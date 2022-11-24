Модельное лицо: техники на поднятие скул

Можно ли сделать скулы красивыми, объемными и четко прорисованными без филлеров и установки имплантатов? Да — с помощью несложного массажного комплекса и нескольких приемов вы уже через месяц заметите потрясающие результаты.

Перед упражнением сделайте массаж лица. Это поможет подготовить мягкие ткани и кожу, а также убрать лишнюю отечность, которая мешает очерчиваться скулам.

Массаж лица для поднятия скул

1.Похлопывайте лицевую область, начиная от зоны подбородка до границы волос. Начинайте легкими движениями подушечек пальцев, затем воздействуйте на кожу с большей силой, присоединяя фаланги пальцев, затем задействуйте полностью ладонь.

Этот этап нужно продолжать примерно две минуты. Похлопывания улучшают приток крови к верхним и глубинным слоям кожи, поэтому она должна слегка покраснеть.

2. Выполняйте пощипывания по горизонтальным массажным линиям вверх. Далее минуту выполняйте усиленные пощипывания по направлениям от крыльев носа к скулам и над надбровными дугами.

Эти процедуры помогают усиливать кровоснабжение в области мимических морщин и способствуют оттоку лимфы.

3. Точечно надавливайте по линиям вокруг области глаз. Вначале надавливайте легко, без усилий, затем постепенно переходите к усиленному стимулированию – надавливайте и держите около трех секунд, затем приступайте к следующей точке.

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Далее расположите пальцы под скулами и выполните короткие поднимающие движения.

Выполняйте в течение 2 минут.

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4. Стимулируйте точечными надавливаниями точки красоты — над бровями, у крыльев носа и на подбородке. Продолжительность этапа – минута.

5. Активируйте точки тонуса — межбровную, у окончания надбровных дуг, под скулами и под нижней губой. Закончите омолаживающие процедуры легкими постукиваниями подушечками пальцев по массажным линиям.

Упражнение для поднятия скул

Его выполняют на лице, предварительно обработанным пенкой, гелем, жирным кремом или маслом.

Поставьте сомкнутую ладонь от уголка рта по направлению к виску, прижимая указательный палец к коже. Ладонь должна быть погружена в мышечную ткань (надавить, но без агрессии). Слегка приподнимайте мышечную складку. Вторая ладонь ставится перпендикулярно первой, касаясь кончиками пальцев первой фаланги. Надавливая, проводите рукой от кончика рта до виска по линии снизу-вверх. Прием повторять 3-5 раз на каждой стороне лица. Выполнять один раз в день.

Лайфхак для красиво очерченных скул

Делайте сосательные движения. Это выглядит не очень эстетично, но прекрасно подтягивает всю мускулатуру лица, делает более выраженной линию скул, убирает второй подбородок, подтягивает овал и даже убирает мелкие мимические морщинки. для тренировок можно использовать чайную ложку или просто делать всасывающие движения.

Важно – если вы хотите смоделировать лицо более ровным, с мягкой линией скул, то необходимо не приподнимать мышечную складку, а только очерчивать ладонью границу.опубликовано econet.ru

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