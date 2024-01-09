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Неочевидная причина проблем со спиной у женщин

Автор: Econet 09 января 2024 6172
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Что такое "синдром застёжки? Нося бюстгальтер каждый день, женщина невольно ограничивает подвижность определенного позвоночного сегмента. Влияние это хоть и незначительно, однако, постепенно формируется функциональный блок, вызывающий довольно болезненные ощущения.

Неочевидная причина проблем со спиной у женщин

Боли в области спины могут иметь самое разное происхождение. Но их объединяет одно: это всегда неприятно и портит качество жизни. А сегодня вы узнаете о довольно необычной проблеме, связанной со спиной. Известно ли вам, что существует проблема под довольно забавным названием «синдром застёжки»? На самом деле всё не так весело. Данная проблема может проявиться у каждой женщины.

Синдром застёжки: причины возникновения и пути решения проблемы

Синдром встречается у многих представительниц прекрасного пола. Он носит сложное и длинное название «функциональный суставной блок грудного отдела позвоночника».

Давайте узнаем, как его выявить и что необходимо делать в целях профилактики. Ведь причиной данного блока может быть ваш любимый бюстгальтер. 

Неочевидная причина проблем со спиной у женщин

Что такое «Синдром застёжки» 

Застёжка женского бюстгальтера, как правило, достаточно плотно прилегает к спине в зоне конкретного позвоночного сегмента и фиксирует его. Это неизбежно, иначе данный предмет женского белья не сможет в должной мере поддерживать красивую форму груди и выполнять свою главную функцию. Чем же грозит представительницам прекрасного пола тугая застежка на бюстгальтере?

Клинический термин «синдром застёжки» означает проблему из-за стабильного давления на одну и ту же область тела. Если говорить в данном случае – это позвонки. Данный функциональный блок может вызвать достаточно болезненную реакцию. В группе риска находятся дамы с внушительным, объемным бюстом, так как им застёжка бюстгальтера интенсивнее давит на позвоночный столб. Бюстгальтер тут выступает своего рода фиксатором. А функциональные блоки появляются из-за тонусно-силового дисбаланса мускулов, которые окружают сустав. 

Какая конкретно застёжка у вас (жёсткая, сделанная из пластика или мягкая, с крючками на планочке из ткани) – не имеет особого значения. Каждая застёжка по причине натяжения будет плотно прилегать к спине в зоне одного сегмента позвоночника. Застёжка как бы фиксирует данный сегмент. 

Как правило, подобные проблемы появляются по той причине, что различные позвоночные сегменты имеют разную подвижность. Это выглядит следующим образом: когда какой-либо позвонок ограничен в движении, соседний с ним (расположенный выше или ниже) становится, чересчур подвижным или гипермобильным.

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Проявления синдрома застёжки

Наиболее доступный метод определить синдром застёжки – хорошенько ощупать зону прилегания застёжки бюстгальтера. При указанном синдроме проявится локальная боль при надавливании на точку проекции застёжки, одновременно в соседних позвонках её не наблюдается.

Нося ежедневно бюстгальтер, женщина тем самым ограничивает подвижность конкретного позвоночного сегмента. Влияние это хоть и незначительно, однако, формируется функциональный блок, вызывающий довольно болезненные ощущения. У 70—80% представительниц прекрасного пола имеются подобные функциональные блоки среднегрудного и нижнегрудного отделов позвоночного столба. 

При обследовании позвоночника у многих женщин обнаруживались болевые или просто некомфортные ощущения в зоне застёжки предмета белья; функциональный блок, естественно, совпадал с линией застёжки того бюстгальтера, который надевали наиболее часто. У дам с внушительным бюстом указанный синдром проявляется чаще, из-за большей силы давления бюстгальтера на спину, кроме того, в теле усиливается весовая асимметрия. 

Что интересно: блок возникает на линии застёжки именно того бюстгальтера, который надевают наиболее часто. Согласитесь, у женщин есть любимые предметы белья, которые они предпочитают носить чаще других.

Неочевидная причина проблем со спиной у женщин

Встречается широкий спектр так называемых отраженных болей. Это боли, появляющиеся в определенных зонах спины, межлопаточной части, грудной клетке, шее, пояснице и в органах, и они нередко связаны с патологиями в позвоночном столбе. Возникновение болевых ощущений связано с разной подвижностью позвоночно-двигательных сегментов. Если один из них по какой-то причине ограничен в своей подвижности, то расположенный выше или ниже становится, гипермобильным, что провоцирует дискомфорт и даже боли.

Как решать проблему «Синдрома застёжки»?

Есть несколько вариантов, которые послужат профилактикой указанного синдрома. Итак, что рекомендуется делать.

  • Надевайте бюстгальтеры правильно подобранного размера и анатомически соответствующие вам.
  • Максимально часто меняйте модели бюстгальтеров, так застёжка каждый раз будет приходиться на разные зоны спины.
  • Позволяйте телу отдыхать от таких предметов туалета как бюстгальтер, боди как можно чаще.
  • Постарайтесь не спать ночью в бюстгальтере. Это вредно.
  • Практикуйте разного рода физическую активность, двигайтесь и постоянно контролируйте свою осанку. 
  • Систематически проводите массаж и растяжку.

И тогда проблема «синдрома застёжки» вам грозить не будет. А ваш любимый бюстгальтер не доставит дискомфорта и неприятностей со здоровьем. Будьте внимательны к выбору белья и следуйте нашим советам. Крепкого вам здоровья!опубликовано econet

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Источник: https://econet.kz/

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