Мозг и кишечник: Психические расстройства, вызываемые кишечными бактериями

Психическое и эмоциональное здоровье во многом зависит от состояния нашего кишечника. Еще Гиппократ говорил, что все болезни начинаются именно в кишечнике.

Как показывают многие современные исследования, кишечная микрофлора и пробиотики оказывают влияние на психическое здоровье. Подтверждается связь между состоянием кишечника и такими заболеваниями как аутизм, биполярное расстройство, шизофрения, социально-тревожное расстройство (социофобия), беспокойство и другими.

Социофобия и застенчивость: можно ли избавиться самостоятельно?

Социальная тревожность подобна «другу», который появляется в самое неподходящее время. Он «душит» вас в объятьях и обещает уберечь от всех опасностей. Из-за этого фальшивого друга вы начинаете бояться окружающих и прячетесь за его «широкую спину».

Люди с социальной тревожностью, как правило, чувствительны, умны и обладают творческими способностями. Тревога мешает им полностью реализовать свой потенциал, поэтому приходится обращаться к психотерапевту, который с помощью когнитивно-поведенческой терапии перенаправляет мысли в другую сторону. Это длительный и дорогостоящий процесс, но есть одно средство, которое значительно поможет его облегчить.

Любое психическое расстройство сопровождается изменениями в мозге. Оставим на время вопрос, где здесь причина, а где следствие. Важно то, что восстановление нормального баланса нейротрансмиттеров (веществ, передающих сигналы от нейронов клеткам) несомненно будет способствовать улучшению состояния. И в этом поможет наш «второй мозг», который находится в кишечнике. Этот «второй мозг» тесно связан с головным мозгом и влияет на наше настроение и психическое здоровье.

Как связаны мозг и кишечник?

Кишечная нервная система состоит из 200-600 миллионов нейронов, расположенных в ткани, которая выстилает желудочно-кишечный тракт. Между кишечной и центральной нервной системой существует постоянный обмен информацией.

Известно, что тревога, стресс и депрессия часто вызывают синдром раздраженного кишечника, запор, диарею, вздутие живота и боль. В течение многих десятилетий считалось, что именно беспокойство является причиной неполадок в животе. Но дело в том, что наше настроение может меняться под воздействием сигналов, поступающих в головной мозг из желудочно-кишечного тракта.

Пара блуждающих нервов (всего их 12), выходящих из мозга, проходит к животу и по пути затрагивает большинство внутренних органов. 90% волокон в блуждающем нерве несут информацию от внутренних органов к мозгу, а не наоборот. Этим объясняется пресловутая «интуиция» и решения, которые, казалось бы, «идут от сердца».

Сообщения передаются и в обратную сторону (от мозга к сердцу и кишечнику), но основной информационный поток направлен в сторону головного мозга. В головном мозге всего 5% серотонина. Остальные 95% хранятся в кишечнике.

Не удивительно, что антидепрессанты, которые изменяют уровень серотонина, часто вызывают проблемы с ЖКТ.

Кишечные бактерии и женские логика и интуиция

Ещё более сильное влияние состояние кишечника оказывает на поведение женщин. Так например большее количество бактерий рода Bacteroides в кишечнике способствует большей плотности серого вещества в коре головного мозга и более крупному центру памяти (гиппокампу), чем у остальных участниц исследования.

Повышенная эмоциональная возбудимость и больше нейронных связей отвечающих за обработку чувств присуща женщинам, у которых много микробов из рода Prevotella. Исследование 2016 года показало, что отсутствие бактерий Lactobasillus reuteri в кишечнике детей и их матерей связано с аутизмом. А русские биологи уже многократно утверждали, что микробиом неизменно влияет на сложные поведенческие реакции, так как активно участвует в производстве гормонов и сигнальных молекул нервной системы. Это ещё раз указывает, что душевное здоровье матерей влияет на здоровье или болезнь будущих поколений.

Влияние кишечных бактерий на поведение

Помимо нейронов, в кишечнике есть еще один важный участник игры — 100 триллионов бактерий. Профессор физиологии и психиатрии Эмеран Майер отмечает, что эти бактерии влияют на наше поведение каждую минуту. Исследования Майера показали, что определенные комбинации бактерий в кишечнике оказывают воздействие на темперамент, настроение и способность к обучению.

