Ненасыщенные жиры Омега-6: Уникальные свойства гамма-линоленовой кислоты

Многие болезни вызываются дефицитом определенных жиров, и с многими из этих же болезней можно справиться, обеспечив организм незаменимыми жирами, которые отсутствуют в рационе большинства людей.

Нашу боязнь жира постоянно подогревает оголтелый фанатизм средств массовой информации, рекламы, медицинской администрации и безответственных авторов медицинских статей. Хуже всего, что при этом не делается никакого различия между действительно опасными жирами - например, транс-жирами в маргарине и пережаренной пище - и чудесными целительными жирами, которые содержатся в льняном масле, лососе и сардинах.

Полезные жиры

Гамма-линоленовая кислота (ГЛК): хороший жир Омега-6

Слабость иммунной системы

Высокий холестерин.

Рак.

Артрит.

Рассеянный склероз.

Предменструальный синдром.

Осложнения диабета.

Здоровье кожи.

Преодоление сухости.

Ожирение.

Другие болезни.

Использование добавок ГЛК

Исследователи накопили целую гору неопровержимых данных, которые показывают, что дело вовсе не в том, что мы едим слишком много жира, - мы едим неправильные жиры и упускаем правильные.

Казалось бы, для всякого очевидно, что существуют всего три вида жира - насыщенный, происходящий из молочных продуктов и красного мяса и предположительно плохой; ненасыщенный, происходящий из овощей и овощных масел, и хороший; и мононенасыщенный, происходящий из рыбы и оливок, который является самым лучшим. Если, конечно, не считать того, что в действительности все не так и что существует гораздо более полезный способ классификации жиров.

Прежде всего большинство жиров не являются незаменимыми. Мы можем обходиться без многих из них, потому что они либо вредные, либо - отдадим должное нашей мучимой жиром культуре - являются источником ненужных лишних калорий.

Однако две жирных кислоты считаются незаменимыми. Подобно витаминам, они не могут вырабатываться в организме, и отсутствие любой из них вызывает болезнь. Хотя мы нуждаемся в жире по нескольким причинам (он наш главный источник резервного топлива, он входит в состав мембран всех клеток тела, и он укутывает мягкой оболочкой все наши opraны), незаменимые жирные кислоты нам необходимы потому, что они являются материалом для выработки организмом различных эйкозаноидов. Эти гормоноподобные химические вещества, многие из которых также называют простагландинами, имеют огромное значение для нашего здоровья.

Эйкозаноиды - это распределители энергии в организме. Они снижают кровяное давление, регулируют температуру тела, расширяют или сужают просветы бронхов, распоряжаются выработкой гормонов и чувствительностью нервных волокон. И это далеко не все. Они до такой степени зависят от пищевых жиров, что мы можем непосредственно приписывать специфическую активность конкретного эйкозаноида тому классу жиров, от которых он происходит.

Отсюда следует, что мы способны в огромной степени улучшать свое здоровье, отбирая жиры, из которых образуются полезные эйкозаноиды. Классифицируя их таким способом, мы получаем три семейства жиров: Омега-3, Омега-б и Омега-9. Жиры первых двух типов обладают самой сильной способностью образовывать эйкозаноиды. Жиры Омега-9 не настолько важны и не являются незаменимыми, однако они тоже полезны. Для хорошего здоровья необходимо поддерживать диетический баланс между двумя главными классами жирных кислот - Омега-3 и Омега-6 - тогда эйкозаноиды в организме также будут сбалансированы.

В состав Омега-3 жиров входят три особых незаменимых жирных кислоты. Это альфа-линоленовая кислота, эйкозопентаэновая кислота (ЭПК) и докозогексаэновая кислота (ДГК). Льняное масло - очень хороший источник добавок альфа-линоленовой кислоты. В меньшей степени ее содержат масло канолы и масло грецкого ореха. По содержанию ЭПК и ДГК ничто не сравнится с холодноводной рыбой и рыбьим жиром.

