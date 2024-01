Натуральные добавки при депрессии

Депрессия - психическое заболевание, которое широко распространено среди населения планеты. Стратегии лечения депрессии включают употребление добавок с омега-3, зверобоем, родиолой, куркумином, пробиотиками. В комплексе с медикаментозным лечением они оказывают позитивный эффект.

Большое депрессивное расстройство (БДР), или клиническая депрессия – это распространенное состояние, которое негативно влияет на работоспособность, мысли, настроение.

Добавки для лечения депрессии

Симптомы БДР

При БДР некоторые из симптомов должны проявляться практически ежедневно в течение двух недель:

печаль, тревожность,

ощущение безнадежности, вины,

скачки настроения, раздражительность,

утрата интереса к делам, которые в прошлом доставляли удовольствие,

ухудшение аппетита, колебания веса,

постоянная усталость,

нарушения сна,

сложности с концентрацией, запоминанием,

головные боли, судороги, сбои пищеварения.

Терапия БДР: натуральные компоненты

Депрессию лечат сочетанием антидепрессантов и психотерапии. Но пациенты с БДР испытывают побочные эффекты от приема антидепрессантов. Имеются научно обоснованные пищевые добавки с антидепрессивным эффектом.

Зверобой

Зверобой эффективен в терапии депрессии легкой и средней степени. Растение демонстрирует свойства антидепрессантов, но дает меньше побочных эффектов.

Омега-3 жирные кислоты

Полиненасыщенные жирные кислоты омега-3 (ПНЖК) содержатся в жирных сортах рыб и имеют свойство снижать риск депрессии. Дополнительный прием добавки омега-3 улучшает ослабляет проявления депрессии, связанные с биполярным расстройством. Дело в том, что омега-3 имеют способность напрямую воздействовать на свойства мембран и снимать воспаление.

Родиола

Это растение-адаптоген с антистрессовыми и антидепрессивными свойствами. Терапевтическое действие родиолы связано с ее способностью взаимодействовать с нейроэндокринно-иммунной системой и рецепторами нейротрансмиттеров, работающими в депрессии. Родиола улучшает такие симптомы: бессонница, эмоциональная нестабильность, соматизация.

Куркумин

Антидепрессивные свойства куркумина объясняются его способностью влиять на нейропрогрессию и пути иммунного, воспалительного, оксидативного и нитрозативного стресса. Куркумин является безопасным и эффективным средством для страдающих БДР, которыми не владеют суицидальные мысли и прочие психотические патологии.

Шафран

Стигма и лепесток шафрана имеют антидепрессивные свойства. Пациенты, употребляющие шафран, показывают лучшие результаты по шкале характеристики депрессии Гамильтона.

S-аденозилметионин (SAMe)

SAMe – это вещество в организме человека. SAMe имеет значение в метаболизме клеток. Данное соединение используется в терапии БДР у людей, которые не реагируют на лечение антидепрессантами. Также SAMe применяют как сопутствующую терапию депрессии, вызванной болезнью Паркинсона.

Пробиотики

