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Натуральные добавки для здоровой кожи: ТОП-8

Автор: Econet 29 января 2023 6686
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Кожа считается самым большим органом тела, для ее здоровья требуются определенные вещества. Как можно замедлить процесс старения кожного покрова и предотвратить воспаления? Вот добавки, которые позаботятся о том, чтобы ваша кожа всегда была молодой и сияющей.

Натуральные добавки для здоровой кожи: ТОП-8

Наиболее распространенные проблемы кожи – это старение, прыщи и воспалительные недуги. Какие питательные соединения способны поддержать нормальное состояние кожи и ослабить проявления старения?

8 добавок для кожи

Витамин А 

Вит. А поможет осветлить кожу, уменьшая размер сальных желез. Витамин А местном и пероральном использовании эффективен в лечении и профилактике акне. Ретиноиды (производные вит-на А), имеют антивозрастные свойства и уменьшают угри. Пероральные добавки вит-на А снимает воспаление, покраснение на коже. 

Витамин С 

Вит. С укрепляет иммунитет, помогает улучшить здоровье кожи. Вит-н C работает как антиоксидант, оберегающий кожу от негативного воздействия свободных радикалов, УФ-излучения, загрязненной атмосферы. Добавки витамина С помогут, если у вас тусклая кожа, рубцы, чрезмерная пигментация.

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Пероральный прием вит-на С:

  • стимулирует синтез коллагена, способствующего увлажнению и эластичности кожи;
  • помогает восстановить поврежденную солнечным излучением кожу;
  • способствует заживлению ран. 

Сыворотки с вит-ном С оказывают яркое антивозрастное действие. 

Коллаген

Коллаген - белок, присутствующий в костях, соединительной ткани, коже. С годами синтез коллагена снижается, что ведет к старению кожи. Употребление коллагена обеспечивает эластичность кожи и стимулирует производство этого белка в коже, что сглаживает признаки старения.

Магний (Mg)

Mg поможет при гормональных высыпаниях, прыщах, связанных со стрессом. В состоянии стресса надпочечники выбрасывают гормон стресса кортизол. Избыток стрессовых гормонов активирует работу сальных желез. В результате  появляются высыпания. Mg помогает нормализовать содержание кортизола и уменьшить количество прыщей.  Кроме того, Mg снижает воспаление и способствует увлажнению кожи. 

Натуральные добавки для здоровой кожи: ТОП-8

Омега-3 жирные кислоты 

Омега-3 - эффективные противовоспалительные питательные соединения. Пероральный прием этих кислот поможет поддержать здоровый вид кожи.

Введение рыбьего жира (источника Омега-3) ослабляет тяжесть акне у лиц даже с тяжелыми угрями. Добавки омега-3 уменьшают кожные воспаления и сухость, а также защищают кожу от пагубного УФ-излучения, являясь профилактикой онкологии и старения кожи.  

Витамин Е 

Это яркий антиоксидант, который оберегает кожу, противодействуя свободным радикалам. Масло вит-на Е (местное применение) предотвращает кожное воспаление и повреждение УФ- излучением. Противовоспалительные свойства вит-на Е пригодятся людям с экземой.

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Витамин D 

Существует связь между нехваткой вит-на D и болезнями кожи. Среди них экзема и акне. Введение вит-на D в организм уменьшает симптомы этих дерматологических заболеваний. Витамин D имеет защитные свойства против раннего старения кожи, спровоцированного УФ-излучением, ослабляет кожное воспаление после пребывания на открытом солнце.

Цинк (Zn)

Zn необходим для здоровья кожи. Данный минерал способствует восстановлению тканей и оберегая кожный покров от воздействия солнечных лучей и оксидативного повреждения. Zn поможет в лечении акне при пероральном / местном использовании. Zn может ускорить заживление ран.опубликовано econet

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Источник: https://econet.kz/

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