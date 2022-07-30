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Нехватка витаминов группы B: Чем вам это грозит и как с этим бороться?

Автор: Econet 11220
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Дефицит в организме витаминов группы В отражается не только на самочувствии, но и на внешнем виде.У человека становятся ломкими ногти, выпадают волосы, кожа приобретает безжизненный вид. Какие еще существуют симптомы недостатка витаминов комплекса В? И какие продукты помогут решить эту проблему?

Нехватка витаминов группы B: Чем вам это грозит и как с этим бороться?

Периодические скачки настроения, бессонница, безразличие, ухудшение концентрации внимания и работоспособности – довольно размытые симптомы, которые говорят о самых разных заболеваниях. А если еще и волосы стали тусклыми, ногти обламываются, а кожа стала шелушиться и имеет безжизненный вид? Плюс бесконечные простуды круглый год? Скорее всего, это - авитаминоз, а если точнее - дефицит витаминов комплекса В, которые необходимы для обеспечения функций практически всех систем и органов.

Как проявляется дефицит витаминов комплекса В, и как его восполнить

Полезно знать! Все витамины комплекса В не растворяются в воде и не имеют свойства к накоплению в организме. Именно поэтому их объем должен каждый день пополняться с продуктами.

Симптомы дефицита витаминов комплекса В

Витамины группы В не локализуются по одному. Они имеют схожие функции, поэтому и их нехватка имеет аналогичные проявления.

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Какие именно симптомы сигнализируют о том, что организм испытывает потребность в витаминах комплекса В, включающего витамины В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7, В8, В9, В10, В11, В12 и В17?

Нехватка витаминов данной группы сразу отражается на кожном покрове, который становится обезвоженным и безжизненным. Шелушение, покраснение, зуд, угревые высыпания, пигментные пятна и преждевременные морщины – вот перечень проблем кожи, связанных с дефицитом витаминов группы В. Пора пересмотреть рацион питания и насытить его витаминами В!

Нехватка витаминов группы B: Чем вам это грозит и как с этим бороться?

Идем далее: состояние волос и ногтей. Волосы ломкие, хрупкие, потеряли естественный блеск и активно выпадают. На ногтевых пластинах возникают беловатые полосы и точки, а сами ногти стали тонкими и крошатся.
Утрата нормального аппетита и, как следствие, быстрая потеря веса, или, наоборот, набор веса при том же рационе. Эти тревожные изменения должны насторожить!

При дефиците витаминов комплекса В происходит сбой в обменных процессах в организме, что провоцирует головные боли, головокружение, тошноту.

Все витамины В неизменно участвуют в реакциях расщепления жировых клеток, и их дефицит может спровоцировать ожирение.

Вот еще несколько симптомов нехватки витаминов группы В: затруднения с памятью и мышлением, утренняя усталость и апатия, проблемы с засыпанием, беспричинная раздражительность, резкие смены настроения.

Проблемы с кровообращением – серьезный симптом авитаминоза, вызванного дефицитом витаминов группы В. Проявления: онемение рук, покалывание в конечностях, постоянно холодные конечности, даже в теплую погоду.

Нехватка витамина В2 (иначе - рибофлавина) демонстрирует припухлость век, помутнение роговицы и конъюнктивит, может даже привести к ухудшению качества зрения.

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Важно знать! Одна из причин возникновения себореи, дерматита, фурункулеза, анемии и глоссита (воспаление языка) выступает нехватка витаминов комплекса В.

Тахикардия, перепады артериального давления, шум в ушах, одышка и активное потоотделение – симптомы дефицита витаминов В3 и В7.

Проблемы с функциями опорно-двигательного аппарата, боли в мускулах, а в тяжелых случаях судороги нижних конечностей в ночное время – признаки дефицита витаминов В6, В7 и В8.

Важно обратить внимание! Проявления дефицита и, наоборот, избытка витаминов комплекса В схожи между собой, поэтому целесообразно записаться на прием к врачу, который выпишет направление на сдачу соответствующих анализов.

Нехватка витаминов группы B: Чем вам это грозит и как с этим бороться?

Присутствие витаминов комплекса В в продуктах питания

Перечень продуктов, которые способствуют решению проблемы нехватки витаминов комплекса В, довольно объемен. Это поможет вам составить рацион согласно индивидуальным потребностям и пищевым пристрастиям.

Продукты с высоким показателем содержания витаминов комплекса В

  • семена подсолнуха,
  • кунжут,
  • пшеничные и овсяные отруби,
  • соя,
  • зеленый горох,
  • фисташки,
  • халва подсолнечная,
  • арахис,
  • красная икра,
  • молоко (предпочтительно сухое),
  • расное мясо (предпочтительно печень и почки),
  • сушеные белые грибы,
  • сыры твердых сортов,
  • яйца,
  • гречневая и овсяная каши,
  • морская жирная рыба,
  • бобовые культуры,
  • чеснок,
  • картофель,
  • листовая зелень,
  • цветная капуста,
  • капуста брокколи,
  • цельнозерновой хлеб,
  • дрожжи,
  • ягоды и фрукты.

Полезно знать!

1. Отличаются максимальным содержанием витамина В молочные продукты с высокой жирностью.

2. Покупая мясо, выбирайте нежирные сорта (куру, индюшку, кроля), так как жирность затрудняет усвоение витаминов комплекса В.

3.Морская рыба имеет в составе в разы больше витаминов В, чем речная.

4. В копченой и соленой рыбе показатель витаминов комплекса В крайне мал.

5.Витаминизированная диета предусматривает присутствие отварных яиц, в которых показатель витаминов комплекса В по большому счету не уступает мясу.

Как не утратить витамины группы В в продуктах?

Хотелось бы, чтобы витамины присутствовали в продуктах в полном объеме, а для этого нужно придерживаться элементарных правил.

Для приготовления блюд следует выбирать только свежие продукты. Чем более длительный срок овощи и фрукты лежат в ящике или лотке холодильника, тем меньше витаминов будет на выходе.

Сведите к минимуму время варки или тушения овощей и фруктов, ведь в ходе термической обработки продукты утрачивают до половины всех содержащихся в них витаминов.

Нарезать овощи и фрукты следует крупными кусками, ведь кислород, вода и тепло ускоряют процесс разрушения витаминов.

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Отдавайте предпочтение паровой пище или запекайте блюда в фольге с целью сохранить полезные качества продуктов. 

Заморозка овощей и фруктов даст возможность сохранить все имеющиеся ценные вещества и витамины комплекса В - тоже.

Приготавливая блюда из бобовых, перед этим следует замочить их в холодной воде на пару часов. И в кулинарной обработке целесообразно использовать воду, в которой были замочены бобовые (вода «забирает» питательные вещества и микроэлементы»).

С целью свести к минимуму распад витаминов, продукты отправляют в кастрюлю с кипящей (а не холодной и сырой) водой – это сократит срок термообработки.опубликовано econet.ru.

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.kz/

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Комментарии (Всего: 1)
    • 0 / 0

      Александра

      Любая нехватка будет ухудшать самочувствие, что витамины гр В, что йод и железо. Я для профилактики ледис формулу больше чем поливитамины принимаю, прошла хроническая усталость и не болею теперь каждые полгода. А то после ковида ни сил, ни иммунитета не осталость, сейчас в норму пришла

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