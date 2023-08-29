Может ли корневой канал быть причиной вашей хронической проблемы со здоровьем?

Зубы с залеченными корневыми каналами могут содержать вредные микробы, токсичные продукты обмена веществ которых могут оказывать системное воздействие на здоровье и вызывать различные хронические заболевания.

Зубы с залеченным корневым каналом могут содержать вредные микробы, токсичные продукты метаболизма которых могут оказывать системное воздействие на здоровье и вызывать различные хронические заболевания.

Джозеф Меркола: Заражение корневого канала

Документальный фильм Netflix «Корневая причина» исследует эти проблемы, проводя интервью с врачами и стоматологами по всему миру, в том числе (хотя и краткое) и со мной, и все мы считаем, что многие проблемы со здоровьем могут быть связаны с этими зараженными зубами. В список интервьюированных медицинских профессионалов входят:

Доктор Дэвид Минкофф

Доун Юинг, доктор наук, автор книги «Пусть будет известна правда о зубах»

Доктор Грег Эмерсон

Кардиолог Томас Э. Леви, соавтор книги «Токсичный зуб: как корневой канал может вызывать болезни»

Доктор медицинских наук Стюарт Нанналли

Доктор медицинских наук Лейн Фриман

Доктор медицинских наук Джеральд Х. Смит

Доктор Брэдли Нельсон, автор «Кодекса тела»

Доктор Томас Рау, медицинский директор Академии Парацельса в Швейцарии, ведущего центра альтернативной медицины в Европе, включая биологическую стоматологию

Марк А. Штайнер, доктор медицинских наук, специализирующийся на стоматологии всего тела

Доктор Джерри Теннант

Доктор медицинских наук Кэндис Оуэнс

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В фильме подробно рассказывается о личном опыте режиссера Фрэзера Бэйли (его играет актер Бен Персер), который провел десятилетие, пытаясь выяснить причину хронической тревоги, усталости, тошноты, головокружения и бессонницы. Полная версия фильма доступна на Netflix.

Корневые каналы являются источником хронической инфекции

Как объясняется в фильме, основная проблема с корневым каналом заключается в том, что зуб умер, но остался в теле. Хорошо известно, что вы не можете оставить в организме мертвый орган, иначе это вызовет серьезную инфекцию.

Нет никаких оснований предполагать, что мертвый зуб не вызовет такой же проблемы. Зубы — это живые структуры, через которые проходит кровоснабжение. Даже если корень хорошо очищен, невозможно вывести бактерии из микротрубочек, а отходы этих бактерий чрезвычайно токсичны.

Как отмечает стоматолог Смит, ваши зубы состоят из того же, что и симпатическая и парасимпатическая нервная ткань, поэтому важно понимать, что ваши зубы являются частью организма и не могут рассматриваться в отрыве от него. Все токсины, возникающие во рту, будут транспортироваться по лимфатической системе через щитовидную железу, тимус, сердце и все остальное тело.

Зубная мякоть также тесно связана с вашей лимфатической и вегетативной системой - больше, чем с любым другим органом, согласно Рау. Ваши зубы также энергетически связаны и влияют на меридианы, используемые в традиционной китайской медицине.

Токсичные зубы связываются с болезнью сердца

Метод BaleDoneen, стратегия лечения сердечно-сосудистых заболеваний, предоставляемая Центром профилактики сердечных приступов и инсультов, подчеркивает необходимость избегания залечивания корневых каналов, поскольку известно, что образующиеся бактерии влияют на здоровье сердечно-сосудистой системы. Леви, кардиолог и автор книги «Ядовитый зуб», говорит, что незамеченным источником этих сердечных приступов часто являются зараженные зубы с залеченными корневыми каналами. Финское исследование, опубликованное в 2016 году, похоже, подтверждает подобные подозрения, обнаруживая, что скрытые инфекции зубов действительно могут предрасполагать некоторых людей к болезням сердца.

