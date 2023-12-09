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Микробиом кожи: как увеличить количество бактерий красоты?

Автор: Econet 09 декабря 2023 5798
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Бактерии обитают в самых разных частях организма. Например, в кишечнике и на коже (здесь живут миллионы бактерий, вирусов, грибов). Микрофлора может быть полезной или патогенной. Например, дисбаланс микробиоты может вызвать такие заболевания как розацеа, угри, псориаз.

Микробиом кожи: как увеличить количество бактерий красоты?

От состояния микрофлоры во многом зависит здоровье человека. Например, существует непосредственная связь между микробиотой, обитающей в пищеварительном тракте, и психическим благополучием и синдромом раздраженного кишечника.

Микробиом кожи важен для здоровья

Усиление колоний «ценных бактерий» в кишечнике – удачная стратегия укрепить здоровье и улучшить самочувствие. Как это можно сделать? Многие слышали о существовании пробиотиков, которые оказывают позитивный эффект в терапии целого перечня заболеваний. Подпитка полезной микробиоты в кишечнике поможет укрепить здоровье. Интересно, что микрофлора присутствует и на коже.

Что такое микрофлора кожи и для чего она нужна?

Микробиота кожи – это целая экосистема микроорганизмов, которые обитают на ее поверхности. Эти микроорганизмы потенциально имеют значение для того, как кожа выглядит и функционирует.

На дерме живут миллионы различных бактерий, вирусов, грибов. И как микрофлора в кишечнике воздействует на состояние здоровья, микробиота на коже (которая, кстати, считается самым крупным органом) влияет на внешний вид и состояние дермы. Это важно, так как кожа служит барьером между организмом и внешней средой.

Здоровая микрофлора оберегает от дерматологической инфекции, предотвращая избыточный рост патогенных организмов. 

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Микробиом кожи: как увеличить количество бактерий красоты?

Микробиота кожи способна бороться с негативными факторами внешней среды. 

Она, кроме того, помогает контролировать процесс воспаления, способствует более быстрому заживлению ран и работает в качестве барьера для определенных аллергенов и токсических веществ из внешней среды».

Как это ни печально, то современные правила и нормы гигиены совершенно губят микрофлору кожи. Так называемое антибактериальное мыло, консерванты в косметических продуктах и прочие агрессивные химические соединения, которые мы ежедневно наносим на кожу, убивают «полезные» бактерии наряду с «плохими».  

Чем могут быть вызваны кожные заболевания?

Дерма, склонная к возникновению пятен, имеет менее разнообразную микрофлору, она населена в избытке патогенами и повреждающими стрессовыми факторами - по сравнению с нормальной дермой.

  • Дерматологические недуги (розацеа, угревые высыпания, псориаз) могут быть спровоцированы или усугублены нарушением баланса микрофлоры.
  • Считается, что сбалансированная микробиота кожи оказывает эффективное действие в борьбе с определенными видами кожной онкологии. 
  • Специальные и указывают на связь между здоровьем микрофлоры кожи и иммунным ответом организма.

Что можно сделать, чтобы микрофлора кожи была здоровой

1. Употребляем экологичную пищу с высокой концентрацией клетчатки - в ней содержатся пребиотики.
Пребиотики имеют в составе волокнистые углеводы, служащие питанием для полезных бактерий. Примеры таких продуктов: спаржа, топинамбур, чеснок, овес, соевые бобы. Рацион, насыщенный пребиотиками, стимулирует жизнедеятельность и рост здоровых бактерий.

2. Каждый день употребляем продукты с высоким процентом пробиотиков. Рекомендуется потреблять 1-10 млрд живых культур бактерий (измеряемых в колониеобразующих единицах / КОЕ) в день. 

3. Перебалансировка микрофлоры изнутри. Употребляем добавки, которые стимулируют и поддерживают здоровое соотношение микрофлоры кишечника и кожи.

Чтобы микробиота кожи была здоровой, не рекомендуется применять антибактериальное мыло для а лица (да и на любом другом участке кожи – тоже).опубликовано econet

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Источник: https://econet.kz/

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