Из класса Омега-6 происходят две другие незаменимые жирные кислоты - линолевая и сверхцелебная гамма-линоленовая. Линолевая кислота содержится в сафлоровом, подсолнечном и кукурузном маслах. Гамма-линоленовая кислота (ГЛК) входит в состав добавок масла энотеры (примулы весенней, анагрика, ослинника) и масла бурачника, и неоценима при диабете, артрите, кожных болезнях и рассеянном склерозе.

Однако не налегайте на обычные жиры Омега-6. Это особенно важно потому, что кукурузное и другие аналогичные масла и так повсеместно потребляются в избытке. Это может привести к избыточной концентрации в организме определенных воспалительных эйкозаноидов, которые способны, среди прочих нежелательных вещей, сужать кровеносные сосуды, уменьшать просвет бронхов и повышать кровяное давление. Чрезмерное потребление этих масел сильно коррелирует с подавлением иммунной функции, раком и такими воспалительными заболеваниями, как астма и артрит.

Омега-3 и омега-6 два – это два типа жира, необходимых для здоровья человека. Однако же мы, как правило, потребляем слишком много омега-6 жиров и очень мало омега-3.

Идеальное соотношение омега-6 к омега-3 жирам составляет 1:1. Именно с таким соотношением развивались наши предки в течение миллионов лет. А сегодня данное соотношение – от 20:1 до 50:1, что представляет серьезную опасность для вашего самочувствия! Неслучайно средства массовой информации, наконец, сообщили, что дефицит омега-3 является одной из самых серьезных и актуальных проблем здравоохранения, преследующих наш мир. САМЫМ ЗНАЧИМЫМ И НЕЗАМЕНИМЫМ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫМ СРЕДСТВОМ ЯВЛЯЕТСЯ – именно ОМЕГА-3!

Что характерно, все виды эйкозаноидов вырабатываются из одного и того же сырья - линолевой кислоты. Качество же эйкозаноидов зависит от содержания в пище альфа-линоленовой и гамма-линоленовой кислот. Гамма-линоленовая кислота настолько важна для стабилизации обменных процессов, что цена ей на мировом рынке миллион долларов за фунт.

Гамма-линоленовая кислота (ГЛК): хороший жир Омега-6

Вне всяких сомнений, присущий американской диете перекос в сторону чрезмерного потребления жиров Омега-б является значимой причиной преждевременного старения и почти эпидемического распространения артрита, рака, болезней сердца и других заболеваний. Тем не менее представители этого класса жирных кислот остаются необходимыми для нашего здоровья и для самой жизни.

Только жиры Омега-6 могут превращаться в гамма-линоленовую кислоту (ГЛК), которая хоть и не считается незаменимой жирной кислотой, с практической точки зрения является жизненно необходимым питательным веществом. Без нее мы не смогли бы вырабатывать простагландин Е1 (сокращенно ПГЕ1) - подлинную суперзвезду среди эйкозаноидов, одно из величайших защитных средств организма в борьбе с преждевременным старением, болезнями сердца, раком, артритом, аллергиями, астмой, аутоиммунными заболеваниями и многими другими напастями.

Очевидно, где-то тут должна быть зацепка. Как же может избыток масел Омега-6 быть связан с повышенным риском определенных заболеваний, в то время как жирная кислота, происходящая из этих масел, оказывает лечебную помощь против тех же самых нарушений здоровья?

Тут есть одно узкое место, и оно носит название дельта-6-десатураза (Д6Д). Без этого фермента жиры Омега-6 не могут превращаться в ГЛК. По сути дела, у многих из нас нет достаточного количества Д6Д. Мы теряем этот фермент с возрастом и подавляем его активность, если потребляем много сахара, алкоголя, маргарина или других частично гидрогенизированных масел. Кроме того, потерю этого фермента могут вызывать или усиливать диабет, гипотиреоз, вирусные инфекции или рак.

Для выработки Д6Д необходима помощь витаминов С, В3 и В6, а также цинка и магния; недостаток любого из этих питательных веществ приводит к снижению выработки этого фермента в организме. Подавляющее большинство из нас попадают в ту или иную из этих категорий недостаточности Д6Д, и всем нам без исключения, вероятно, стоило бы использовать больше ценного конечного продукта этого фермента - гамма-линоленовой кислоты. Из проведенных исследований следует неизбежный вывод, что ГЛК готова для использования в качестве средства традиционной медицины.

