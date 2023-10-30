Мифы о весе

Правила ЗОЖ – сбалансированный рацион питания, физическая активность, минимизация стресса, вода в достатке и полноценный сон – помогут контролировать вес. Другие универсальные решения в этом вопросе должны вызывать осторожность. Предлагаем 6 мифов о весе.

Львиная доля информации об управлении весом, которая есть в свободном доступе, далека от истины. Вот шесть распространенных мифов о весе. Знать о них полезно, чтобы избежать ошибок в контроле над своим телом.

Избегайте распространенных мифов о весе

Весы говорят сами за себя: вес тела - основа здоровья

Лишний вес связывают с негативными последствиями для здоровья. Тем более, когда имеется избыток жировых накоплений.

Но, когда вы становитесь на весы, важно учитывать и состав тела. Например, мускулы, костная ткань и вода весят больше, чем жир. Поэтому показатель на шкале весов – это не единственный фактор веса.

Индекс массы тела - точное измерение

Индекс массы тела (ИМТ) в определенной мере необходим для оценки состояния вашего тела. Но это далеко не стандартное измерение, оно имеет свои недостатки.

Определение ИМТ состоит в том, что мы включаем рост и вес в уравнение, которое дает определенный показатель. Можно подумать, что это универсальный подход. Но вес - индивидуальная проблема. Вот 2 способа, которые говорят не в пользу ИМТ:

1. Состав тела не принимается во внимание. Каково соотношение жира, мышц, костей и воды – мы не знаем.

2. Подход не учитывает демографические факторы (пол, этническая принадлежность, возраст).

Охват талии считается более точным индикатором рисков для здоровья, вызванных весом тела.

Высокая масса тела – значит, минимум физических нагрузок

Люди, в стремлении сбросить вес, принимаются за упражнения. А это дает порой опасную комбинацию физических нагрузок и веса тела.

Внешний вид человека, говорящий, что у него пара-тройка лишних килограммов, не значит, что он ленив и пассивен.

Тела любых параметров могут быть здоровыми.

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Упражнения - панацея от ошибок в питании

Вы плотно пообедали и теперь станете изнурять себя в тренажерном зале? Часто пищевой рацион и физические нагрузки рассматриваются в паре.

Да, вы можете сжечь полученные калории на тренировке. Но эта идея больше похожа миф о весе, так как никто не может постоянно сочетать порочное питание с интенсивными упражнениями.

Успешная стратегия контроля веса предполагает и здоровый рацион, и физическую активность.

Худеть всегда значит быть здоровым, а быть худым - идеально

Так ли уж худое тело говорит о крепком здоровье?

Быть в форме и поддерживать оптимальный вес – хорошо для здоровья. Но не так уж важно беспокоиться о размере своей одежды. Худоба может скрывать целый ряд проблем со здоровьем (и отложения висцерального жира – тоже).

Определенные типы телосложения не дают соответствовать ложным идеалам. А стремление быть худым пагубно отражается на физическом и психическом состоянии человека. Лучше сосредоточиться на том, что правильно для тела в плане здоровья. Это сбалансированный рацион, физическая активность, полноценны сон.

Потребление жиров влияет на жировые отложения

Система пищеварения настолько трансформирует пищу, что съеденный жир не превращается прямо в жировую ткань. Да, тело накапливает энергию в жировой ткани. Но жир сгорает в процессе физических нагрузок.

Полезно потреблять минимум жареной пищи, жирных, бедных ценными соединениями блюд. Однако полностью исключить из рациона жиры нельзя.опубликовано econet

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