Не ешьте это на обед! От каких продуктов клонит в сон

Некоторые продукты питания обладают особым свойством: после их употребления человека клонит в сон. И дело тут не только в неумеренном поглощении сытных и вкусных блюд. Просто в составе ряда пищевых продуктов имеется аминокислота L-триптофан. Вот как она действует на головной мозг человека.

Некоторые пищевые продукты, а, точнее, их употребление, вызывает у нас желание поспать. Чем вызван такой снотворный эффект? Чтобы узнать это, мы попробуем разобраться в некоторых вопросах биохимии организма. Кроме того, вам предлагается список из 9 пищевых продуктов, которые могут вызвать сонливость, тем более в комбинации друг с другом.

Продукты, после употребления которых захочется вздремнуть

Жареная индейка прямо-таки славится своей способностью навевать приятную послеобеденную сонливость. Если вы имеете обыкновение плотно ужинать мясом данной птицы, например, на День благодарения или Рождество, то знаете, о чем идет речь.

Что же такого содержится в индейке, если, отведав ее мяса, мы начинаем клевать носом?

Жареная индейка и послеобеденная дрёма

В составе мяса индейки присутствует вещество L-триптофан.

Его более высокая концентрация имеется в следующих продуктах: в почках морского льва, в яичном белке, треске, свиной корейке.

Предположение, что конкретные пищевые продукты имеют способность провоцировать большую сонливость, чем остальные, требует объяснений.Обратимся к биохимии и узнаем, как организм и головной мозг получают необходимые вещества из продуктов.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

L-триптофан - это аминокислота. В организме она не производится, и её можно получить исключительно из еды. L-триптофан принимает важное участие в синтезе гормона серотонина или, как его любят называть, "гормона счастья".

Серотонин, кроме всего прочего, провоцирует сонливость у плодовых мушек и благотворно действует на склонность к медленному сну у человека.

Из этого следует, что триптофан помогает заснуть. Ряд исследований, сделанных до 1986 г., свидетельствуют, что его прием в форме медикаментозного препарата помогает против бессонницы.

В 2002 г. более новое исследование косвенно подтвердило данную гипотезу и установило, что снижение показателя триптофана вызывает ухудшение сна.

Но фармакологические эффекты триптофана на самом деле более сложны, так как это вещество, получаемое из продуктов, отличается от медикамента: в еде он содержится в определенных комбинациях.

Белок, который мы получаем из продуктов, включает большие нейтральные аминокислоты (БНА), имеющие схожее действие с триптофаном (в преодолении гематоэнцефалического барьера (последний - это физиологический механизм, который избирательно управляет обменом веществ в системе «кровь - цереброспинальная жидкость - центральная нервная система» и обеспечивает здоровый баланс среды головного и спинного мозга).

Если вы добиваетесь, чтобы триптофан из пищевых продуктов участвовал в синтезе серотонина, съедать их важно исключительно натощак. Так триптофан не будет конкурировать с прочими химическими соединениями.

В придачу ко всему, важно употреблять пищу, которая не имеет в своем составе прочих аминокислот (что, в принципе, нереально).

Как дать возможность триптофану достичь пункта назначения? В Канаде (провинция Онтарио) провели исследование среди страдающих от бессонницы лиц. Испытуемым выдавали батончики, в составе которых были семечки мускатной тыквы с высокой концентрацией триптофана.

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

Если в батончики добавлялась декстроза, сон улучшался. Механизм следующий: "сладкие" углеводы провоцировали выброс инсулина, что вызывало активное поглощение прочих аминокислот тканями, и триптофан имел больше возможности пересечь гематоэнцефалический барьер.

Однако, если вы и будете употреблять пищевые продукты в нужных комбинациях, нет гарантии, что это окажет желаемый эффект.

Если взять результаты сорока специальных исследований добавок с наличием L-триптофана (до 1982 г.), добровольцы и правда чувствовали субъективную сонливость и засыпали за короткое время.

Но доказательств того, что испытуемые, особенно те, кто не имел бессонницы, спали дольше, оказалось немного.

А в случаях, если бессонница оказывалась запущенной, прием указанного вещества не оказывал должного эффекта. Что из этого следует? Что L-триптофан помогает лишь при легкой бессоннице.

А теперь вернемся к началу. Является ли рождественская индейка причиной, по которой вас тянет в сон? Вероятно, не индейка как таковая, а в комбинации с прочими сытными блюдами.

Предлагаем ещё 9 пищевых продуктов, которые, вероятно, вызвают сонливость, тем более в комбинации друг с другом

Молокопродукты

Тандем триптофана и кальция (Са), который даёт возможность головному мозгу усваивать данную аминокислоту. Максимальным расслабляющим эффектом обладает сыр твердых сортов, так как он содержит больше кальция. А если съесть с сыром крекер, спать захочется ещё больше, так как при наличии углеводов эффект триптофана проявляется более ярко.

Миндаль

Миндаль имеет высокую концентрацию триптофана. Плюс ко всему, в миндальных орехах присутствует большое количество магния (Mg), расслабляющего мускулатуру, после чего хочется отдохнуть.

Бананы

Сахар в составе бананов превращает триптофан в более доступный для мозга. Механизм усиливают минералы калий (K) и магний (Mg), присутствующие в бананах. Данные микроэлементы расслабляют мускулатуру и тело.

Грецкие орехи

Грецкие орехи не настолько богаты триптофаном, как миндаль, но в них присутствует готовый мелатонин. Употребление грецких орехов повышает содержание данного гормона в крови, и вас клонит в сон.

Вишня

Эта ягода повышает содержание мелатонина. Горсть вишен не решат вопроса, но после стакана вишневого сока, вас может потянуть в сон.

Чай из ромашки

В составе ромашке присутствует глицин — аминокислота с легким седативным эффектом, расслабляющая мышцы тела и нервную систему.

Семена тыквы

Кроме триптофана в семенах тыквы имеется высокая концентрация минералов цинка (Zn) и магния (Mg). Указанные микроэлементы действуют расслабляюще на мускулатуру и нервную систему.

Белый рис

Белый рис имеет высокий гликемическим индексом, по этой причине продукт вызывает сонливость, но спустя три-четыре часа после употребления.

Жирная рыба

Кислоты в составе лосося, тунца и прочей жирной рыбы активируют производство мелатонина. Указанные кислоты, кроме того, снижают показатель гормона стресса в крови, и, как следствие, человек расслабляется.

Теперь вы знаете, какие именно пищевые продукты обладают легким снотворным действием. Поэтому, если вам предстоят дела в течение дня, планируйте свое меню таким образом, чтобы блюда или напитки, приготовленные из этих продуктов, не лишил вас бодрости и энергичности. Наверстать упущенное можно вечером, когда будет возможность расслабиться и посвятить себя отдыху. И, если даже вы уснете ненароком, ничего страшного не случится.опубликовано econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet