Мигрень: 11 добавок для лечения и профилактики

Мигрень – пульсирующая головная боль средней или высокой интенсивности, которая часто сопровождается тошнотой и повышенной чувствительностью к свету. Такая боль может возникать раз в неделю, месяц или несколько раз в год. Продолжительность головной боли разная – от двух часов до трех суток. Поговорим о профилактике и лечении мигрени.

Согласно статистике, такой проблемой страдает практически каждая пятая женщина и каждый пятнадцатый мужчина. Всего в мире с мигренью сталкивалось порядка одного миллиарда человек.

Основные причины и симптомы мигрени

Развитию мигрени способствует несколько факторов:

пониженный уровень сахара в крови;

повышенная чувствительность к сульфатам, содержащимся в вине;

употребление простых углеводов, которые зачастую встречаются в обработанных продуктах;

повышенная чувствительность к глютену;

чрезмерное употребление кофеина, хотя в некоторых случаях кофеин облегчает симптомы мигрени;

употребление продуктов с искусственными подсластителями.

Мигрень можно отличить от других видов головных болей. Это состояние обычно сопровождается пульсирующими ощущениями, чувством тошноты, рвотой, возникновением ауры (визуализации зигзагообразных линий), повышенной чувствительностью к свету и звуку.

Профилактика и лечение мигрени

Предотвратить головную боль или облегчить состояние во время приступа помогают:

1. Альфа-липоевая кислота – мощнейший антиоксидант, прием которого в количестве 400 мг дважды в сутки позволяет предотвратить частоту и уменьшить продолжительность мигрени;

2. Фолиевая кислота – витамин, полезный для женского организма. Много фолиевой кислоты содержится в зеленых листовых овощах, поэтому их рекомендуется включить в рацион тем, кто часто страдает от головной боли

3. Коэнзим Q10 – добавка, при приеме которой в количестве 100-300 мг в сутки удается предотвратить мигрень или уменьшить симптомы ее проявления;

4. Омега-3 (рыбий жир) – значительно сокращает продолжительность мигрени. Рекомендуемая дозировка – 2000-4000 мг в сутки, принимать дважды в день;

5. Мелатонин – добавка, предотвращающая развитие мигрени. Принимать мелатонин рекомендуется за 2 часа до сна в количестве 3-10 мг;

6. Магний – препятствует возникновению головной боли. Оптимальная дозировка 125-500 мг в сутки, начинать следует с малого количества, постепенно увеличивая дозировку;

7. Витамин B2 – способен снизить частоту приступов. Взрослым рекомендуется принимать 400 мг витамина в сутки, детям – от 100 до 400 мг;

8. Витамины C и D – помогают уменьшить симптомы мигрени;

9. Пиретрум – лекарственное растение, применяемое для профилактики мигрени. Для большей эффективности средство рекомендуется принимать совместно с магнием и коэнзимом Q10. Оптимальная дозировка – 250 мг 1 или 2 раза в сутки;

10. Имбирь – помогает избавиться от чувства тошноты. Оптимальная доза – 250-500 мг в сутки;

11. Эфирные масла ромашки и ладана – предотвращают развитие сильной головной боли. Для ароматерапии лучше воспользоваться диффузором.

Это наиболее эффектные средства для профилактики и лечения мигрени, но при наличии такой проблемы нужна консультация специалиста.опубликовано econet

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