способность к перевариванию лактозы во взрослом возрасте. Непереносимость лактозы - это не аллергия на молоко. Это скорее дискомфорт, чем реакция иммунной системы. Какие признаки непереносимости лактозы существуют?
Симптоматика непереносимости лактозы - это обычно вздутие живота, образование газов, расстройство желудка и прочие сбои в работе желудочно-кишечного тракта. Как победить данное состояние? Специальная диета и терапия непереносимости лактозы помогут уменьшить (и даже устранить) симптоматику этой проблемы.
Лактоза представляет собой сахар в молоке и молокопродуктах. Чтоб переварить сахар, тонкая кишка должна вырабатывать фермент лактазу.
НЛ - это патологическое состояние, при котором имеются патологии пищеварения после употребления в пищу продуктов/напитков с присутствием лактозы.
Лактоза присутствует в молоке, сыворотке, твороге, сухом молоке.
Главные причины:
Типичные симптомы НЛ:
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Когда проявляются симптомы НЛ? Признаки НЛ могут возникнуть от получаса до 2 часов после употребления молокопродуктов. Типичные реакции вызваны тем, что организму не хватает ферментов, чтобы переварить лактозный сахар, что ведет к сокращению кишечника. Явление НЛ чаще встречается среди людей преклонного возраста, но может проявиться и в более раннем возрасте.
На сегодняшний день нет препаратов против НЛ, так как терапия не в состоянии повысить содержание лактазы, производимой в онким кишечнике. Но вполне возможно управлять проявлениями НЛ.
Оптимальными молокопродуктами при НЛ окажутся изготовленные из термически необработанного коровьего/козьего молока, которые перебродили в течение суток.
Как управлять НЛ:
Они повышают усвояемость лактозы в молокопродуктах. Пробиотики насыщены витаминами, микроэлементами, ценными аминокислотами.
Козье молоко может легче перевариваться, чем коровье. Оно имеет в составе жирные кислоты и проще усваивается. Жировые фракции в козьем молоке имеют меньше лактозы.
Козье молоко включает следующие микроэлементы: кальций, фосфор, йод, калий , а также биотин и пантотеновую кислоту. В нем меньше казеина.
Лактаза представляет собой фермент, отсутствующий в желудочно-кишечном тракте страдающих НЛ. Введение пищеварительных ферментов улучшит расщепление жиров, углеводов, и прочих веществ, тем самым улучшая пищеварительную функцию.
Живые культуры, присутствующие в йогурте, кефире, квашеной капусте и пищевых добавках, оптимизируют функции пищеварения. Высокая концентрация ценных бактерий в ЖКТ способствует ускорению производства лактазы.
Продукты, насыщенные минералом кальцием, укрепляют кардиологическое здоровье и нормализуют вес тела. Пищевые продукты, насыщенные кальцием, важно вводить в свой рацион при НЛ. Среди них йогурт, кефир, темно-зеленые овощи, сыры, брокколи.
Витамин способствует улучшению работы мозга и резистентности к инсулину. Люди, страдающие НЛ, обычно имеют дефицит данного витамина. Продукты с высоким содержанием витамина К: листовые и не листовые овощи зеленого цвета, базилик.
Большое значение в восстановлении пищеварения имеет костный бульон. Он способствует борьбе с пищевой непереносимостью, аллергией, нормализуя состояние суставов, укрепляя иммунитет.
Данная диета призвана снижать воспаление, исцелять аутоиммунные недуги, укреплять неврологические функции и побеждать патологии переваривания пищи. Диета включает: кисломолочные продукты, фрукты, овощи, с высокой концентрацией витаминов и микроэлементов, орехи и бобовые, рыбу, говядину, курицу.
Масло улучшает функции желудочно-кишечного тракта, способствует сжиганию жиров, борется с патогенной флорой. Его при применяют, когда жарят пищу, оно служит альтернативой молокопродуктам в кофе и чае. Кокосовое масло побеждает воспаление, укрепляет иммунный ответ.опубликовано econet
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Источник: https://econet.kz/
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