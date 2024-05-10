Митохондрии – ключ к здоровью и молодости вашего организма

Митохондрии – это важная часть клеток, из которых состоят все ткани и органы человеческого организма. Они выполняют роль миниатюрных электрогенераторов, производящих энергию для жизнедеятельности и развития. Они вырабатывают ценные аминокислоты, превращая сахар и жиры в основу для размножения новых клеток.

Врачи активно изучают роль митохондрий в ранней диагностике онкологических заболеваний. С их помощью разрабатываются эффективные онкомаркеры с высокой точностью результата. Едва достигая 1 микрометра, они являются настоящим ключом к здоровью и активности всего организма.

Как митохондрии влияют на здоровье

Для нормальной жизнедеятельности человеческому организму требуется постоянный приток энергии. Микроскопические митохондрии вырабатывают до 90% всех ее запасов, обеспечивая жизненно важные процессы. Если их уровень падает, нарушается регенерация тканей, ухудшается питание внутренних органов и систем.

Последние исследования в области онкологии доказали, что количество митохондрий может влиять на риск заболеть раком. Научные работы известного врача и ученого Отто Варбурга выявили, что раковые клетки для питания используют глюкозу. Ее уровень повышается при снижении митохондриальной функции: замедляется метаболизм, в крови увеличивается объем свободных радикалов, токсинов, продуктов распада.

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О важности функций митохондрий говорят следующие факты:

За одну секунду все митохондрии в организме производят больше энергии, чем Солнце.

Вес всех митохондрий достигает до 10% от массы тела человека.

Чем активнее работа клеток, тем больше митохондрий они содержат. Повышенное количество наблюдается в сердечной мышце, почках и яйцеклетках, пониженное – в верхнем слое кожи.

Для выработки полезной энергии митохондрии используют химический процесс окислительного фосфорилирования. Он заключается в соединении молекул кислорода и органических веществ, полученных из продуктов питания. В результате глюкоза перерабатывается в полезную энергию, которая поддерживает работу сердечной мышцы, мозга, печени и сосудов.

Но в ходе окислительного процесса вырабатывается побочные соединения – активные формы кислорода или АФК. Они разрушают мембраны клеток и нарушают молекулу ДНК митохондрий. Это приводит к постепенному старению тканей, замедлению процессов жизнеобеспечения.

Ученые и врачи изучают работу и функции митохондрий, чтобы понять, как можно замедлить старение. Последнее исследование выявило, что скорость в большей мере зависит от «здоровья» и активности важной составляющей клетки, ее способности быстро

перерабатывать глюкозу. Повреждения и снижение уровня можно устранить с помощью специальной диеты и правильного питания.

Принципы митохондриального питания

Основой для обновления и жизнедеятельности митохондрий являются полезные жиры и насыщенные кислоты. При недостаточном их потреблении развивается дисфункция, которая проявляется следующим образом:

частые обострения хронических заболеваний;

резкое старение кожи;

отсутствие жизненных сил, хроническая усталость;

набор веса, сложности с похудением.

Врач Джозеф Меркола разработал специальную митохондриальную метаболическую терапию для увеличения числа митохондрий, восстановления их поврежденной ДНК. Она основана на повышенном содержании жиров на фоне снижения белков и углеводов. В ежедневном рационе должны присутствовать:

морская рыба, богатая аминокислотой Омега-3;

большое количество растительной пищи (овощи, фрукты, ягоды);

семена льна и чиа;

молочные продукты.

Сократите употребление сладостей, сдобной выпечки и меда, откажитесь от фруктов с высоким гликемическим индексом (арбуза, дыни, винограда, бананов). Это уменьшит уровень глюкозы в крови, снизит риск онкологических заболеваний. Дополнительно принимайте витаминный комплекс, содержащий магний, калий, альфа-липоевую кислоту и L-карнитин.

Митохондрии являются единственным клеточным механизмом, который вырабатывает энергию из жиров. По теории доктора Патрика Варбурга употребление еды на ночь приводит к избытку топлива и свободных радикалов в организме. Запускается процесс преждевременного старения, набирается лишний вес, после пробуждения отсутствует бодрость и жизненные силы.

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Митохондрии – это органы клеток, составляющих ткани. Применение принципов питания митохондриальной метаболической терапии повышает их уровень, укрепляет мембрану и защищает от повреждения. Диета насыщает полезными жирами, снижая риск рака и хронических воспалений, замедляет старение.

Лучшие добавки для здоровья митохондрий

Альфа-Липоевая Кислота

Ацетил-L-Карнитин

Co-Q 10

PQQ

NADH (никотинамид)

Магний хелат бисглицинат

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