Интересно, что перенос кишечных бактерий, взятых у «робких» мышей, в кишечник общительных мышей, привел к изменению поведения. «Храбрые» мыши стали более замкнутыми и недоверчивыми. Как ученые определяли «характер» каждой мыши, не совсем ясно. Гораздо больше впечатляет тот факт, что когда агрессивных мышей стали «кормить» пробиотиками, их поведение стало более спокойным.

Люди, которые регулярно едят ферментированные продукты, меньше подвержены социальной тревожности. Пробиотики, содержащиеся в этих продуктах, меняют микрофлору кишечника, что благотворно влияет на настроение.

Исследователи из Оксфордского университета провели эксперимент с участием 45 женщин в возрасте от 18 до 45 лет. Им давали пробиотики в течение трех недель. Контрольная группа получала плацебо. По окончании эксперимента женщины, получавшие пробиотики, меньше обращали внимание на негативную информацию, по сравнению с теми, кто принимал плацебо.

Ученые из Франции обнаружили, что прием пробиотиков в течение 30 дней уменьшает физические симптомы, вызванные беспокойством.

Исследования под руководством д-ра Кирстен Тиллиш из Школы медицины Калифорнийского университета показали, что ежедневное употребление йогурта, содержащего бифидобактерии и болгарскую палочку, способно изменить реакцию мозга в течение месяца.

Питание, пробиотики и фактор комфорта при лечении психических расстройств

У всех нас испортится настроение, если нам скажут питаться только сельдереем или квашеной капустой. Вкусная ароматная еда вызывает чувство комфорта и напоминает о временах, когда мы ощущали себя счастливыми. Но связь между едой и настроением существует не только в нашем уме.

Исследование, проведенное в 2011 году в Бельгии, показало, что люди, получавшие питательный раствор через зонд прямо в желудок, в 2 раза меньше испытывали беспокойство, чем те, кому вводили простой физиологический раствор. И та, и другая пища была лишена запаха и уж точно не могла вызвать приятные ощущения. Тем не менее, сканирование мозга показало, что поступление важных питательных веществ снизило уровень тревожности. Так что не расстраивайтесь, если вам необходимо отказаться от ароматных плюшек и пончиков. Думайте о том, что здоровая диета, включающая все полезные вещества, хорошо повлияет на ваше настроение не только за счет повышения самооценки.

Пробиотики, которые будут поддерживать нормальную микрофлору, обеспечат и уменьшение тревоги. К сожалению, пробиотики не заменят традиционных методов лечения (и законодательство запрещает утверждать обратное). Они могут быть частью плана лечения, и введение их в рацион должно происходить медленно. Если вы сразу перейдете на ферментированные продукты, большое количество пробиотиков может привести к ухудшению симптомов, потому что при уничтожении патогенов всегда увеличивается количество токсинов. А значит нужны более комплексные средства для восстановления микрофлоры.

Глютен

Точно таким же дополнением к основному лечению является и отказ от глютена при биполярном расстройстве и шизофрении.

Доктор Ф. Кертис Дохан, проводивший исследования в 1960-х годах, заметил, что во время Второй мировой войны, когда был дефицит хлеба, у больных шизофренией часто наблюдалась стойкая ремиссия. Эта тенденция имела место не только в Канаде, США, Норвегии, Швеции и Финляндии, но даже в Новой Гвинее, где случаи шизофрении появились только после распространения западных продуктов питания: булок и пива, сделанного из ячменя. Доктор Дохан и его коллеги из госпиталя ветеранов в Филадельфии перевели пациентов с шизофренией на «безглютеновую» диету. В течение четырех недель у больных уменьшилось количество слуховых галлюцинаций и бреда. Как только в рацион вернули зерновые, тревожное поведение возобновилось.

Помните, что психическое и эмоциональное здоровье во многом зависит от состояния нашего кишечника. Еще Гиппократ говорил, что все болезни начинаются именно в кишечнике. Употребление переработанных продуктов питания с высоким содержанием глютена, частый прием антибиотиков, недостаток полезных бактерий способствуют обострению психических расстройств. Помимо прочего, все больше исследований подтверждают связь симптомов шизофрении с наличием клеточных и прочих паразитов. Но это совсем другая история.опубликовано econet

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