В этом случае они не фокусировались на зараженных корневых каналах, а на тех, у кого присутствует апикальный периодонтит - инфекция зубной мякоти у корня зуба, обычно вызываемая кариесом. По словам автора исследования доктора Джона Лильестранда, «острый коронарный синдром встречается в 2,7 раза чаще у пациентов с незалеченными зубами, нуждающимися в лечении корневых каналов, чем у пациентов без этой проблемы».

Однако, если инфекция, вызванная кариесом, способна почти в три раза увеличить риск сердечно-сосудистых заболеваний, кажется разумным, что хроническая инфекция вокруг мертвого зуба будет так же вредна, если не хуже, поскольку зуб некротичен и, следовательно, может быть еще более токсичным.

Таким образом, хотя это исследование предполагает, что ответом является проведение залечивания корневого канала на зубе с зараженной мякотью, реальность такова, что это не решит проблему и может даже ухудшить ее. В другом, хотя и небольшом, исследовании ученые выясняли, могут ли корневые каналы и удаление зубов мудрости действительно способствовать хроническому воспалению.

Неподтвержденная история - избавление от рака горла путем удаления зубов с залеченными корневыми каналами

Рак также может быть вызван инфицированными зубами. Рау утверждает, что у 97 процентов пациентов с раком молочной железы в возрасте от 30 до 70 лет, прошедших тестирование в Академии Парацельса в Швейцарии, где он является медицинским директором, был обнаружен «корневой канал или токсическая ситуация в зубах».

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Точно так же Теннант утверждает, что у 96 процентов из последних 60 больных раком на его практике был обнаружен инфицированный зуб. Тем временем Смит рассказывает историю одного из своих стоматологических пациентов, у которого был рак горла 4 стадии. Смит заметил, что рак был расположен рядом с двумя зубами с залеченным корневым каналом.

Он удалил два зуба и обработал место экстракции озоном. Пациенту также давали гомеопатические препараты и ионное серебро. Через три недели рак полностью исчез, и ремиссия была подтверждена анализом крови, ПЭТ и визуальным осмотром. «Это воздействие, которое оказывают токсичные зубы с залеченными корневыми каналами», - говорит Смит.

Все корневые каналы в какой-то степени являются источником инфекции

По словам Рау, все корневые каналы являются «источниками инфекции без каких-либо исключений». Чтобы поддержать это утверждение, медицинские эксперты в фильме приводят ряд токсикологических исследований, которые показали, что 100 процентов удаленных зубов с залеченными корневыми каналами были наполнены опасными бактериями.

Как отмечает Леви: «Наука показывает, что корневые каналы всегда заражены. Единственное различие заключается в том, что некоторые из них немного более токсичны и инфицированы, чем другие». Причина, по которой не все люди с корневым каналом страдают заметным образом, связана с тем, что реакция на токсины варьируется от человека к человеку. Некоторые из них по своему складу «более выносливы», чем другие. Ваша общая токсическая нагрузка от других воздействий окружающей среды также вступает в игру.

Удаление зуба с залеченным корневым каналом должно проходить правильно

Хотя удаление зуба с залеченным корневым каналом и может быть решением проблемы в некоторых случаях, его нельзя делать тяп-ляп. Вы должны убедиться, что ваш стоматолог понимает последствия и знаком с холистическими стоматологическими процедурами. Чтобы найти биологического (холистического) стоматолога, просмотрите список ниже.

Удаление зуба - это только первый шаг. Далее участок должен быть осушен и очищен от бактерий. На этом этапе многие холистические стоматологи считают газообразный озон незаменимым, поскольку он способен проникать в ткани костей и десен, убивая инфекцию. Периодонтальная связка также должна быть удалена, чтобы позволить челюстной кости правильно отрастать и полностью закрыть отверстие, где находился зуб.

Если участок удаления не подвергается тщательной очистке и дезинфекции (и это касается любого удаления зуба, а не только корневых каналов), может образоваться кавитация - карман в челюстной кости, заполненный бактериями. Отсутствие удаления периодонтальной связки также способствует кавитации, препятствуя правильному отрастанию кости.

