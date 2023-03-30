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Настойка восковой моли – безопасное и уникальное лекарство

Автор: Econet 30 марта 2023 6288
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Восковая моль - единственное животное, которое поедает продукты жизнедеятельности пчел. К ним относятся мед, перга и даже воск. В результате в желудке личинки ферментируются полезные для здоровья продукты пчеловодства. В составе экстракта восковой моли есть фермент цераза, который имеет разрушительное воздействие на оболочку туберкулезных бактерий.

Настойка восковой моли – безопасное и уникальное лекарство

Восковая моль (огнёвка пчелиная) - это вид молевидных бабочек и вредитель пчёл. Ее можно  встретить в районах пчеловодства. Гусеницы селятся в пчелиных ульях, где поедают воск. За период своего развития личинка моли в состоянии повредить большое количество пчелиных ячеек. Сначала гусеница поедает мёд и собранную пчелами пыльцу. Позже она питается восковыми сотами с остатками коконов. Поглощая воск, разрушает соты.

Восковая моль – мягкий адаптоген

Восковая моль является единственным животным, которое поедает продукты деятельности пчел. Она даже способна переваривать воск. Гусеница огнёвки пчелиной паразитирует в пчелиных ульях и поедает мед и прочие продукты активности пчел. В итоге мы получаем ферментированные желудком личинки полезные продукты пчеловодства.

Личинки огнёвки пчелиной отличаются редким химическим составом, который поможет вернуть здоровье организму. С целью получения целительных средств важны сами личинки и (даже больше) продукты их жизнедеятельности. 

Польза настойки огнёвки пчелиной

Настойку огнёвки пчелиной (восковой моли) применяют при терапии и профилактике серьезных болезней. Готовят продукт из личинок. Зрелые особи огневки пчелиной для этих целей не применяются. Ценные свойства гусениц связаны со значительной концентрацией биологических соединений в их организме: личинки питаются продуктами пчеловодства (воском, пергой, медом). 

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Настойка восковой моли – безопасное и уникальное лекарство

Уникальный состав экстракта восковой моли:

  • до 20 аминокислот, которые наш организм не вырабатывает;
  • фермент цераза – имеет разрушительное воздействие на оболочку туберкулезных бактерий;
  • активные соединения, которые ингибируют вирусы;
  • микроэлементы.

Изучение восковой моли

Впервые человек использовал личинки огнёвки пчелиной в античную эпоху: уже тогда было известно об их ценности в области медицины.

Начало научных исследований целебных качеств восковой моли было положено на рубеже 19-20 столетий И.И. Мечниковым. Ученый работал над созданием противотуберкулезной вакцины и заинтересовался известным народным средством – восковой молью. Позже исследования продолжились в парижском Институте Пастера. В результате профессор С.И.Метальников экспериментальным путем доказал наличие ценного пищеварительного фермента церазы в личинках моли. 

Современные исследования Института биофизики РАН подтверждают присутствие церазы в экстракте личинок восковой моли. По этой причине данный экстракт эффективен в борьбе против туберкулеза, при рассасывании тромбов и бляшек в сосудах.

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Целительное действие эликсира огнёвки пчелиной

  • стойкое снижение давления до 14% к 10-му дню применения;
  • эффект против бактерий и вирусов;
  • бактерицидная активность против возбудителей туберкулеза;
  • помогает при болезнях органов дыхательной системы: астме, бронхите, воспалении легких, аллергии;              
  • регуляция обмена веществ, снижение сахара и холестерина, предотвращение жировых отложений в печени и на сосудистых стенках. Это противодействует возникновению атеросклероза и служит профилактикой гипертонии;
  • сериновая протеаза в составе продукта оказывает лизирующее действие, предотвращая формирование спаек и рубцов;
  • помощь после воспалений и нагноений.

Ценный опыт народной медицины в борьбе против серьезных недугов находит применение и сегодня. Ярким примером этому служит использование огнёвки пчелиной и продуктов ее жизнедеятельности.опубликовано econet

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Источник: https://econet.kz/

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здоровье восковая моль туберкулез цераза пчелы

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