Наиболее эффективный способ очищения организма по Кацудзо Ниши

В данной статье вы узнаете простой и очень эффективный способ очищения организма от Кацудзо Ниши с помощью простого риса.

Существует множество методик, направленных на очищение организма, но в данной статье описывается наиболее эффективный способ от Кацудзо Ниши. Данная методика основана на использовании риса. Этот продукт положительно влияет на человеческий организм и способствует устранению многих проблем.

Как очистить организм с помощью риса

Согласно рецепту допускается использование любого, даже мелкодробленого риса, на одну порцию его понадобится всего 1-2 столовых ложки.

Злак следует подготовить заблаговременно, замочив в охлажденной воде часов на 10, а лучше оставить на всю ночь.

После замачивания следует слить воду и налить новую, затем поставить емкость на плиту.

После закипания риса лучше подождать еще полминуты и потом уже снять емкость с огня.

Далее нужно откинуть рис на дуршлаг и тщательно промыть его водой.

Затем следует повторить процесс – снова залить рис водой, довести до кипения, немного потомить его, откинуть на дуршлаг и промыть. Процедуру нужно повторить четыре раза, после чего получится хорошо разваренный рис без клейковины.

Такое блюдо послужит отличным завтраком, но нельзя в него ничего добавлять – соль, сахар, фрукты и сухофрукты. После съедания одной порции пить любую жидкость (чай, кофе, обычную воду) следует не ранее чем через четыре часа.

Диета рассчитана на сорок пять дней, без перерыва. Ориентировочно через месяц начнется процесс очищения организма, который может длиться еще четыре месяца, безусловно, если будут соблюдены все требования. Такая диета помогает очистить сосуды, укрепить суставы и продлить молодость.

Но следует учесть, что при таком очищении из организма будут выводиться и полезные микроэлементы, прежде всего это касается калия. Восполнить запасы этого вещества, необходимого для полноценной работы мышцы сердца, удастся путем ежедневного употребления изюма, кураги или абрикос.

Восстановить организм после зимы, когда наблюдается нехватка витаминов, можно с помощью риса, приправленного полезными травами – пастушьей сумкой, сурепкой или одуванчиком.

Чистку организма рисом рекомендуется проводить не более одного раза в три года!опубликовано econet

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