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После удаления зуба с залеченным корневым каналом нужно полностью заживить челюстную кость. В большинстве случаев это займет не менее трех месяцев. Как только ваш стоматолог подтвердит отсутствие кавитации, вы можете приступить к замене зубов.

Как отмечается в фильме, существует несколько вариантов замены отсутствующего зуба на этом этапе, включая следующие.

Отказ от замены зуба

Съемный мост

Традиционный мост , который требует создания коронок для зубов с каждой стороны от отсутствующего зуба. Существенным недостатком этого является то, что вы жертвуете двумя (во многих случаях) здоровыми зубами и повышаете риск того, что этим зубам в дальнейшем понадобится корневой канал. Более того, средний мост держится всего восемь лет с диапазоном от пяти до 15 лет.

Связанный смолой мост, также известный как мост Мэриленда, который удерживает тело мостовидного протеза (вставной зуб) на месте, соединяя раму с задней стороной соседних зубов.Это предпочтительный вариант для многих холистических стоматологов, поскольку он не предусматривает повреждения соседних зубов.

Недостатком является то, что мост настолько же прочен, как и клей, поэтому он может отсоединяться, и время от времени его необходимо переклеивать. Он также не подходит для отсутствующих коренных зубов из-за силы, воздействующей на мост во время жевания.

Поддерживаемый имплантатом мост , который может быть хорошим вариантом в случае отсутствия двух или более соседних зубов.

, который может быть хорошим вариантом в случае отсутствия двух или более соседних зубов. Имплантат. Традиционные имплантаты использовали титан, но сегодня существуют также имплантаты из диоксида циркония (тип керамики). В некоторых случаях титан может вызвать аутоиммунные проблемы. Существует анализ крови, позволяющий определить эту чувствительность.

Будучи металлом, титан может также способствовать гальваническим токам во рту и искажать поток энергии в меридиане, протекающем через этот зуб. В то время как большинство людей не замечают гальванических токов, другие испытывают необъяснимые нервные удары, изъязвления, соленый или металлический привкус или жжение во рту. Гальванические токи также могут вызывать бессонницу, затуманенность мозга, звон в ушах, эпилепсию и головокружение.

Более того, если вы пьете фторированную воду или используете фторированную зубную пасту, важно знать, что фторид сильно ускоряет коррозию титана. Низкий уровень pH во рту из-за кислотности или сухости еще больше усиливает этот эффект.

Лучшим вариантом для имплантата является диоксид циркония. Цирконий считается гораздо более биосовместимым и обычно рекомендуется холистическими стоматологами.

Тщательно продумайте ваши варианты

В моем видео о корневых каналах, опубликованном выше, я обсуждаю некоторые последствия для здоровья, которые я перенес от зараженного зуба, которые были устранены после его удаления. Важно понимать, что причина, по которой образуется кариес и / или инфицированные зубы, в первую очередь связана с вашим рационом, в первую очередь с чрезмерным потреблением сахара. Если у вас несбалансированная диета, работа иммунной системы будет нарушена, а она сама ослаблена, и усилится способность бактерий наносить ущерб.

Но если у вас есть один или несколько зубов с залеченными корневыми каналами, это не значит, что вам нужно спешить их удалять. Это, однако, означает, что было бы разумно помнить об этом факте, если вы начинаете испытывать хроническую проблему со здоровьем, и принимать это во внимание при выборе плана ее лечения.

Кроме того, если вы рассматриваете вопрос о залечивании корневого канала, прежде чем принимать решение, оцените данные и вашу личную ситуацию, например риски для здоровья. Я бы также предложил рассмотреть возможность озоновой терапии перед удалением корневого канала или зуба.

Озоновая терапия обычно вводится с помощью шприца прямо в основание зуба или вокруг него. Многократные посещения обычно необходимы, чтобы справиться с инфекцией. Озон напрямую токсичен для инфекционных материалов, а также стимулирует вашу иммунную систему.опубликовано econet

Автор Джозеф Меркола

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