Слабость иммунной системы

Вирусные инфекции имеют склонность блокировать способность организма вырабатывать ГЛК. Возникающий в результате этого дефицит ГЛК в огромной степени повреждает нашу иммунную защиту. У людей с синдромом хронической усталости ГЛК вместе с ЭПК вызывает клинически заметные улучшения.

Высокий холестерин

Уже почти два десятилетия пациенты Центра Аткинса добиваются снижения уровня холестерина в крови, принимая ГЛК наряду с другими добавками. Липидный состав крови улучшается и ухудшается прямо пропорционально соответствующему увеличению или уменьшению доз ГЛК (ее благотворное действие еще более заметно при добавлении ЭПК). предсказуем, и я наблюдаю такие результаты каждый день.

Причина этого успеха состоит в превращении жирной кислоты в ПГЕ1. В клетках, которые утрачивают способность синтезировать простагландин, выработка холестерина становится неуправляемой. Ежедневный прием 400 мг ГЛК на протяжении двенадцати недель в достаточной степени восстанавливает запасы ПГЕ1 в организме и значительно снижает уровень холестерина.

Рак

Согласно одному исследованию, о котором упоминает доктор Дэвид Хорробин, крайне большие количества ГЛК увеличивали втрое ожидаемую продолжительность жизни пациентов с раком поджелудочной железы.

Артрит

Хорошо известна способность ГЛК оказывать помощь при воспалительных заболеваниях, особенно при артрите. У группы больных артритом, участвовавших в одном исследовании, после ежедневного приема 800 мг ГЛК в течение двенадцати недель наблюдались улучшение подвижности суставов и снижение утренней ригидности. Их сон тоже стал лучше, Вт время как побочные эффекты были минимальными.

Другие исследования подтверждают эти результаты, хотя и с использованием гораздо больших доз - как правило, порядка 1,4 г ГЛК. Прием таких доз позволил больным ревматоидным артритом, участвовавшим в двух исследованиях, которые проводились в Массачузетском университете, уменьшить показатели опухания и болезненности суставов более чем на 40% по сравнению с группой, принимавшей плацебо.

Рассеянный склероз

ГЛК помогает не всем страдающим рассеянным склерозом. Однако для примерно 40% из них, кому она помогает, это зачастую оказывается одним из самых ценных методов лечения. В подобных случаях дозы от 500 до 1000 мг замедляют или даже останавливают развитие заболевания.

Для достижения максимального положительного эффекта необходимы и другие незаменимые масла, в частности, ЭПК и льняное масло, а также строгое исключение из рациона жареной пищи и всех продуктов, содержащих транс-жирные кислоты или приготовленных с их использованием.

Предменструальный синдром

Практически любой врач, практикующий комплиментарную медицину, рекомендует ГЛК женщинам, которых беспокоит предменструальный синдром (ПМС). В этом лечении нет ничего особенного. Некоторые опубликованные работы все же посвящены использованию ГЛК для этой цели - обычно в дозах порядка 300 мг в день.

У женщин, страдающих ПМС, уровни ГЛК обычно значительно снижены, возможно, вследствие потери организмом способности вырабатывать эту жирную кислоту, что может быть вызвано сильными ежемесячными колебаниями уровней гормонов. Лечение ГЛК зачастую устраняет раздражительность, спазмы и болезненность молочных желез за три месяца.

Осложнения диабета

Наука весьма точно установила, что ГЛК останавливает повреждение нервных клеток, которое в ином случае бывает неизбежным следствием диабета. ГЛК помогает нервам исцеляться. Как показано в одном исследовании 111 пациентов, больным, страдающим любой из форм диабета - типа I или типа II, - могут помогать даже такие небольшие ежедневные дозы, как 480 мг ГЛК (из масла энотеры). Другое исследование предполагает, что эта жирная кислота может даже полностью предотвращать дегенерацию нервов.

