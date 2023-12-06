Натуральные рецепты для избавления от паразитов

✅ПАРАЗИТЫ легко попадают в организм человека, а вот вывести их — сложная задача. Узнайте, какие симптомы свидетельствуют о наличии паразитов в организме и как очистить организм от них без лекарственных средств.

Острицы, солитеры, и аскариды - паразиты, существующие в кишечнике. Три наиболее распространенных типа червей, найденных в теле: нитевидный (Oxyurix vermicularis), круглый червь (Ascares lumbricoides - lumbrici), и солитер (Taeince-taenia solium, Bothriocephalus latus).

Как избавиться от паразитов

Есть другие, менее распространенные типы червей, которые входят в тело, такое как анкилостомы (Ancylostoma duodenal, Nectar Americanus) и таковые из грязной свинины (Трихинелла spiralis), которые процветают на различных состояниях загрязнения и дегенерации.

Симптомы

Неугомонность ночью, ковыряние в носу, скрежетание зубами, зуд в заднем проходе, сухой кашель и т.д. Черви иногда вызывает спазмы, приступы или конвульсии.

Причины

Плохая диета, плохая гигиена и запор обычно составляют корень проблемы. Черви также найдены в теле, когда желудок нарушен от потребления неподходящих продуктов. Черви - это эффект.

Причина червей - неподходящая диета - нехватка полезных продуктов (не используйте обработанные или очищенные продукты), тяжелая слизь и крахмалистый рацион питания. Работать над эффектом и избавлять тело от червей походит на убийство мух и оставление мусора, который привлек их, в том же самом нетронутом, грязном состоянии.

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Травяные пособия

Простое лекарственное средство для умеренного случая поражения червями - использовать тыквенные семена (Cucurbitaceae). Лучше всего, когда используются свежие семена. Чтобы сделать вливание, заварите 30 г молотых семян в течение 15-20 минут в 0,5 л кипящей воды. Дозировка: Один стакан или больше (до 0,5 л ежедневно), шесть дней в неделю в течение одной - трех недель. Также ешьте 30-60 г тыквенных семян каждый день.

Другая помощь "семенами" состоит в том, чтобы объединить следующее:

1 тыквенного семени, давленного (Cucurbitaceae)

1 часть семени арбуза, давленного (Citrullus vulgaris)

1 часть семени огурца, давленного (Cucumis sativus)

Дозировка: Примите 0,5 л эмульсии ( 60 г семян, растертых в меде и дистиллированной воде), разбив их на весь день с двухчасовыми интервалами; или примите 1-2 столовых ложки сокрушенных семян в меде, сиропе, и т.д., за три дозы с двухчасовыми интервалами.

Пациент должен голодать во время этого лечения, затем принять хорошее слабительное средство спустя несколько часов после последней дозировки, такое как отвар кассии(сенны) или, предпочтительно, "Формула нижнего отдела кишечника". Используйте эту процедуру по крайней мере три дня подряд.

Одна из наших любимых формул против паразитов :

1 часть порошка корня гвоздики (Spigelia marilandica)

1 часть порошка корня лопуха(Arctium lappa)

1 часть порошка листьев черного ореха (негр Juglans)

1 часть порошка щитовника мужского (папоротника мужского) (Dryopteris Felis-mas)

1 часть порошка коры корня граната (Junies granatum)

1 часть порошка полыни горькой (Artemisia absinthium)

1 часть лобелии (Lobelia inflata)

Доза: Смешайте вышеупомянутые травяные порошки вместе и дайте ребенку 1/2 чайной ложки смеси в патоке сорго или в меде. Принимайте каждое утро и на ночь в течение трех дней. На четвертый день выпейте один стакан отвара трех частей сенны и одной части мяты (можно сделать отдельно отвар мяты и отвар сенны и затем смешать в третьем стакане в указанных пропорциях, а можно взять 3\4 чайной ложки сенны и 1\4 - мяты, заварить, настоять; прим.пер.) , ждите два дня и затем повторите два раза.

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Дополнительное лечение

Убедитесь, что у ребенка бывает три или больше испражнения каждый день. Переведите ребенка на бесслизистую диету с большим количеством целых, невскрытых до употребления, замоченных, или подвергнутых низкотемпературной обработке зерен. Кроме того, используйте фрукты, овощи, орехи и семена. Убедитесь, что ребенок ежедневно пьет по крайней мере 30 г дистиллированной воды на каждые 0,5 кг веса тела - 32 фунта.

В дополнение к вышеупомянутым процедурам дегельминтизации, некоторые травники утверждают, что хорошо вставить очищенный зубочек чеснока в прямую кишку на ночь, каждую ночь, шесть дней в неделю, отдохнув один день и затем повторять процедуру шесть дней в неделю в течение нескольких месяцев (или, делать клизмы из давленного чеснока). Это усилит кишечную область, сократит инфекции, поможет области геморроя, и поможет в воспрепятствовании червям. Всегда держите область кишечника в чистоте, если Вы хотите здорового и счастливого ребенка.опубликовано econet

"Самолечение травами на дому" by Dr. John R. Christopher

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