Подпишись
  1. Главная
  2. Новости
  3. Здоровье
  4. Нарушение пищеварения — основная причина развития гиповитаминоза, токсикоза, кандидоза

Нарушение пищеварения — основная причина развития гиповитаминоза, токсикоза, кандидоза

Источник: Econet 01 марта 2023 5640
  • Рейтинг: 5.0 из 5
  • 5.0
  • 5.0
  • 5.0
  • 5.0
  • 5.0
Сохранить публикацию

Расстройство пищеварения свидетельствует о наличии в организме какого-либо заболевания. Еще Гиппократ знал о прямой связи различных болезней с пищеварительными расстройствами и всегда говорил: «смерть прячется в кишечнике». К сожалению, студенты нынешних медуниверситетов не получают такие знания, поскольку их образованием занимаются в основном фармацевтические корпорации, диктующие собственные правила.

Нарушение пищеварения — основная причина развития гиповитаминоза, токсикоза, кандидоза

Почему Гиппократ говорил о важности нормализации работы кишечника? Именно с этим местом взаимодействует окружающая среда, проникающая туда в виде микроорганизмов и продуктов питания. Здесь находится порядка 70% иммунологического потенциала организма, поскольку кишечник является своеобразным защитным барьером всех систем от токсического, бактериального, грибкового и паразитического воздействия.

Почему ослабевает защитная функция кишечника

Когда кишечник функционирует должным образом, то в кровоток поступают все переваренные белки, жиры и углеводы, где потом используются для восстановления поврежденных тканей и органов. Но если целостность стенок кишечника нарушена, то в кровоток попадают остатки непереваренных продуктов питания и вредоносные микроорганизмы, а также происходит недостаточное насыщение организма полезными минералами и витаминами.

Попадание в кровоток белков, которые не переварились – это крайне неблагоприятная ситуация для организма. Поскольку в этом случае он начинает вырабатывать антитела, присоединяющиеся к «враждебному» белку и образующие иммунный комплекс, вывод которого из организма происходит благодаря активной работе эритроцитов, селезенки и печени. Но иногда эти органы попросту не могут справиться с поставленными задачами, и эти комплексы оседают в тканях, вызывая их воспаление и разрушение. Кроме того, «враждебный» белок может легко нарушить работу иммунной системы, и тогда сами антитела будут негативно воздействовать на ткани и органы.

Когда кишечник не выполняет должным образом защитную функцию, то страдает и функция пищеварения, а непереваренные продукты – это отличная среда для жизнедеятельности болезнетворных микроорганизмов и грибков. В кишечнике сначала происходит гниение остатков пищи, а затем запускается процесс брожения. Через пораженные стенки органа «выходят на свободу» все микробы и опасные токсины, последние оказывают особо негативное воздействие на печень и мозг, что в дальнейшем приводит к развитию заболеваний неврологического и психологического характера.

Обратите внимание на тот факт, что люди с психическими расстройствами всегда имеют проблемы с пищеварением и это не случайно.

К примеру, наличие токсинов в организме может спровоцировать возникновение артрита, поскольку микрофлора кишечника у некоторых людей реагирует на токсины образованием антител, провоцирующих воспаление суставов между позвонками. Именно поэтому многие люди непроизвольно сутулятся, хотя токсическое воздействие не всегда является основной причиной развития артрита.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Нарушение пищеварения — основная причина развития гиповитаминоза, токсикоза, кандидоза

Нарушение целостности стенок кишечника могут вызвать и другие факторы:

•    инфекционные заболевания хронического характера;
•    длительное употребление антибиотиков и других лекарственных средств;
•    нездоровое питание;
•    скрытая аллергия;
•    частые стрессовые ситуации;
•    чрезмерные физические нагрузки;
•    злоупотребление алкогольными напитками;
•    период беременности.

Нарушение пищеварения — основная причина развития гиповитаминоза, токсикоза, кандидоза

Нарушение пищеварения – основная причина развития гиповитаминоза, токсикоза, кандидоза, дисбактериоза, воспалительных процессов, аллергических реакций и ослабления иммунной системы. Поэтому чтобы быть здоровым важно нормализовать работу пищеварительной системы.опубликовано econet

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.kz/

*Статьи Эконет.ру предназначены только для ознакомительных и образовательных целей и не заменяет профессиональные медицинские консультации, диагностику или лечение. Всегда консультируйтесь со своим врачом по любым вопросам, которые могут у вас возникнуть о состоянии здоровья.
Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
Подпишитесь на наш ФБ:
, чтобы видеть ЛУЧШИЕ материалы у себя в ленте!

кишечник токсины белок пища здоровье

Еще от Econet

Задайте вопрос

Комментарии (Всего: 0)

    Добавить комментарий

     

    Наш Telegram-канал. Подписывайтесь!

    https://t.me/econetru

     

    ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ!

    Мы редко думаем о том, что имеем, но всегда беспокоимся о том, чего у нас нет. Артур Шопенгауэр
    Что-то интересное
    Лучшее за день
    За 48 часов
    За неделю
    За месяц
    За 3 месяца
    За 6 месяцев
    За 9 месяцев
    За всё время
    Принять
    Наш сайт использует технологию cookies. Оставаясь на ресурсе, Вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности в отношении cookies.