Не все так просто! О чём говорят нам болезни

Посредством связи «душа — ум — тело» болезнь указывает на те места в теле, где у нас возникли энергетические скопления негативных эмоций, — на органы, железы, мышцы, — а также на отделы позвоночника, где мы храним наши страхи и установки.

Если вы воспринимаете болезнь как следствие воздействия внешних факторов — вирусов, бактериальных инфекций, загрязнений окружающей среды или съеденного вами за обедом, то ваш подход к исцелению будет основан главным образом на нуждах тела. Если вы усматриваете в недугах некую психологическую расплату за содеянное, вам будет сложно усмотреть в них возможность узнать побольше о себе — возможность, служащую мощным стимулом к изменению причины, вызывающей боль и страдания в вашей жизни.

С человеческими недугами не все так просто

Если вы ожидаете, что вас кто-то исцелит, и склонны полагаться на схемы лечения, одинаково подходящие всем без исключения, тогда вам не понять, что болезнь — это ваше индивидуальное странствие в поисках целостности. И самое главное: если вы думаете, будто болезнь есть нечто явное, то ваши шансы на успешное самоисцеление резко падают, поскольку с человеческими недугами не все так просто. Они затрагивают скрытые факторы, оказывающие сильнейшее влияние на многие аспекты вашей жизни.

Болезни отражают всё таящееся в глубинах человеческой души — мысли, эмоции, установки, верования, представления, а также глубинные убеждения, влияющие на то, о чем мы думаем, как воспринимаем себя, почему поступаем так, а не иначе, как воспринимаем окружающую действительность, и на нашу веру в возможность исцелить самих себя.

Болезнь отражает историю нашей жизни и раскрывает то, как обусловленность повлияла на наше самовосприятие. И затрагивает она не только тело — вместе с ним она воздействует на мозг, энергетическое тело и душу. В каком-то смысле она символизирует психодуховную разобщенность между ними и указывает на необходимость перемен, на которые нам следует решиться, чтобы вернуть себе хорошее здоровье.

Посредством связи «душа — ум — тело» болезнь указывает на те места в теле, где у нас возникли энергетические скопления негативных эмоций, — на органы, железы, мышцы, — а также на отделы позвоночника, где мы храним наши страхи и установки. И поскольку заболевание — это всегда больше, чем кажется на первый взгляд, то и лечение должно выходить за пределы просто телесных нужд: следует обратиться к первопричине, из-за которой и возникла разобщенность, — к уму.

Без изменения образа мыслей душа, энергетическое тело и физическая часть нашего «Я» так и будут полагаться на милость «возбудителей болезни», глубоко захороненных среди хитросплетений ума.

Представление об отделенности

За всю историю медицины и простые лекари, и метафизики сходились в том, что в развитии болезней участвует несколько факторов. Они знали: для того чтобы одолеть болезнь, необходимо исцеление человека всего в совокупности, а начинать нужно с образа мыслей.

Что же заставило их изменить эти взгляды и породило впоследствии совсем иной подход к пониманию, диагностированию и печению болезней? Что вызвало переход от холистического, психодуховного воззрения к «научным принципам», согласно которым тело и ум существуют отдельно друг от друга, а существование души вообще не признается — а значит, не берутся в расчет и ее целительные силы?

Эта теория определенно обесценивает способность души к исцелению и совершенно пренебрегает ее потребностями. Она не принимает во внимание психологические факторы, скрытые за любой болезнью. Но почему? Возможно, нам удастся отыскать ответы на эти вопросы, если мы изучим, как развивалось сознание медицины и складывалось представление о разобщенности, при котором:

♦ в расчет принимается лишь явное и поддающееся измерению двойным слепым методом;

♦ не вполне осознается связь между мыслями и эмоциями, а также та значительная роль, которую они играют в возникновении болезней — особенно заболеваний иммунной системы;

♦ ум воспринимается отдельно от тела, а они вместе — от души, и забывается, что физическое тело при такой разобщенности теряет жизненные силы, становясь открытым для всех недугов;

♦ упускается из виду то, что исцеление не может наступить без вовлечения всех составляющих, вызвавших заболевание, — мыслей, эмоций, установок, верований, представлений и глубинных убеждений;

♦ тело рассматривается с биомеханической перспективы — без понимания взаимосвязи всех его частей, при этом вытесняется воззрение холистическое, при котором физическое «Я» видится целостной системой;

♦ забывается, что болезни и здоровье — это континуум и что различие между ними заключается в качестве мысли;

♦ игнорируется цель болезни.

Цель болезни

Болезни в первую очередь отражают то, как душа, ум и тело взаимодействуют между собой и как они откликаются на внешние и внутренние воздействия, подстраиваются под них и к ним приспосабливаются. Возникшая болезнь говорит нам: что-то в наших мыслях, словах, поступках и образе жизни не позволяет нам быть самими собой, и это вызывает сбои в процессе электромеханического сообщения между душой, умом и телом. В случае болезни мы видим, как этот сбой подрывает способность организма функционировать слаженно и влияет на способность ума поправить сбой. Болезнь показывает нам, как душа борется за возобновление утраченных связей с телом и умом.

Цель болезни — послать нам сигнал тревоги о том, что нужно что-то изменить, если мы хотим пребывать в добром здравии. Она говорит нам: измени негативные мысли, порождающие ограничения, которые не дают тебе развиваться и заслоняют видение самого себя. Недуг заставляет задуматься над тем, что эти мысли вызывают пагубные установки, ведущие впоследствии к неправильным действиям и поступкам. Пора остановить раздражающий внутренний монолог и перестать перемалывать одни и те же отжившие свое истории, из-за которых нам когда-то давно было больно. Болезнь велит нам прекратить винить себя за то, что, по нашему мнению, мы должны были или могли сделать, но не сделали.

Болезнь может потребовать от нас изменить образ жизни — если он не идет нам на пользу — или пересмотреть нездоровые привычки, бьющие по благополучию тела. Она может открыть нам необходимость провести переоценку взаимоотношений с людьми, которых мы к себе притягиваем, либо подсказать, что настало время положить конец эмоционально разрушительным для нас отношениям. Возможно, заболевание хочет подсказать, что нам пора начать выражать эмоции — вместо того чтобы их подавлять, — ведь подавление эмоций наносит удар по иммунной системе.

В общем, когда бы недомогание ни воззвало к нам — как мышечное напряжение, продолжительные боли, внезапные приступы либо другие явственные признаки, - оно четко и ясно дает нам понять: необходимо что-то сделать с причиной разобщенности между душой, умом и телом, ибо вред от этой разобщенности уже стал явным.

Еще одно предназначение болезней — повысить уровень нашего осознания физических потребностей и привлечь внимание — иногда до такой степени, что все остальное отступает на второй план, — к тому, что происходит между умом — телом — душой. Это повышенное состояние сознания иногда порождает беспокойство и тревожность, но они нужны для того, чтобы пробудить ум и заставить его прислушаться к посланиями тела, а не продолжать игнорировать их.

В качестве примера рассмотрим проблему аритмии.

Поскольку сердечные ритмы влияют на общую работу организма, то в этом случае тело посылает уму небольшие сигналы тревоги о том, что появилась какая-то проблема и что нужно несколько угомониться, — и тогда человек замечает: всякий раз, когда он перенапрягается, ритм его сердца становится неравномерным. Тело словно бы шепчет уму: что-то идет не так, уму необходимо отреагировать и побудить человека разобраться.опубликовано econet

Из книги "Сигналы тела. О чем говорят наши болезни. Помоги своему исцелению", Кэрол Ритбергер

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