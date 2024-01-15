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МИГРЕНЬ: Как победить боль бЕЗ таблеток

Источник: Econet 15 января 2024 6286
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Благодаря этим простым и доступным рецептам восточной медицины, которые собирал Савелий Кашницкий на протяжении долгих лет, головные боли исчезнут или, по крайней мере, уменьшатся.

МИГРЕНЬ: Как победить боль бЕЗ таблеток

При первых признаках мигрени прекратите физическую активность, работу за компьютером, чтение и просмотр телевизора, примите привычную для вас обезболивающую таблетку, выключите магнитофон, радио, телефон, зашторьте окна и полежите несколько часов, попытайтесь не переживать о делах, которые пришлось оставить из-за внезапного приступа – делам вы помочь не сможете, а вот боль может усилиться.

Народные средства против мигрени - рецепты Савелия Кашницкого

Для снижения риска развития ишемического инсульта, при котором клетки мозга испытывают длительное кислородное голодание и погибают, откажитесь от высококалорийной пищи, сбросьте лишний вес, регулярно измеряйте артериальное давление, в меру занимайтесь физкультурой, бросьте курить и не пользуйтесь оральными контрацептивами – тем самым риск очередного приступа снижается в 30 раз.

Исключите или хотя бы сократите потребление кофе и других напитков с кофеином, шоколад, красное вино, твердые сыры, продукты с большим содержанием ферментов, например соевый соус, мясо сардины, маринованную сельдь. Не принимайте обезболивающих препаратов, вызывающих привыкание.

  • Смочите вату соком свеклы или лука и вложите ее в ухо со стороны головной боли (при боли с двух сторон можно вложить вату в оба уха).
  • Достаточно 1–2 минуты ладонью потереть ухо – и вы наверняка почувствуете прилив сил, снимется усталость, головная боль, если была, пройдет или заметно ослабнет, повысятся острота зрения и слуха.
  • Во время еды выпивайте по стакану воды с добавлением яблочного уксуса и 2 чайных ложек меда.

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МИГРЕНЬ: Как победить боль бЕЗ таблеток

  • Из корки лимона вырежьте кружок диаметром 2–2,5 см, очистите его от внутренней белой кожицы и приложите внутренней частью к одному или обоим вискам. Подержите некоторое время, потерпите: кожа начнет краснеть, чесаться, гореть. Но вскоре пройдут и боль, и покраснение.
  • 1 столовую ложку душицы залить 0,5 л кипятка и, укутав, настоять, процедить и пить по полстакана 3 раза в день.
  • 1/4 стакана свежевыжатого картофельного сока пьют за четверть часа до еды в течение месяца. Помимо снятия головных болей, сок помогает снизить давление и вылечить гастрит.
  • Вокруг головы несколько раз обмотайте проволоку из химически чистой меди так, чтобы обруч проходил через середину лба.
  • Налить в посудину равное количество яблочного уксуса и воды, поставить на огонь. Когда вода закипит, медленно вдыхать пар 75 раз. Если головная боль не уйдет совсем, то значительно ослабеет.
  • Приготовьте растирку из цветков жасмина. Засыпав их в банку, залейте до краев растительным маслом, плотно закройте и настаивайте на солнечном свету в течение 40 дней, каждые 2–3 дня взбалтывая. Отцеживать не надо. Хранить состав в прохладном месте. Им хорошо растирать голову при сильных болях и мигрени простудного характера, лицо – при воспалении тройничного нерва, ноги – при судорогах, тело – при параличе.
  • В стакан кипящей воды положить 3 столовые ложки молотого кофе, лучше необжаренного зеленого, прокипятить 3 минуты и еще 15 минут подержать на небольшом огне. Остудив, сделать этим составом клизму от мигрени. Постарайтесь задержать жидкость в кишечнике на 10 минут. Кофе благотворно действует на печень и желчный пузырь. Это же средство нормализует давление.

МИГРЕНЬ: Как победить боль бЕЗ таблеток

  • 100 г семян чернушки посевной заливают пол-литра спирта и настаивают в течение 3 недель в темном месте при комнатной температуре, периодически взбалтывая. После процеживания приступают к лечению. Каждые 5 минут выпивают по 5—10 капель. Дневная доза составляет от 40 до 80 капель в зависимости от переносимости. Курс лечения занимает несколько недель – пока не кончится настойка.
  • Увеличить потребление яблочного уксуса; во время еды к яблочному уксусу добавлять по 2 чайные ложки меда на стакан; если боль не проходит, добавлять по 1 столовой ложке; налить в посудину равное количество яблочного уксуса и воды, поставить на огонь. Когда вода закипит, медленно вдыхать пар 75 раз. Если головная боль не снимется совсем, то значительно ослабеет.
  • 10 лимонов очищают от кожуры и выжимают (лучше с помощью соковыжималки). 10 головок чеснока средней величины разделяют на дольки, очищают и превращают в кашицу с помощью чесночной давилки либо мелкой терки. Все это кладут в 1 кг натурального меда и перемешивают.

Принимают бальзам 3 раза в день по 1 чайной ложке перед едой. Обязательное условие, чтобы полезная вещь не причинила еще больший вред: после приема ложки бальзама необходимо почистить зубы, так как сильные кислоты, содержащиеся в бальзаме, губительны для зубной эмали. По этой же причине средство противопоказано для людей с повышенной кислотностью.

При соблюдении этих важнейших ограничений по истечении 20 дней приема исчезнут или, по крайней мере, уменьшатся головные боли (прежде всего благодаря особому комплексу кислот лимона и чеснока, который предотвращает гнилостные процессы, вызванные скоплениями каловых отложений в изгибах кишечника). Эффект комплексного омоложения организма будет еще заметней, если после 10-дневного перерыва вы приготовите вторую порцию бальзама на следующие 20 дней.опубликовано econet

Савелий Кашницкий "Главные жемчужины восточной медицины "

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.kz/

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головная боль здоровье Кашницкий рецепт мигрень

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