Весьма вероятно, что развитие осложнений диабета, а быть может, и самого этого заболевания связано с определенным нарушением метаболизма ГЛК. Люди, страдающие диабетом, судя по всему, не способны вырабатывать ГЛК из пищевых жиров и потому могут страдать недостаточностью поостагландина E1. По весьма интересному совпадению это вещество может усиливать работу инсулина и само обладает инсулиноподобным действием. Поэтому диабетики больше других нуждаются в ПГЕ1, вырабатывать который помогает ГЛК.

Здоровье кожи

ГЛК славится тем, что делает кожу гладкой и упругой, и ее добавки помогают легко избавиться от ломких и расслаивающихся ногтей. Многие компании, выпускающие косметику, могли бы разориться, если бы эти замечательные свойства ГЛК были известны широкой публике.

Ирония состоит в том, что незаменимые жирные кислоты когда-то были главной опорой дерматологических средств для лечения многих кожных заболеваний, пока не появились более токсичные, более дорогостоящие и менее эффективные стероиды для наружного применения.

Девять исследований показывают, что ГЛК полезна при лечении экземы. При использовании доз от 300 до 500 мг результаты становятся заметными через три-шесть месяцев, но они стоят того, чтобы их дождаться.

Еще одно исследование показало, что ГЛК снижает потребность в медикаментах для лечения атопического дерматита. У 111 из 179 участников исследования состояние кожи улучшалось после приема четырех капсул масла энотеры два раза в день за едой, что обеспечивало им суммарную дневную дозу ГЛК порядка 360 мг.

Преодоление сухости

С возрастом наши тела, как правило, теряют способность выделять естественные жидкости и смазывающие материалы. Сухость во рту и сухость глаз - обычное явление даже среди более молодых людей, строго соблюдающих низкожировую диету. Антигистаминные препараты и другие лекарства также могут иссушать наши слезные протоки и слюнные железы. В этих случаях ГЛК является почти безотказным средством.

В исследовании, показавшем действие этой жирной кислоты на ломкость ногтей, ежедневный прием 270 мг ГЛК (из масла энотеры) позволил участникам проливать слезы впервые за несколько лет. В использовавшуюся месячную программу добавок также входили витамин В6 и витамин С.

Ожирение

Влияние незаменимых жирных кислот на обмен веществ представляет собой сравнительно новую область исследований. В одном успешном исследовании половина участников, страдавших от избыточного веса, худели без каких бы то ни было сознательных усилий по соблюдению диеты, просто принимая ежедневно 400 мг ГЛК.

Другие болезни.

Как опубликованные, так и неопубликованные исследования в этой области отнюдь не позволяют делать каких-либо однозначных выводов, однако ГЛК, возможно, обещает определенную помощь при нарушениях функции почек, связанных с невропатией, при бактериальных инфекциях, вызываемых кишечной палочкой, а также при шизофрении.

Результаты предварительных лабораторных экспериментов на животных предполагают, что ГЛК снижает выброс кальция из организма. Это делает ее возможной составной частью лечения почечнокаменной болезни и остеопороза. В недавней статье описано благотворное действие 1800 мг ГЛК в сочетании с альфа-линоленовой кислотой в 86% случаев мигреней. Однако при этом лечении также требовалась диета с чрезвычайно высоким содержанием углеводов. Необходимы дополнительные исследования, чтобы узнать, как лучше всего строить программу лечения.

Использование добавок ГЛК

В течение многих лет масло энотеры считалось нашим единственным источником ГЛК. Теперь мы знаем, что ГЛК также присутствует в двух других растительных источниках, а именно в семенах черной смородины и в семенах бурачника. Ничей обычный рацион не включает в себя достаточного количества любого из этих растительных продуктов, что делает обязательным использование добавок.

Хотя некоторые авторы доказывали, что ГЛК конкурирует с жирами Омега-3 и делает их менее эффективными, на самом деле их действие является синергическим.

Поэтому целесообразно использовать одновременно и жиры Омега-3, и ГЛК, чтобы дать организму все необходимое сырье для синтеза наиболее нужных ему эйкозаноидов. опубликовано econet

©Роберт Аткинс, "Биодобавки доктора Аткинса"

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